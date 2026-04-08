శుక్రవారం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నీతీశ్​ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం!

శుక్రవారం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం
Published : April 8, 2026 at 6:39 PM IST
Nitish Kumar Will Take Oath Rajya Sabha : బిహార్లో రాజకీయాలు కీలక మలుపు తిరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని, ఆయన సహచరుడు బిహార్ మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నీతీశ్ గురువారం దిల్లీకి బయలుదేరి, ఆ మరుసటి రోజు ప్రమాణ స్వీకారం ఆయన చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా బిహార్లో త్వరలో ఏర్పడే కొత్త ప్రభుత్వం గురించి మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరిని విలేకరులు ప్రశ్నించారు. అత్యధిక కాలం సీఎంగా పనిచేసిన నీతీశ్ కుమార్ పదవిని వీడిన అనంతరం, బీజేపీ నేతృత్వంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం ఉందా? అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు. "ఏది జరిగినా అది సరైన సమయంలో జరుగుతుంది. దిల్లీ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ భాగస్వాములందరూ తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించుకుంటారు" అని చౌదరి చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా తేదీపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు!
మరోవైపు, దిల్లీలో పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గం లేదా జాతీయ మండలి సమావేశాలు లేవని జేడీయూ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అఫాక్ అహ్మద్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్ 10న నీతీశ్ దిల్లీకి వెళ్లి కేవలం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణం చేసి అదే రోజు తిరిగి పట్నాకు చేరుకుంటారని తెలిపారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసే తేదీపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఖాన్ వెల్లడించారు. ఏ విషయమైనా తామే అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.
కాగా, రాజ్యసభలో ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం ఉపరాష్ట్రపతి, సభాధ్యక్షుడు సీపీ రాధాకృష్ణన్ చేత నిర్వహిస్తారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమానికి జేడీయూ, బీజేపీ నాయకులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, 243 సభ్యులున్న బిహార్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ 88 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా ఉండగా, జేడీయూ 85 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో ఉంది. 2025 ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ మొత్తం 202 సీట్లతో ఘన విజయం సాధించింది. నీతీశ్ కుమార్ మార్చి 16న రాజ్యసభకు ఎన్నిక కాగా, మార్చి 30న ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒకేసారి పార్లమెంట్, రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యత్వం కొనసాగించడం సాధ్యం కాదు. అలాగే ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం ప్రకారం, ఎన్నికైన వ్యక్తి 14 రోజుల్లో ఒక పదవిని విడిచిపెట్టాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే నీతీశ్ తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, గత నెలలో జేడీయూలో చేరిన నీతీశ్ కుమార్ కుమారుడు నిశాంత్కు, కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కవచ్చని ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి.