ETV Bharat / bharat

'16ఏళ్లుగా కరెంట్, నీరు, మరుగుదొడ్లు లేవు'- ఎన్నికలను బహిష్కరించిన 50 కుటుంబాలు

తమిళనాడు ఎన్నికలను బహిష్కరించిన 50 కుటుంబాలు- తమకు ప్రాథమిక సదుపాయాలు కల్పించే వరకు బహిష్కరించాలని నిర్ణయం

50 Families Boycott Tamil Nadu Polls
Visual from Nandavanam resettlement colony (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

50 Families Boycott Tamil Nadu Polls : తమిళనాడులో ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. మరో 10 రోజుల్లో నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా మొదలుకానుంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల జాబితాను రాజకీయ పార్టీలు విడుదల చేశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాగైన గెలవాలని పార్టీలు తమ వ్యూహాలను రచిస్తున్నాయి. ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు పలు రకాల హామీలు ప్రకటిస్తున్నాయి. అయితే తిరుచిరాపల్లిలోని ఓ 50 కుటుంబాలు మాత్రం అసెంబ్లీ ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. పోలింగ్ తేదీ దగ్గర పడుతున్న సమయంలో ఆ కుటుంబలు అసలేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి? అందుకు గల కారణం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తిరుచిరాపల్లిలోని నందవనం గ్రామానికి చెందిన 50కు పైగా కుటుంబాలు కలిసి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. గత 16 ఏళ్లుగా విద్యుత్, తాగునీరు, మరుగుదొడ్డు వంటి ప్రాథమిక సదుపాయలు లేకుండా జీవిస్తున్నారని, అందుకే రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు బహిష్కరించాలని ప్రకటించాయి. జాతీయ రహదారిని విస్తరించే సమయంలో తమ ఇళ్లను ఖాళీ చేయించి నందనవం గ్రామానికి తరలించారని, కానీ ఇక్కడ సదుపాయాలు ఏం లేవని వాపోతున్నారు. తమకు ఇంత వరకు విద్యుత్, నీరు, వ్యవసాయానికి మద్దుతు వంటి ప్రాథమిక అవసరాలు కల్పించలేదని నందవవం గ్రామనికి చెందిన స్థానికుడు తంగరాజ్​ తెలిపాడు.

హైవే విస్తరణ తర్వాత పునరావాసం- కానీ సదుపాయాలే లేవు
'నందవనం ప్రాంతంలో గత 16 ఏళ్లుగా ప్రజలు విద్యుత్ లేకుండా జీవిస్తున్నారు. మేం ముందుగా జాతీయ రహదారి పక్కన ఉండేవాళ్లం. హైవే విస్తరణ సమయంలో అప్పటి ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఇక్కడికి మార్చింది. అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పూర్తిగా మర్చిపోయారు. ఇప్పటి వరకు నలురుగు ముఖ్యమంత్రులు మారారు. కానీ మానవ మనుగడకు అవసరమైన కరెంట్, త్రాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, వ్యవసాయానికి మద్దతు వంటి అంశాల్లో ఎవరూ సహాయం చేయలేదు' అని తంగ్​రాజ్ పేర్కొన్నాడు.

పిటిషన్లు పెట్టినా స్పందన లేదు
తమ సమస్యలపై అనేకసార్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని తంగరాజ్ ఆరోపించారు. దీంతో ప్రాథమిక సదుపాయాలు కల్పించే వరకు ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని గ్రామస్తులు నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

వర్షాకాలంలో పాముల బెడద
మరో స్థానికురాలు సరోజా కూడా ఇదే ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది. ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ పార్టీలు హామీలు ఇస్తున్నప్పటికీ, వాటిని అమలు చేయడంలో విఫలమవుతున్నాయని తెలిపింది. 'గత 16 ఏళ్లుగా మేం కరెంట్, మరుగుదొడ్డు లేకుండా గుడిసెల్లో జీవిస్తున్నాం. ప్రతి ఎన్నికల సమయంలో అన్ని పార్టీలు హామీలు ఇస్తాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదు. విద్యుత్ లేకపోవడం వల్ల ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాములు వంటి ప్రమాదకర జీవులు ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి. సరైన వెలుతురు లేకపోవడం వల్ల మా ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. ఇప్పటికీ ఎవరూ కనీస సదుపాయాలు కూడా కల్పించలేదు. అందుకే ఈసారి ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించుకున్నాం' అని సరోజా వెల్లడించింది.

తమిళనాడులో త్రిముఖపోరు
తమిళనాడు అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 10న ముగియనుంది. మొత్తం 234 స్థానాలున్న తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న ఒకే దశలో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార డీఎంకే, కాంగ్రెస్ కలిసి పోటీ చేస్తుండగా, బీజేపీ- అన్నాడీఎంకే కలిసి బరిలోకి దిగుతున్నాయి. అధికార డీఎంకే కూటమిని ఢీకొనేందుకు అన్నా డీఎంకే, బీజేపీ సారథ్యంలోని విపక్ష కూటమి రెడీ అయింది. ఇక నటుడు నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ తన పార్టీ టీవీకే ఈ ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా పోటీ చేయనున్నారు. ఒంటరిగానే బరిలోకి దిగనున్నారు. దీంతో ఈసారి ఎన్నికలు త్రిముఖ పోటీగా మారే అవకాశముంది.

పురుషులకూ ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం- రేషన్ కార్డుదారులకు రిఫ్రిజిరేటర్లు- అన్నాడీఎంకే సంచలన హామీలు

ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం-కానీ DMKకు పుల్ సపోర్ట్ చేస్తాం​: కమల్​ హాసన్​

తమిళనాడు పోరు : డీఎంకే- టీవీకే- అన్నాడీఎంకే- పార్టీల బలాబలాలు- విజయావకాశాలు ఏమిటి?

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.