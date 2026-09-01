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కదిలే బస్సులో అత్యాచారం- కేంద్రం, యూపీ సర్కార్‌లపై రాహుల్ ధ్వజం

మైనర్​పై సామూహిక అత్యాచారం జరగడం దారుణమని వ్యాఖ్య- దిల్లీ, ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందన్న రాహుల్​

Rahul On UP Gang Rape Bus
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 1:28 PM IST

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Rahul On UP Gang Rape Bus : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అత్యాచార ఘటనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ప్రభుత్వంపై​ మంగళవారం తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ఘనటపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆధ్వర్యంలోని పోలీసులకు జవాబుదారితనం ఏమాత్రం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో జరిగిన నేరాల వలే దీన్ని కూడా కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆరోపించారు. దిల్లీ, ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గ్రేటర్ నోయిడా నుంచి దిల్లీకి వెళ్తున్న స్లీపర్ బస్సులో, ఒక మైనర్​పై 47 కిలోమీటర్ల మేర సామూహిక అత్యాచారం జరగడం దారుణమన్నారు. ఈ విషయంపై దిల్లీ పోలీసులు గానీ, నోయిడా పోలీసులు గానీ కనీస సమాచారం కూడా తెలుసుకోలేకపోవడం ఆశ్చర్యకరమన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​లో పోస్ట్‌లో తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు.

"బస్సు నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, దిల్లీ రింగ్ రోడ్ ఇలా రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాన్ని దాటి ప్రయాణించింది. అయితే, ఏ ఒక్క చెక్‌ పోస్టు వద్ద కూడా ఆగలేదు. బస్సులో తెరలు కప్పి ఉండటంతో లోపల ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ చూడలేకపోయారు. పైగా, నేరస్థులకు యంత్రాంగం పట్ల ఎలాంటి భయం లేదు. 'నిర్భయ' కేసు జరిగి ఇన్ని ఏళ్లు గడిచినా, అలాంటి ఘటనలు పునరావృతమవుతున్నా, బస్సులను తనిఖీ చేయడం, పర్యవేక్షించడం వంటివి ఎందుకు చేయడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ వ్యవస్థను సరిదిద్దేలోపు ఇంకా ఎంతమంది మహిళలు, బాలికలు ఇలాంటి పరిస్థితులను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఆగస్టు 4 రాత్రి కుటుంబ సభ్యులతో జరిగిన మనస్పర్థల కారణంగా ఓ యువతి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లింది. అనంతరం ఆ యువతి, నోయిడాలో ఉంటున్న తన బంధువులను కలిసేందుకు బయలుదేరింది. రాత్రి సమయంలో భారీ వర్షం కురుస్తుండగా, మార్గం తెలియక ఆమె పొరపాటున పరీ చౌక్ వద్ద బస్సు దిగింది. వర్షంలో ఒంటరిగా నిలుచున్న ఆమె అటుగా వస్తున్న ఒక ఖాళీ స్లీపర్ బస్సును ఆపి సహాయం కోరింది.

బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ ఆ బస్సు నోయిడా సెక్టార్ 63 వైపు వెళుతుందని నమ్మించి, ఆమెను బస్సు లోపలికి ఎక్కించుకున్నారు. బస్సు కదలడం ప్రారంభించిన కొద్దిసేపటికే కండక్టర్ సందీప్ మైనర్ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. తర్వాత డ్రైవర్, కండక్టర్ ఇద్దరూ కలిసి ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ప్రతిఘటించిన ఆమెను చంపేస్తామని తీవ్రంగా బెదిరించారు. ఆ స్లీపర్ బస్సులోని బెర్త్‌లకు కర్టెన్లు ఉండటం వల్ల లోపల జరుగుతున్న దారుణం బయటకు కనిపించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. సుమారు 47 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించిన తర్వాత, దిల్లీలోని కాశ్మీరీ గేట్ బస్ టెర్మినల్ సమీపంలోని రింగ్ రోడ్ వద్ద అర్ధరాత్రి సమయంలో బాధితురాలిని బస్సు నుంచి దించేసి నిందితులు పరారయ్యారు.

దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో మరమ్మతుల కోసం బస్సును గ్రేటర్ నోయిడాలోని సూరజ్‌పుర్‌లో ఉన్న వర్క్‌షాప్‌కు తీసుకెళ్లారు. మరమ్మతుల అనంతరం ఇద్దరు నిందితులు సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో వర్క్‌షాప్ నుంచి బస్సును తీసుకుని బయలుదేరారు. సూరజ్‌పుర్ నుంచి పారి చౌక్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ లిఫ్ట్ ఇస్తామనే నెపంతో యువతిని బస్సు ఎక్కించుకుని కాశ్మీరీ గేట్ వైపు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యలో వారు ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

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