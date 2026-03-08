ETV Bharat / bharat

జేడీయూ పార్టీలో చేరిన నీతీశ్ తనయుడు నిశాంత్​

అధికారికంగా జేడీయూలో చేరిన నిశాంత్​- ఘన స్వాగతం పలికిన పార్టీ పెద్దలు

Nitish's son Nishant
Nitish's son Nishant (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 8, 2026 at 1:40 PM IST

Nishant Kumar Entry In Politics : బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్ తనయుడు నిశాంత్ కుమార్ ఆదివారం అధికారికంగా జేడీయూలో చేరారు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన నిశాంత్,​ తండ్రి రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న క్రమంలో రాజకీయల్లోకి రావడం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.

