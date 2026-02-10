ఎంఎం నరవణె పుస్తకం ప్రచురితం కాలేదు- అనధికారిక కాపీలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి : పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్
జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణె పుస్తకం ప్రచురితం కాలేదని పబ్లిషర్ వెల్లడి- ప్రచారంలో ఉన్న కాపీలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొంటామని హెచ్చరిక
Published : February 10, 2026 at 8:41 AM IST
Penguin India On Naravane Book : భారత సైన్యం మాజీ అధిపతి జనరల్ మనోజ్ ముకంద్ నరవణె రచించిన 'ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ’' పుస్తకం ఇప్పటికి వరకు ప్రచుతరితం కాలేదని పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ఇండియా వెల్లడించింది. ఆ పుస్తకం ప్రచురణ హక్కులు తామే కలిగి ఉన్నామని, అది ముద్రితంగానూ, డిజిటల్ రూపంలోనూ విడుదల కాలేదని స్పష్టం చేసింది. నరవణె పుస్తక కాఫీలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయని వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వివరణ ఇస్తూ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
'జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణే గారి పుస్తకం 'ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టిని'కి పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ఇండియా మాత్రమే ప్రచురణ హక్కులు కలిగి ఉంది. ఈ పుస్తకం ఇప్పటివరకు ప్రచురణలోకి వెళ్లలేదని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం. మా సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి కాపీ ప్రింట్ లేదా డిజిటల్ అయినా ప్రచురించబడలేదు. అలాగే పంపిణీ లేదా అమ్మకానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచలేదు. ప్రస్తుతం ఎక్కడైనా ఈ పుస్తకానికి సంబంధించిన పూర్తి లేదా భాగస్వామ్య కాపీలు, ముద్రిత రూపంలో, పీడీఎఫ్గా, లేదా ఆన్లైన్లో చలామణిలో ఉంటే అవి పీఆర్హెచ్ఐ కాపీరైట్ ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తాం అలాంటి ప్రసారం వెంటనే నిలిపివేయాలి. అనధికారిక ప్రచారంలో ఉన్న కాపీలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
దిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్
అయితే సోషల్ మీడియాలో ఈ పుస్తకం సంబంధించిన కాపీలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీనిపై సోమవారం దిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. సంబంధిత అధికారుల అనుమతి లేకుండానే ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ పుస్తకం సోషల్ మీడియా వేదికలు, ఆన్లైన్ వార్తా సంస్థల ద్వారా ప్రచారంలో ఉండటాన్ని దిల్లీ పోలీసులు పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ఈ పుస్తక ప్రచురణకు సంబంధిత అధికారుల నుంచి అనుమతి ఇంకా లభించాల్సి ఉందని కూడా తమ దృష్టికి వచ్చిందని పోలీసులు చెప్పారు.
ఈ విషయంపై విచారణ జరపగా పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ప్రచురణకు ముందు పీడీఎఫ్ ప్రతి కొన్ని వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉందని తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. కొన్ని మార్కెటింగ్ వేదికలు ఈ పుస్తకానికి సంబంధించిన కవర్ పేజీని కూడా ప్రదర్శిస్తూ పుస్తకం కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉందన్న భావన కలిగిస్తున్నాయని పోలీసులు వివరించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిందని చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిగా దర్యాప్తు జరుపుతామని స్పష్టం చేసింది.
లోక్సభలో రచ్చ
గత వారం లోక్సభలో నరవణె వెల్లడించిన వివరాలపై లోక్సభలో గత వారం భారీ స్థాయిలో రచ్చ జరిగింది. గత వారం పార్లమెంట్ ఆవరణలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఈ పుస్తకానికి సంబంధించినట్లు భావిస్తున్న ఒక కాపీని చూపించారు. ఫిబ్రవరి 2 నుంచి లోక్సభలో దీని గురించి ప్రస్తావించేందుకు రాహుల్ గాంధీ ప్రయత్నించారు. పుస్తకాన్ని మోదీకే అందిస్తానంటూ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ దాని ప్రతిని సభకు తీసుకొచ్చారు. అయితే చైనా దళాలతో భారత బలగాల ఘర్షణకు సంబంధించి వివాదాస్పద విషయాలు వెల్లడించిన ఈ పుస్తకం ఇంకా ప్రచురణకే నోచుకోలేదని లోక్సభలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇంకా ప్రచురణకు నోచుకోని పుస్తకంలోని విషయాలను సభలో ప్రస్తావించడానికి వీల్లేదంటూ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడేందుకు స్పీకరు అనుమతించలేదు.
లోక్సభ స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మానానికి విపక్షాల యోచన- రాహుల్కు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వనందుకే!
నరవణె పుస్తకం టాపిక్ విని మోదీ భయపడ్డారు- అందుకే లోక్సభకు రాలేదు : రాహుల్ గాంధీ