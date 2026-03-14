ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేవు- బుకింగ్ చేసుకున్న అందరికీ గ్యాస్ వస్తుంది: కేంద్రం
సిలిండర్ల బ్లాక్మార్కెట్ అరికట్టాలని రాష్ట్రాలను కోరాం- వాణిజ్య సిలిండర్ల విషయంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం- కేంద్రప్రభుత్వం వివరణ
Published : March 14, 2026 at 4:24 PM IST
MEA Press Meet Today On LPG : ఎల్పీజీ సరఫరాలో ప్రస్తుతానికి ఇబ్బందులు లేవని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి తెలిపింది. సిలిండర్ల విషయంలో చాలామంది ఆందోళన చెందుతున్నారని, చాలామంది అవసరం లేకున్నా బుకింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల విషయంలో రాష్ట్రాలతో మాట్లాడుతున్నామని, ప్రాధాన్య క్రమంలో సరఫరా చేస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ల్ భారత చమురు శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి(మార్కెటింగ్, ఆయిల్ రిఫైనరీ) సుజాత శర్మ పలు వివరాలు వెల్లడించారు.
ఏపీలో వారిపై చర్యలు
"సిలిండర్ల బ్లాక్మార్కెట్ అరికట్టాలని రాష్ట్రాలను కోరాం. వాణిజ్య సిలిండర్ల విషయంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. సిలిండర్లు అక్రమంగా నిల్వ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఏపీ, బిహార్, కర్ణాటక, ఒడిశాలో వాణిజ్య సిలిండర్లు నిల్వ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎల్పీజీ సరఫరాలో గృహాలు, ఆస్పత్రులు, హాస్టళ్లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. సిలిండర్ బుక్ అవడం లేదని చాలామంది ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. సిలిండర్ల బుకింగ్ వ్యవధి పట్టణాల్లో 25, గ్రామాల్లో 45 రోజులుగా ఉంది. సిలిండర్ల బుకింగ్ ఫోన్, ఐవీఆర్ఎస్, ఇతర విధానాల్లో చేయవచ్చు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్దకు వెళ్లి క్యూలో ఉండనక్కర్లేదు. సిలిండర్ల అందుబాటు మేరకు సరఫరా జరుగుతూనే ఉంది. బుకింగ్ చేసుకున్న అందరికీ గ్యాస్ వస్తుంది" అని సుజాత శర్మ తెలిపారు.
"పశ్చిమ గల్ఫ్లోని హర్మూజ్ వద్ద 24 నౌకలు ఉన్నాయి. ఎల్పీజీ సరఫరా చేసే 2 నౌకలు హర్మూజ్ నుంచి బయలుదేరాయి. శివాలిక్, నందాదేవి నౌకల్లో ఎల్పీజీ తరలింపు జరుగుతోంది. రెండు నౌకలు ఈనెల 16, 17 తేదీల్లో ముంద్రా, కాండ్లా పోర్టులకు వస్తున్నాయి. గల్ఫ్లో ఉన్న భారతీయ నౌకలు క్షేమంగానే ఉన్నాయి. నౌకల్లో ఉన్న భారత సిబ్బందికి ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. హర్మూజ్ జలసంధిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం. భారత నావికుల కుటుంబసభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాం. గడిచిన 24 గంటల్లో 30 మంది నావికులు స్వదేశానికి తరలివచ్చారు. పోర్టుల్లో సమస్యలు రాకుండా చూడాలని అధికారులను కోరాం" అని చెప్పారు.