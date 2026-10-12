'కొత్త ఫారం-6ను సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించలేదు'- ఈసీ ప్రకటనపై సీజేఐ ఆగ్రహం
బిహార్ సర్ అంశం విచారణలో కొత్త ఫామ్-6ను ఆమోదించామన్న వాదనపై తీర్పు ఇవ్వలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బిహార్ ఎస్ఐఆర్ విచారణలో కొత్త ఫామ్-6 అంశమే రాలేదన్న తెలిపింది.
Published : October 12, 2026 at 2:29 PM IST
SC On Bihar SIR : బిహార్ ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)కు అంశంలో కొత్త ఫామ్-6పై ఎలాంటి తీర్పు ఇవ్వలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తీర్పు వెలువరించినప్పుడు కొత్త ఫారం-6 అంశమే లేదని తెలిపింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్న ఫామ్-6లో చేసిన మార్పులను అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆమోదించిందన్న ఈసీ చేసిన ప్రకటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దరఖాస్తులో మార్పులు ఎవరు చేశారో రికార్డులు పరిశీలించి తేలుస్తామని పేర్కొంది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం బిహార్ ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించిన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, ఫామ్-6కు సుప్రీంకోర్టు ఆమోదం తెలిపిందని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. దీనిపై స్పందించిన జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, కొత్త ఫామ్-6పై ఎలాంటి న్యాయ నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. బిహార్ ఎస్ఐఆర్ వ్యవహారంపై గతంలో విచారణ జరిపినప్పుడు కొత్త ఫామ్-6 అంశం తమ ముందుకు రాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.