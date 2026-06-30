అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోకి చైనా చొరబడిందా? భారత సైన్యం ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోకి చైనా చొరబడినట్లు వార్తలు- అవి తప్పుడు, నిరాధారమైన ఆరోపణలని తేల్చిచెప్పిన భారత సైన్యం
Published : June 30, 2026 at 4:34 PM IST
Chinese Encroachment In Arunachal : అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోకి చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ) చొరబడి, సైనిక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసిందని వస్తున్న వార్తలను భారతసైన్యం సోమవారం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇవి పూర్తిగా 'తప్పుడు, నిరాధారణమైన' వార్తలు అని తేల్చి చెప్పింది.
సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత భారత సైన్యం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అందులో "అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పీఎల్ఏ ఇటీవల చొరబాట్లకు పాల్పడిందని, శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసిందని కొన్ని మీడియా సంస్థల్లో వార్తలు వస్తున్నాయి. వాటిని మేము నిశితంగా గమనించాం. ఆ రిపోర్టులు తప్పుడువి, వాటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు" అని స్పష్టం చేసింది.
టాక్సింగ్ ప్రాంతానికి చెందిన 'నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ' (NWS) అనే స్థానిక సామాజిక సంస్థ, అప్పర్ సుబన్సిరి జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్కు సమర్పించిన ఒక వినతిపత్రాన్ని (మెమోరాండం) ఆధారంగా చేసుకొని ఈ వార్తలు వచ్చాయి. టాక్సింగ్ సర్కిల్ సమీపంలోని భారత భూభాగంలోకి చైనా సైన్యం క్రమంగా తన మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించిందని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. స్థానిక ప్రజలు పశువులను మేపడానికి, వేటాడడానికి, అడవి ఉత్పత్తులను సేకరించడానికి ఉపయోగించే పలు ప్రాంతాల్లో చైనా దళాలు రోడ్లు, వంతెనలు, సైనిక శిబిరాలను నిర్మించాయని తన సమర్పించిన వినతి పత్రంలో పేర్కొంది. గత 10 నుంచి 15 ఏళ్లుగా ఈ ప్రాంతంలో చైనా కార్యకలాపాలు పెరిగాయని, ముఖ్యంగా 2020 తర్వాత ఇవి మరీ ఎక్కువ అయ్యాయని పేర్కొంది. అయితే భారత సైన్యం మాత్రం ఈ ఆరోపణలను 'తప్పుడువి, నిరాధారమైనవి' అని కొట్టిపారేయడం గమనార్హం.