ఫీనిక్స్ పక్షిలా నీతీశ్- ఆటుపోట్లు ఎదురైనా 20ఏళ్లుగా ఆయనే సీఎం- బిహార్ గడ్డపై కొత్త చరిత్ర
50 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్న నీతీశ్ - ప్రత్యర్థులు ఆయన రాజకీయ జీవితం ముగిసిపోయిందని విమర్శించిన ప్రతీసారి ఫీనిక్స్ పక్షిలా పుంజుకుని తిరిగి శక్తిని నిలబెట్టుకున్నారు.
Published : November 20, 2025 at 12:55 PM IST
Nitish Kumar CM: ఆయన ఆరోగ్యం బాగా లేదంటూ విపక్ష మహా కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ పదేపదే సూటిపోటి మాటలు. జేడీయూకు 25 కంటే ఎక్కువ సీట్లొస్తే రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ అవుతానని జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఎద్దేవా. 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఇలాంటి ఎన్నో విమర్శలు, ఎత్తిపొడిచే మాటలు. కట్ చేస్తే, సీన్ రివర్స్. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేడీయూ అనూహ్యంగా 85స్థానాల్లో విజయం. ఇప్పుడు ఏకంగా 10వ సారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం. ఇదీ జేడీయూ చీఫ్ నీతీశ్ కుమార్ చరిష్మా. ఇప్పుడే కాదు తన 50 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి ఆటుపోట్లను ఎన్నో ఎదుర్కొన్నారు. ప్రత్యర్థులు ఆయన రాజకీయ జీవితం ముగిసిపోయిందని విమర్శించిన ప్రతీసారి ఫీనిక్స్ పక్షిలా పుంజుకుని తిరిగి శక్తిని నిలబెట్టుకున్నారు. తన సత్తా ఏంటో నిరూపించారు.
నీతీశ్ రాజకీయ చాణక్యం!
మండల్ రాజకీయాల్లోంచి ఎదిగొచ్చిన నాయకుడు నీతిశ్ కుమార్. సోషలిస్ట్ శిబిరంలో ఆయన రాజకీయ ఓనమాలు దిద్దారు. కానీ ఇతర సోషలిస్ట్ నాయకులతో పోలిస్తే నీతీశ్ చాలా భిన్నమైన వ్యక్తి. బిహార్ కోసం ఆయన బీజేపీతో కలిసి నడిచారు. కాంగ్రెస్తోనూ పొత్తు పెట్టుకున్నారు. దేశంలోని రెండు ప్రధాన రాజకీయ కూటములతో పలుమార్లు కలిసి చేయడం ఆయనకే చెల్లింది. అయితే తరుచూ కూటములు మారడం వల్ల ఆయన పలు విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. పక్షాలు మారడం వల్ల ఆయనకు 'పాల్టూ రామ్' అనే మారుపేరు వచ్చింది. కానీ, తనపై వచ్చిన విమర్శలకు తన సుపరిపాలనే సమాధానం చెప్పింది. ఆయన రాజకీయ పరంగా కూటములు మారినా, 'సుశాసన్ బాబు'గా బిహారీల్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నీతీశ్ పార్టీకి బీజేపీ కంటే చాలా తక్కువ సీట్లు వచ్చాయి. దీంతో 2024లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జేడీయూ కంటే బీజేపీ ఒక సీటు ఎక్కువ పోటీ చేసింది. కానీ ఆ ఎన్నికల్లో మెరుగైన స్ట్రైక్ రేట్తో ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంది. కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో కీరోల్గా మారింది. లోక్సభ ఎన్నికల దెబ్బకు 2025 ఎన్నికల్లో బీజేపీతో సమానంగా జేడీయూ పోటీ చేసింది. తద్వారా రాజకీయాల్లో తన స్థానం చెక్కుచెదరలేదని నీతీశ్ స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. అంతేకాదు, ఈ ఎన్నికల్లో జేడీయూ కంటే బీజేపీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి. కానీ బీజేపీ తన పార్టీ అభ్యర్థిని సీఎంగా ప్రకటించాలన్న ఆలోచన కూాడా చేయలేదంటే నీతీశ్ చాణక్యం ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
లేట్గా విజయం వరించిన లేటెస్ట్ నేత
జయప్రకాశ్ నారాయణ్ నడిపిన ఉద్యమంలో పాల్గొనడం నీతీశ్ రాజకీయ జీవితానికి టర్నింగ్ పాయింట్. లాలూ ప్రసాద్, సుశీల్ మోదీ, రామ్ విలాస్ పాసవాన్ ఆయన సహచరులు. అయితే రాజకీయాల్లో వీరి విజయం త్వరగా వరించింది. కానీ నీతీశ్కు విజయం కోసం మూడు ఎన్నికలను దాటాల్సి వచ్చింది. వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత, 1985 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లోక్ దళ్ అభ్యర్థిగా హర్నాట్ నుంచి గెలిచి తొలి విజయాన్ని చవిచూశారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆయన బార్హ్ నియోజకవర్గం నుంచి లోక్సభలోకి ప్రవేశించారు. కానీ, అదే సమయంలో ఆయన సహచర ఎంపీ లాలూ ప్రసాద్ సరన్ బిహార్కు ముఖ్యమంత్రి కావడం గమనార్హం. మార్చి 2000లో వారం రోజుల పాటు బిహార్ సీఎంగా పనిచేసిన నీతీశ్, ఆ తర్వాత 2004 వరకు జాతీయ రాజీయాల్లోనే నిమగ్నమయ్యారు.
ఈ క్రమంలో 2005లో బిహార్లో వచ్చిన రాజకీయ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించారు. అప్పుడు మొదలైంది సుశాసన్ బాబు కాలం. బిహార్లో ఉన్న జంగిల్రాజ్ ఇమేజ్ను తొలగించేందుకు ఆయన విస్తృత సంస్కరణలు చేపట్టారు. క్రమశిక్షణ, స్ఫూర్తితో పని చేసే పరిపాలన, గూండాలను అణచివేసే ఐరన్హ్యాండ్, ప్రజా సంక్షేమ బడ్జెట్లు ఇవన్నీ కలిసి ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి. అవినీతి మరక పడకూడదని కుటుంబాన్ని రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచారు. అందుకే ఆయన కుమారుడు నిశాంత్ పేరు కూడా చాలామందికి తెలియదు. అదే సమయంలో బిహార్ రాజకీయాల్లో కులసమీకరణ కీలకం. దీన్ని అత్యంత అర్థం చేసుకున్న నాయకుడు నీతీశ్కుమార్. కుర్మీ, కొయిరీ, ఎంబీసీ, మహాదళిత వర్గాలను జేడీయూ వైపు తిప్పుకున్న ఆయన, ఆర్జేడీ ఓటు బ్యాంక్కు గట్టి గండి కొట్టారు. ఇదే ఆయన ప్రధాన రాజకీయ బలం. బిహార్ రాజకీయ చరిత్రలో నీతీశ్ సరికొత్త విజయగాథను లిఖించారు. ఆ విజయం పరంపరం 2005 నుంచి 2025 వరకు నిర్విరామంగా కొనసాగుతూనే ఉంది.
ఎన్డీఏతో దాగుడుమూతలు!
ప్రధాని మోదీతో నీతీశ్కు తొలినాళ్లలో గొప్ప స్నేహం లేదు. గుజరాత్ అల్లర్లలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఆ రాష్ట్ర సీఎంగా ఉన్న మోదీతో కలిసి 2010 ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనడానికి కూడా నీతీశ్ ఇష్టపడలేదు. 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మోదీ నేతృత్వంలో భారీ విజయం సాధించడంతో బిహార్లో పార్టీ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేశారు. జితన్ రామ్ మాంఝీని సీఎంగా చేశారు. 2015 ఎన్నికలకు ముందు తిరిగి సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆ ఏడాది కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీతో జేడీయూ ఎన్నికల బరిలోకి దిగి విజయం సాధించింది. కానీ ఆ తరవాత ఆ స్నేహాన్ని కాదనుకున్న నీతీశ్ తిరిగి ఎన్డీయే గూటికి చేరారు. 2022 తర్వాత మళ్లీ ఆర్జేడీతో జట్టు కట్టిన ఆయన 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు తిరిగి ఎన్డీఏలోకి వచ్చారు.
ఏడాది క్రితం జరిగిన ఆ ఎన్నికలతో కేంద్రంలో కీలకంగా మారారు. అయితే నీతీశ్ ఇమేజ్తో పోటీపడే నేత బీజేపీలో కూడా లేకపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ప్రకటన చేయకపోయినా ఆయన నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళుతున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. అయితే 2010 ఎన్నికల్లో జేడీయూకే ఎక్కువ స్థానాలు దక్కాయి. 2015లో రెండోస్థానం పొందినా 2020లో మూడోస్థానంలో ఉన్నా సీఎంగా మాత్రం నీతీశ్నే కొనసాగించారు. భాగస్వామ్య పక్షాలు కూడా ఆయన లేని ప్రభుత్వం నడవదని విశ్వసిస్తాయి.
నీతీశ్ లెక్కే వేరు!
ప్రతి ఎన్నికల ముందు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ముందుగానే పసిగడతారు నీతీశ్. బాలికలు పాఠశాలకు రాకపోవడానికి రవాణా సదుపాయం లేకపోవడమే కారణమని గ్రహించిన నీతీశ్ 2010లో సైకిల్ పథకం ప్రారంభించారు. ఆ పథకం బిహార్లో విద్యా రంగానికే కొత్త ఊపు తెచ్చింది. బాలికల హాజరు భారీగా పెరిగింది. జంగిల్రాజ్ అంతం నుంచి వెనుకబడిన వర్గాల సంక్షేమం వరకు ప్రజల మనస్తత్వాన్ని చదివే శక్తి ఆయనదే. 125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, మహిళా ఖాతాల్లో నేరుగా రూపాయల జమ, యువత ఉపాధి పథకాలు ఇవన్నీ ఎన్డీఏ విజయానికి దోహదపడ్డాయి. ఏదేమైనా ఈసారి వచ్చిన ఫలితాలు ఒకే విషయం చెబుతున్నాయి. నీతీశ్ కుమార్ ఇమేజ్ అలాగే ఉందని చెప్పాయి. రాజకీయ చాణుక్యుడిగా ఎందుకు పిలుస్తారో నిరూపించాయి.