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'కొత్త ఫారం-6ను సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించలేదు'- ఈసీ ప్రకటనపై సీజేఐ ఆగ్రహం

బిహార్​ సర్​ అంశం విచారణలో కొత్త ఫామ్‌-6ను ఆమోదించామన్న వాదనపై తీర్పు ఇవ్వలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బిహార్‌ ఎస్‌ఐఆర్‌ విచారణలో కొత్త ఫామ్‌-6 అంశమే రాలేదన్న తెలిపింది.

SC On Bihar SIR
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2026 at 2:29 PM IST

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SC On Bihar SIR : బిహార్​ ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)కు అంశంలో కొత్త ఫామ్​-6పై ఎలాంటి తీర్పు ఇవ్వలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తీర్పు వెలువరించినప్పుడు కొత్త ఫారం-6 అంశమే లేదని తెలిపింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్న ఫామ్‌-6లో చేసిన మార్పులను అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆమోదించిందన్న ఈసీ చేసిన ప్రకటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దరఖాస్తులో మార్పులు ఎవరు చేశారో రికార్డులు పరిశీలించి తేలుస్తామని పేర్కొంది.

భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం బిహార్‌ ఎస్‌ఐఆర్‌కు సంబంధించిన పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, ఫామ్​-6కు సుప్రీంకోర్టు ఆమోదం తెలిపిందని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. దీనిపై స్పందించిన జస్టిస్‌ జోయ్‌మాల్య బాగ్చీ, కొత్త ఫామ్‌-6పై ఎలాంటి న్యాయ నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. బిహార్‌ ఎస్‌ఐఆర్‌ వ్యవహారంపై గతంలో విచారణ జరిపినప్పుడు కొత్త ఫామ్‌-6 అంశం తమ ముందుకు రాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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SC ON BIHAR SIR
SC ON BIHAR SIR

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