జేడీయూ పార్టీలో చేరిన నీతీశ్ తనయుడు నిశాంత్​

అధికారికంగా జేడీయూలో చేరిన నిశాంత్- ఘన స్వాగతం పలికిన పార్టీ పెద్దలు
Nitish's son Nishant (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 1:40 PM IST
Nishant Kumar Entry In Politics : బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ తనయుడు నిశాంత్ కుమార్ ఆదివారం అధికారికంగా జేడీయూలో చేరారు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన నిశాంత్, తండ్రి రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న క్రమంలో రాజకీయల్లోకి రావడం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
#WATCH | Patna, Bihar: Nishant Kumar, son of CM Nitish Kumar, joins the Janata Dal (United) party pic.twitter.com/9qKnRMTxCR— ANI (@ANI) March 8, 2026