'మోదీ గ్లోబల్ టాక్, లోకల్ వాక్ మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదు'- ఆరావళి వివాదం వేళ కాంగ్రెస్ ఎద్దేవా
Published : December 25, 2025 at 12:04 PM IST
Congress On Aravalli Row : ఆరావళి పర్వతాలపై వివాదంపై రాజుకున్న వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. ఆరావళి పర్వతాలపై కేంద్రం ఇచ్చిన కొత్త పునర్నిర్వచనం ప్రకారం 90 శాతం కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాలకు రక్షణలో ఉండవని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఆ పర్వత శ్రేణులను మైనింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించవచ్చని ఆరోపించింది. పర్యావరణ సమస్యల విషయానికి వస్తే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గ్లోబల్ టాక్, లోకల్ వాక్ మధ్య ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టాలను బలహీనపరచడం, కాలుష్య నిబంధనలను సడలించడం ద్వారా ప్రభుత్వం పర్యావరణ సమతుల్యతపై నిర్ణయాత్మక దాడిని చేస్తోందని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. మోదీ సర్కార్ ఇప్పుడు 100 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ఆరావళి పర్వతాలను మాత్రమే రక్షించబోతోందన్నారు. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక డేటా ప్రకారం, ఆరావళి కొండలలో 8.7 శాతం మాత్రమే 100 మీటర్ల కంటే ఎత్తైనవి ఉన్నాయని తెలిపారు. దీని అర్థం ఏంటంటే కేంద్రం ఇచ్చిన కొత్త పునర్విర్వచనం ప్రకారం ఆరావళి పర్వతాల్లో 90 శాతానికి పైగా రక్షణలో ఉండవన్నారు. ఇప్పటికే నాశనమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను మరింత దెబ్బతీసే మైనింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర కార్యకలాపాలకు వాటిని వాడే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు. ఈ స్పష్టమైన, సరళమైన సత్యాన్ని కప్పిపుచ్చలేమని ఎద్దేవా చేశారు.
The Modi Sarkar’s redefinition of the Aravallis, that goes against all expert opinion, is dangerous and disastrous.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 25, 2025
According to the Forest Survey of India’s data that is authoritative, only 8.7% of the Aravalli hills that are higher than 20 meters exceed 100 metres. If we take…
"కాలుష్య ప్రమాణాలను సడలించడం, పర్యావరణం, అటవీ చట్టాలను బలహీనపరచడం, జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఇతర సంస్థలను నిర్వీర్యం చేయడం వంటివి కేంద్ర సర్కారు చేస్తోంది. పర్యావరణ సమతుల్యతపై మోదీ సర్కార్ దృఢ నిశ్చయంతో దాడి చేసిందనడానికి ఆరావళి పర్వతాలు మరొక ఉదాహరణ. పర్యావరణ సమస్యల విషయానికి వస్తే ప్రధాని మోదీ ప్రపంచ చర్చకు, ఆయన లోకల్ వాక్కు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదు" అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు.