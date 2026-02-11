ETV Bharat / bharat

'ఇది ఒప్పందం కాదు- అమెరికా దోపిడీ'- భారత్​-యూఎస్ ట్రేడ్​ డీల్​పై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

Congress On US India Trade Deal
Congress general secretary Jairam Ramesh (ANI File Photo)
ETV Bharat Telugu Team

February 11, 2026

Congress On US India Trade Deal : భారత్ -అమెరికా మధ్య కుదిరిన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ఒప్పందం డీల్ కాదు, దోపిడీ అని పేర్కొంటూ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై పదునైన విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ ఒప్పందం అమెరికాకు లాభదాయకంగా, భారత్​కు నష్టం కలిగించేలా ఉందని కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ అన్నారు. ఇది మన రాజకీయ గౌరవం, ఆర్థిక దౌత్యం వైఫల్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ప్రధాని మోదీని వ్యతిరేకించని స్వతంత్ర విశ్లేషకులు కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని లొంగుబాటు, అసమాన ఒప్పందం, అమ్ముడుపోవడం, అవమానకరమైన వెనకడుగు అని విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ, ఆయన అబద్దాల బృందం ఎంత గొప్పగా చెప్పినా, వాస్తవం మాత్రం ఒక్కటే. అది భారత్​ నుంచి అమెరికా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. తక్కువ ఇస్తుంది. 2019 సప్టెంబర్​లో ట్రంప్ తరఫున ప్రచారం చేయడం సహా, మోదీ ఆయనను తీవ్రంగా మెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా ఫలితం రాలేదు. 2025 ఫిబ్రవరిలో తిరిగి ఎన్నికైన వెంటనే ట్రంప్‌ను మొదట అభినందించిన నాయకుల్లో మోదీ ఒకరు' అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

'వ్యక్తిగత స్నేహం భారత్‌కు ఉపయోగపడలేదు'
అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో ప్రధాని మోదీ తన వ్యక్తిగత స్నేహాన్ని బహిరంగంగా ప్రదర్శించినప్పటికీ భారత్​కు ఎలాంటి ప్రయోజనం దక్కలేదని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. 'ట్రంప్ కూడా మోదీ తనకు మంచి స్నేహితుడు అని చెబుతూనే వచ్చారు. కానీ అదే సమయంలో భారత్‌కు పెద్ద దెబ్బలు వేశారు. ఇది మన రాజకీయ, ఆర్థిక దౌత్యానికి ఘోర వైఫల్యం. ఈ ఒప్పందం నిజానికి డీల్ కాదు, దోపిడీ. మోదీకి వాషింగ్టన్‌లో ఉన్న మంచి స్నేహితుడు భారత్‌ను దోచుకున్నారు. ఆయనే 2025 మే 10న ఆపరేషన్ సిందూర్​ను ఆపేశానని వందసార్లు పేర్కొన్నారు' అని జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

