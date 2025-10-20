ETV Bharat / bharat

JDUతో విభేదాల్లేవ్- నీతీశే మళ్లీ సీఎం- NDAలో చీలిక లేదు: చిరాగ్

బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఎల్‌జేపీ అధినేత, కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

Chirag Paswan On Bihar Polls
Chirag Paswan On Bihar Polls (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 8:42 AM IST

4 Min Read
Chirag Paswan On Bihar Polls : మిత్రపక్షం జేడీయూతో ఎలాంటి విభేదాలూ లేవని లోక్‌ జనశక్తి (ఎల్‌జేపీ) పార్టీ అధినేత, కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్​ స్పష్టం చేశారు. బిహార్‌లోని ఎన్‌డీఏ కూటమిలో ఎలాంటి చీలిక రాలేదని తేల్చి చెప్పారు. సీట్ల సర్దుబాటు అంశాన్ని సైతం స్నేహపూర్వక వాతావరణంలోనే పూర్తి చేసుకున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని ఎన్‌డీఏ కూటమి నేత నీతీశ్ కుమార్‌కే తాము మద్దతు ఇస్తామని, ఎన్నికయ్యే ఎమ్మెల్యేలంతా మరోసారి నీతీశ్‌నే సీఎంగా ఎంపిక చేసుకుంటారని చిరాగ్ తెలిపారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతీ పార్టీ తమ నేతే సీఎం కావాలని కోరుకుంటుందని, తాను కూడా తన తండ్రి సీఎం, పీఎం కావాలని కోరుకున్నానని చిరాగ్ తెలిపారు. అయితే ఇలాంటి అంశాలపై సరైన సందర్భంలో చర్చించుకుంటేనే మంచిదన్నారు.

నేనేమీ మాట్లాడకపోయినా వివాదమైంది!
"ఎన్‌డీఏ కూటమి లోపల జరిగే చర్చలను నేను గౌరవిస్తాను. వాటితో ముడిపడిన సంప్రదాయాలను తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తాను. మిత్రపక్షాలపై చర్చ అనేది కేవలం కూటమి లోపలే జరగాలని నేను బలంగా నమ్ముతాను. కూటమిలో అంతర్గత సంప్రదింపులు జరిగేే క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడటం సరికాదు. అందుకే నేను ఈవిషయాల గురించి మీడియాతో మాట్లాడలేదు. ఇలాంటి అంశాలపై మీడియాతో మాట్లాడితే, గందరగోళం తప్ప మరేం వ్యాపించదు. కానీ నేనేమీ మాట్లాడకపోయినా, దానిపై వివాదం క్రియేట్ అయింది. నా మౌనంతోనూ గందరగోళం ఏర్పడటం విచిత్రంగా అనిపించింది. అయినా నేను ఎన్‌డీఏ కూటమి ఔన్నత్యాన్ని నిలిపే ప్రయత్నమే చేశాను" అని చిరాగ్ పాశ్వాన్ పేర్కొన్నారు.

38 సీట్లలో 29 సీట్లను ఎంపిక చేసుకున్నాం
"ఎన్‌డీఏ కూటమిలో గందరగోళం, విభేదాలు అనేవి లేనే లేవు. మా పార్టీ (ఎల్‌జేపీ) కూటమిలోనే కొనసాగుతుంది. మేం పోటీ చేయదల్చిన అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య గురించి చెప్పగానే, ఎన్‌డీఏ కూటమి తొలి విడత సమావేశంలోనే మంజూరు చేసింది. కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటుపై సంప్రదింపుల ప్రక్రియను బీజేపీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహించింది. మాకు 38 సీట్లను ఆఫర్ చేయగా, వాటిలో 29 సీట్లను ఎంపిక చేసుకున్నాం. దీంతో ఎలాంటి విభేదాలకు తావు లేకుండా పోయింది. ఏ ఒక్క అసెంబ్లీ సీటు విషయంలోనూ నాకు, జేడీయూకు మధ్య విభేదాలు లేనే లేవు" అని చిరాగ్ వెల్లడించారు.

కోపాన్ని ప్రదర్శించాననే వదంతులు అవాస్తవం
"నేను కోపంతో వ్యవహరించానని, నన్ను శాంతింపజేసే ప్రయత్నాలను చేశారని వ్యాపించిన వదంతుల్లో వాస్తవమే లేదు. బిహార్‌లోని ఎన్‌డీఏ కూటమిలో మెజారిటీ సీట్లను పొందాలని కూడా నేను ఎన్నడూ కోరుకోలేదు. ప్రధానమంత్రి పార్టీ బీజేపీ, ముఖ్యమంత్రి పార్టీ జేడీయూ చెరో 100కులోపు స్థానాల్లో పోటీ చేయాలని కూడా నేను కోరుకోలేదు. ఆ రెండు పార్టీలు 100కుపైగా సీట్లలో పోటీచేస్తేనే బాగుంటుందని నేను భావించాను. తద్వారా కూటమి బలోపేతం అవుతుందని ఆశించాను" అని చిరాగ్ చెప్పారు.

బీజేపీ లేకుంటే కిచిడీ తయారయ్యేదే కాదు
విపక్ష ఇండియా (మహాగఠ్​బంధన్) కూటమిలో ఎన్‌డీఏ కూటమి తరహాలో సీట్లను పంచే పారదర్శక వ్యవస్థ లేదు. ఎన్‌డీఏలో సంప్రదింపులను బీజేపీ సమర్ధంగా లీడ్ చేస్తుంది. అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని ముందుకు సాగుతుంది. సీట్ల పంపకాల గురించి నాతో ఇప్పటివరకు 6 సార్లు చర్చలు జరిపారు. ఒకవేళ నేను సొంతంగా ఉపేంద్ర కుశ్వాహ, జితన్ రాం మాంఝీలతో వేర్వేరుగా సంప్రదింపులను మొదలుపెట్టి ఉంటే, ఇప్పటివరకు కూడా ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోయేది. కిచిడీ తయారయ్యేదే కాదు. అన్ని పార్టీల అవసరాలను, డిమాండ్లను బీజేపీ చక్కగా అర్థం చేసుకుంది. అందరికీ సముచిత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. బీజేపీకి అధికారం ఉంది. చేతిలో సరిపడా సీట్లు ఉన్నాయి. అందుకే అందరినీ సంతృప్తిపర్చగలుగుతోంది" అని చిరాగ్ తెలిపారు.

ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని అనుకున్నాను!
"మా పార్టీ అభ్యర్థుల బలోపేతంపైనే ఇప్పుడు నా ఫోకస్ ఉంది. బిహార్ రాష్ట్ర వికాసానికి రాబోయే నాలుగైదు ఏళ్లలో అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. నేను కూడా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని అనుకున్నాను. కానీ సీట్ల సర్దుబాటుపై సుదీర్ఘంగా జరిగిన సంప్రదింపుల వల్ల నా ప్రాధాన్యతలు మారిపోయాయి. అయినా రాష్ట్ర రాజకీయాలపైనే నా ఫోకస్ ఉంటుంది. బిహార్ ప్రజలు రాజకీయంగా తెలివైనవారు. తమ ఓట్లను జన్ సురాజ్ పార్టీ కోసం వేస్ట్ చేసుకోరు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అనుబంధం కలిగిన ఎమ్మెల్యేలే బిహార్ వికాసానికి తోడ్పడగలరని ప్రజలకు తెలుసు. జన్ సురాజ్ అభ్యర్థులను గెలిపించినా లాభమేం ఉండదు. ఇక విపక్ష ఇండియా కూటమి ఐక్యతే ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది" అని చిరాగ్ పేర్కొన్నారు.

నా పరిస్థితే ఇప్పుడు మా బాబాయికి వచ్చింది!
"రాజకీయ కూటమిలో ఏదైనా పార్టీ వివక్షకు, నిర్లక్ష్యానికి గురైతే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నా బాబాయి పశుపతి కుమార్ పారస్‌కు తెలిసొస్తోంది. 2020లో మా పార్టీ(ఎల్‌జేపీ)లో చీలిక వచ్చినప్పుడు, అతికొద్ది మంది ఎంపీలతో మేం ఎన్‌డీఏ కూటమిలో కొనసాగడం కష్టతరంగా మారింది. మా పార్టీని ఆనాడు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. దీంతో 2020లో ఎన్‌డీఏ నుంచి బయటికి వచ్చాను. ఆ ఏడాది ఒంటరిగా బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీచేశాం. జేడీయూకు వ్యతిరేకంగా ఎల్‌జేపీ అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపాం. దీనివల్ల జేడీయూకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. ఈనేపథ్యంలో జేడీయూ అధినేత నీతీశ్‌కు నాపైకోపం ఉండటం న్యాయమైన అంశమే. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి పొరపొచ్చాలు లేవు. కానీ నేను 2020లో ఎన్‌డీఏ కూటమిలో ఎదుర్కొన్న ప్రతికూల పరిస్థితులనే, ఇప్పుడు మా బాబాయి విపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఎదుర్కొంటున్నారు" అని కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ వ్యాఖ్యానించారు.

