దుబారా పెళ్లి ఖర్చులకు చెక్- రెంట్‌కు వధూవరుల డ్రెస్సులు- తక్కువ ధరలోనే!

వివాహ సమయంలో పెరిగిపోతున్న ఖర్చులు- దుస్తుల కోసం లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న కుటుంబాలు- ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు అద్దెకు పెళ్లి వస్త్రాలు

Wedding Dresses On Rent
Wedding Dresses On Rent (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Wedding Dresses On Rent : ప్రస్తుత కాలంలో తమ ఆర్థిక పరిస్థితిని లెక్కచేయకుండా పెళ్లి కోసం తెగ ఖర్చు చేసేస్తున్నారు. వివాహాన్ని ఆడంబరంగా చేసుకోవడం కోసం రూ.లక్షల విలువైన డిజైనర్ చీరలు, లెహంగాలు, షేర్వానీలు, ఆభరణాలను కొనేస్తున్నారు. ఈ దుస్తులు, ఆభరణాలను కేవలం కొన్ని గంటల పాటు మాత్రమే ఉపయోగించినప్పటికీ వాటి కోసం భారీగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ ఖర్చులు చాలా కుటుంబాలను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ఒడిశాకు చెందిన మహిళా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ నివేదిత నరూలా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పెళ్లి రోజున వధూవరులు వేసుకునేందుకు వస్త్రాలను అద్దెకు ఇస్తున్నారు.

భువనేశ్వర్‌కు చెందిన నివేదిత ఓ ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఆమె భారత ప్రభుత్వ నైపుణ్యాభివృద్ధి విభాగంలో కూడా గతంలో పనిచేశారు. ఆ సమయంలో మహిళలు తమ వివాహ సమయంలో ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఆమె నిశితంగా గమనించారు. అందుకే వివాహ సమయంలో దుస్తుల కోసం చేసే ఖర్చును తగ్గించేందుకు వస్త్రాలను అద్దెకిచ్చే 'ఏక్ ఓర్ బార్' అనే షోరూమ్‌ను 2020 ఫిబ్రవరి 21న ప్రారంభించారు. కొవిడ్ సమయంలో కాస్త వ్యాపారంలో ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, ఇప్పుడు పుంజుకుంది.

Wedding Dresses On Rent
రెంట్‌కు వధూవరుల డ్రెస్సులు (ETV Bharat)
Wedding Dresses On Rent
అద్దెకు ఆభరణాలు (ETV Bharat)

తక్కువ అద్దెకే డ్రెస్సులు
నివేదిత ఏర్పాటు చేసిన షోరూమ్‌లో పెళ్లి, ప్రీ-వెడ్డింగ్, పోస్ట్-వెడ్డింగ్, హల్దీ, రిసెప్షన్ వంటి వివాహ వేడుకలకు సంబంధించిన డ్రెస్సులు ఉంటాయి. వధూవరులు తమకు నచ్చిన దుస్తులను తక్కువ ధరే చెల్లించి రెంట్‌కు తీసుకెళ్లవచ్చు. నిశ్చితార్థం, హల్దీ, మెహందీ, పెళ్లి, రిసెప్షన్‌ల వంటి వాటి కోసం రూ. లక్ష-లక్షన్నర విలువైన వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసే బదులు, రూ.10,000- రూ.15,000కే డిజైనర్ దుస్తులను నివేదిత షోరూమ్‌లో అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.

Wedding Dresses On Rent
రెంట్‌కు వధూవరుల డ్రెస్సులు (ETV Bharat)
Wedding Dresses On Rent
అద్దెకు పెళ్లి దుస్తులు (ETV Bharat)

అద్దె రూ.1500- రూ.8000
పార్టీ వేర్, పెళ్లి దుస్తులు, లెహంగాలు, చీరలు, సూట్లు, బ్లేజర్లు, కుర్తాలు, ఆభరణాలను నివేదిత అద్దెకు ఇస్తారు. ఈ అద్దె ధరలు సామాన్యుడి బడ్జెట్‌కు సరిపోయేలా ఉంటాయి. సాధారణ డిజైన్లకు రూ.1,500 నుంచి ప్రారంభమై, ప్రీమియం దుస్తులకు రూ.8,000 వరకు రెంట్ ఉంటుంది. రిటైల్ మార్కెట్‌లో సుమారు రూ.60,000 ఖరీదు చేసే డిజైనర్ డ్రెస్‌ అద్దె రోజుకు రూ.8,000. దీంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా తక్కువ ధరలోనే లగ్జరీ ఫ్యాషన్‌ను పొందొచ్చు.

Wedding Dresses On Rent
రెంట్‌కు పెళ్లి వస్త్రాలు (ETV Bharat)
Wedding Dresses On Rent
అద్దె రూ.1500- రూ.8000 (ETV Bharat)

మరికొందరికి ఉపాధి కల్పన
నివేదిత ఈ చొరవ మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెళ్లి ఖర్చును తగ్గించడమే కాకుండా 10-15 మందికి ఉపాధిని కూడా సృష్టించింది. నివేదిత చాలా దుస్తులను ఆమే స్వయంగా డిజైన్ చేస్తారు. దుస్తులను కుట్టడం, కస్టమైజ్ చేయడం కోసం ఇంకొందరికి ఉద్యోగ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు.

"పెళ్లి రోజు తప్ప ఎప్పుడూ తిరిగి ఉపయోగించని వస్త్రాలు, ఆభరణాలపై ఎందుకు రూ.లక్షలు ఖర్చు చేయాలి? ఆ ఒక్క రోజు కోసం చాలా డబ్బు వృథా అవుతోంది. ప్రజల డబ్బును ఆదా చేయాలని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే దుస్తులను అద్దెకు ఇస్తున్నాను. వెడ్డింగ్‌కు సంబంధించే దుస్తులను అద్దెకు ఇవ్వడం ఒడిశాకు కొత్త. రాబోయే రోజుల్లో దీనికి మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుంది. మాకు ఇక్కడ అన్ని వర్గాలకు చెందిన కస్టమర్లు ఉన్నారు. మా కస్టమర్లలో వేరే రాష్ట్రాలకు చెందినవారు ఉన్నారు. వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా దుస్తులు, ఆభరణాలను అద్దెకు తీసుకుంటారు. ఈ ధోరణి ఒడిశాలో పెద్దగా ప్రాచుర్యం పొందనప్పటికీ, దేశంలోని పెద్ద మెట్రో నగరాల్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ప్రతి ఏటా 600 మందికి పైగా దుస్తులను అద్దెకు తీసుకుంటారు" అని నివేదిత వ్యాఖ్యానించారు.

Wedding Dresses On Rent
తక్కువ అద్దెకే డ్రెస్సులు (ETV Bharat)

దుస్తులను అద్దెకు తీసుకోవడం వల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలుగుతుందని ఓ కస్టమర్ చెప్పారు. 'ఏక్ ఓర్ బార్' షోరూమ్ వాళ్లు దుస్తులను బాగా శుభ్రం చేస్తారని వెల్లడించారు. రూ.వేల విలువైన దుస్తులు చాలా తక్కువ ధరకు అద్దెకు లభిస్తాయని తెలిపారు.

Wedding Dresses On Rent
రెంట్‌కు వధూవరుల డ్రెస్సులు (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

