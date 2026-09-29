కశ్మీర్ అంశంపై జోక్యం చేసుకునే హక్కు ఏ దేశానికి లేదు: తుర్కియే అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
యూఎన్ చార్టర్ కింద జమ్మూకశ్మీర్ అంశంపై చర్చ జరగాలన్న తుర్కియే అధ్యక్షుడు- తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే హక్కు మరే ఇతర దేశానికి లేదన్న భారత్
Published : September 29, 2026 at 9:24 PM IST
India slams Turkish Presidents : ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో (యూఎన్జీఏ) తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్ జమ్మూకశ్మీర్ అంశం గురించి ప్రస్తావించడంపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ అంశం పూర్తిగా భారత ప్రాంతీయ సమగ్రత, సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించినదని, తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే హక్కు మరే ఇతర దేశానికి లేదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. భారత అంతర్గత వ్యవహారాల్లో బాహ్య శక్తులు లేదా ఇతర దేశాలు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోవడాన్ని దిల్లీ పూర్తిగా తిరస్కరిస్తుందని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు. మంగళవారం సర్వప్రతినిధి సభ సమావేశంలో యూఎన్ చార్టర్ కింద జమ్మూకశ్మీర్ అంశంపై చర్చ జరగాలని ఎర్డోగాన్ అన్నారు. చర్చల ద్వారా కశ్మీర్ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. అయితే, ఎర్డోగాన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సభలోనే ఉన్నారు. భారత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ ఎర్డోగాన్ పదే పదే కశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తుతుండటం గమనార్హం.
జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగమని తన పాత వైఖరిని దిల్లీ పునరుద్ఘాటించింది. చారిత్రక సిమ్లా ఒప్పందం ప్రకారం, భారత్ పాకిస్థాన్ రెండు దేశాలూ తమ ద్వైపాక్షిక సమస్యలను మూడో పక్షం జోక్యం లేకుండా శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడానికి కట్టుబడి ఉన్నాయని తెలిపింది. గతంలో భారత్ శాంతి కోసం చొరవ చూపిన ప్రతిసారీ కార్గిల్, 26/11, పఠాన్కోట్, పుల్వామా, పహల్గాం వంటి ఉగ్రవాద దాడులు జరిగాయని భారత అధికారులు ఎత్తిచూపారు. దౌత్యపరమైన చర్చలు మళ్లీ ప్రారంభం కావాలంటే ముందుగా తన భూభాగంలోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తిగా నిర్మూలించాల్సిన భాద్యత ఇస్లామాబాద్పై ఉందని భారత్ నొక్కి చెప్పింది.
#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Regarding the issue of tariffs, as we informed you, the visiting US Congressional delegation met with the Foreign Secretary. During this meeting—aside from other topics—the Foreign Secretary reiterated our concerns regarding the potential impact on our bilateral relations and the implications for the international energy market..."— ANI (@ANI) September 29, 2026
'భారత అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే అధికారం ఓఐసీకి లేదు'
కొద్దిరోజుల క్రితం కూడా భారత్ అంతర్గత వ్యవహారాల గురించి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ గట్టిగా స్పందించింది. భారత అంతర్గత విషయాలపై మాట్లాడే అధికారం ఓఐసీ (ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్)కు లేదని కుండ బద్దలు కొట్టింది. భారత అంతర్గత విషయాలపై తీర్పు చెప్పడానికి ఓఐసీకి ఎటువంటి అధికారమూ లేదని స్పష్టం చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్, లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు పూర్తిగా భారత్లో అంతర్భాగమని, రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రచారాలతో ఈ వాస్తవాన్ని ఎప్పటికీ మార్చలేరని తేల్చి చెప్పింది. న్యూయార్క్లో జరిగిన ఓఐసీ కాంటాక్ట్ గ్రూప్ భేటీకి అజర్బైజాన్, పాకిస్థాన్, తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, నైగర్ విదేశాంగ మంత్రులు హాజరయ్యారు. అయితే, ఆ సమావేశం తర్వాత విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ఖండించింది. ప్రేరేపిత కథనాలను ఓఐసీ పదే పదే సమర్థించడం ఆ సంస్థ విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోందని దుయ్యబట్టింది. తప్పుడు ప్రచారానికి వేదిక కల్పించడం మానుకొని ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్న పాకిస్థాన్కు సరైన సలహా ఇవ్వాలని పేర్కొంది.
ఇదిలా ఉండగా, టారిఫ్ల విషయానికి వస్తే, అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందం విదేశాంగ కార్యదర్శితో సమావేశమైందని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఇతర అంశాలతో పాటు మన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చూపనున్న ప్రభావం, అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్పై దాని పర్యవసానాల గురించి ఆందోళనలను విదేశాంగ కార్యదర్శి పునరుద్ఘాటించారని పేర్కొన్నారు.
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