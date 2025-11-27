ETV Bharat / bharat

ఈవీఎంలు తనిఖీ చేయాలని ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదు: ఈసీ

బిహార్​లో VVPAT స్లిప్‌లను లెక్కించినా వ్యత్యాసం రాలేదు : ఈసీ

EC on Bihar Election
EC on Bihar Election (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 8:46 PM IST

EC on Bihar Election : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ఉప ఎన్నికల్లో ఈవీఎం మెమొరీ, మైక్రో కంట్రోలర్ కాలినట్లు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. బిహార్​లోని 243, పలు రాష్ట్రాల్లోని 8 అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థులు ఎవరూ ఈవీఎంలు తనిఖీ చేయాలని అడగలేదని తెలిపింది. "ఇటీవల జరిగిన బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలు 2025 ఎన్నికలు, 8 అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో కాలిపోయిన మెమరీ/మైక్రోకంట్రోలర్‌ను తనిఖీ చేయాలని ఏ అభ్యర్థి నుంచి దరఖాస్తు అందలేదు." అని ఈసీ పేర్కొంది.

అయితే, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు EVMల కాలిపోయిన మెమరీ/మైక్రోకంట్రోలర్ లెక్కింపు తర్వాత తనిఖీ, ధృవీకరణపై సవరించిన ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానాన్ని (SoP) జూన్ 17న జారీ చేసినట్లు ECI తెలిపింది. దీని ప్రకారం ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా ఓట్లు పోలైన అభ్యర్థి తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్న నంబర్ 2 లేదా నంబర్ 3 అభ్యర్థులు ఫలితం ప్రకటించిన ఏడు రోజుల్లోపు EVMలను తనిఖీ చేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెప్పింది.

VVPAT స్లిప్‌లను లెక్కించినా వ్యత్యాసం రాలేదు : ఈసీ
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఈసీ పలు విషయాలను తెలిపింది. ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో (మొత్తం 1,215 పోలింగ్ కేంద్రాలు) VVPAT స్లిప్‌లను లెక్కించామని, ఎక్కడా EVM లెక్కింపుతో వ్యత్యాసం రాలేదని వివరించింది. బిహార్​లోని 38 జిల్లాలో ఓటర్​ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపట్టిన తర్వాత 12 గుర్తింపు పొందిన పార్టీలు లేదా ఓటర్ల నుంచి తొలగింపు, నమోదుపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని చెప్పింది. ఇంకా 2,616 మంది అభ్యర్థులు, 12 గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల్లో ఎవరూ కూడా రీ పోలింగ్​ నిర్వహించాలని కోరలేదని పేర్కొంది. బిహార్​ ఎన్నికలు, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని 8 ఉపఎన్నికలు నిర్వహించిన 72 గంటల్లోనే ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపింది. ఎన్నికల ముగిసిన ఐదు రోజుల్లోనే గణాంకాలతో సహా పూర్తి వివరాలను ఉచితంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొంది.

కాగా, అంతకుముందు జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ ఘన విజయం సాధించింది. 243 స్థానాల్లో 202 సీట్లు గెలుచుకొని సత్తా చాటింది. 101 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన బీజేపీ 89 సీట్లు గెలుచుకుంది. అదే సంఖ్యలో పోటీ చేసిన జేడీయూ 85 స్థానాలు గెలిచి తక్కువ తేడాతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఫలితంగా బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా జేడీయూ అధినేత నీతీశ్​ కుమార్​ పదోసారి బాధ్యతలు చేపట్టారు.

మరోవైపు బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్​ జరిగిందని జన్​సురాజ్​ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్​ కిశోర్ ఆరోపించారు. ప్రజలకు తెలియని పార్టీలకు కూడా లక్షల ఓట్లు రావడంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో తమ బృందం సేకరించిన అభిప్రాయాలకు, వెలువడిన ఫలితాలకు పొంతనేలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే దీన్ని నిరూపించేందుకు మాత్రం తన వద్ద ఆధారాలు లేవన్నారు. కానీ, ఎప్పటికైనా ఆధారాలు బయటకు వస్తాయని పీకే చెప్పారు.

