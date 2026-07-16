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కన్న తండ్రే అత్యాచారం చేస్తే అంతకంటే నీచమైన నేరం ఉంటుందా? : బాంబే కోర్టు

43 ఏళ్ల వ్యక్తి 12 ఏళ్ల కుమార్తెపైనే అత్యాచారం- 2021లో జీవిత ఖైదు విధించిన ట్రయల్​​ కోర్టు- తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ బాంబే హైకోర్టు ఆశ్రయించిన నిందితుడు

HC On Father Sexually Assaulting Daughter
Representational Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 9:07 PM IST

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HC On Father Sexually Assaulting Daughter : కన్న తండ్రే తన కుమార్తెపై లైంగిక దాడి చేయడం కంటే దిగ్భ్రాంతికరమైన, హేయమైన నేరం మరొకటి ఉండదని బాంబే హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో నిందితుడైన తండ్రికి కింది కోర్టు విధించిన జీవిత ఖైదును హైకోర్టు సమర్థించింది. శిక్షను సవాల్ చేస్తూ నిందితుడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం కొట్టేసింది.

మహారాష్ట్రకు చెందిన 43 ఏళ్ల వ్యక్తి, తన 12 ఏళ్ల కుమార్తెపైనే అత్యాచారానికి పాల్పడి ఆమె గర్భం దాల్చడానికి కారణమయ్యాడు. ఈ దారుణ ఘటనపై విచారణ జరిపిన ట్రయల్ కోర్టు అతడిని దోషిగా నిర్ధరించి 2021లో జీవిత ఖైదు విధించింది. అయితే, తాను తిడుతున్నాననే కోపంతోనే కుమారై తనపై తప్పుడు కేసు పెట్టిందని ఆరోపిస్తూ, నిందితుడు బాంబే హైకోర్టు నాగ్‌పుర్ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించాడు. దీనిపై విచారించిన న్యాయస్థానం, నిందితుడి వాదనను తీవ్రంగా తప్పుబడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో తన తండ్రి ప్రమేయం ఉండటంతో బాధితురాలు మానసిక క్షోభకు గురైందని, ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పలేకపోయిందని పేర్కొంది. "ఒక బిడ్డకు తన తండ్రిపై ఉండే నమ్మకాన్నే నిందితుడు వమ్ము చేశాడు. తన బిడ్డకు రక్షకుడిగా ఉండాల్సిన అతడే స్వయంగా తన కూతురి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు. అత్యాచారం అనేది కేవలం శారీరక దాడి మాత్రమే కాదు, అది బాధితురాలి వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది" అని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

ఆశా కార్యకర్త సర్వేతో విషయం వెలుగులోకి
అయితే, ఇంతటి దారుణమైన ఘటన 2021లో వెలుగులోకి వచ్చింది. బాలిక ఉంటున్న గ్రామానికి ఓ ఆశా కార్యకర్త సర్వే కోసం వెళ్లారు. ఆ సమయంలో బాలిక మాససిక పరిస్థితి సరిగ్గాలేకపోవడాన్ని గమనించాడు. దీంతో ఆమె వైద్య పరీక్షలు చేయగా, గర్భవతి అని తేలింది. దీంతో ఆ ఆశాకార్యకర్త పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే, విచారణలో బాలికపై ఆమె తండ్రే కొన్నేళ్లుగా అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు తేలింది. తల్లి చనిపోవడంతో ఆమె ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పలేదని తెలిసింది. విచారణ జరుగుతుండగానే ఆ బాలిక చిన్నారికి జన్మనిచ్చిందని, ఆ శిశువుకు డీఎన్‌ఏ పరీక్ష నిర్వహించగా బాలిక తండ్రి నమూనాతో సరిపోలిందని తెలిసింది. దీంతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్‌ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ కేసులో ట్రయల్​ కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించింది.

గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే
అంతకుముందు తమిళనాడులో ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. కుమార్తెపై ఐదేళ్లుగా కన్నతండ్రి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పుదుచ్చేరి వానరపేట్టై ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆటో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన భార్య ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తోంది. వీరికి 14, 8 వయసున్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అయితే, భార్య పనికి వెళ్లగానే భర్త తన 14ఏళ్ల కుమార్తెపై అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ వచ్చాడు. ఈ విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడు తండ్రి. అనంతరం ఇంటికొచ్చిన తల్లి కుమార్తె నీరసంగా ఉండడం గమనించి ఆమెను ఏం జరిగిందో అడిగి తెలుసుకుంది. అసలు విషయం కుమారై చెప్పడంతో భర్తపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు పోక్సో చట్టం కిందట అతన్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఐదేళ్లుగా అతను కుమార్తెను బెదిరించి అఘాత్యానికి పాల్పడుతూ వచ్చాడని, ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను కూడా లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది.

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