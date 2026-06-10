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ఇంజినీరింగ్ డ్రాపౌట్‌- రూ. 4.63 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు- ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి నీతిశ్ కుమారుడు నిశాంత్ నామినేషన్

బిహార్‌లో శాసనమండలి ఎన్నికల నగారా- పది స్థానాలకు జూన్ 18న పోలింగ్- ఎన్‌డీఏ తరఫున 9 మంది, ఆర్‌జేడీ తరఫున ఒకరు నామినేషన్ దాఖలు

nishant kumar educational qualification
nitish kumar, nishant kumar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 3:57 PM IST

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Nishant Kumar Educational Qualification : బిహార్ మాజీ సీఎం నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ చదువు గురించి కీలక విషయం బయకొచ్చింది. నిశాంత్ ఇంజినీరింగ్ విద్యను మధ్యలోనే ఆపేసినట్లు తెలిసింది. జూన్ 18న జరగనున్న బిహార్ శాసనమండలి ఎన్నికలలో పోటీ చేసేందుకు నిశాంత్ కుమార్ సహా మొత్తం 10 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో నిశాంత్ ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో తన విద్య, ఆస్తులను పొందుపర్చారు.

నిశాంత్ కుమార్ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా?
మంత్రి నిశాంత్ కుమార్ రూ. 4.63 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను కలిగి ఉన్నారు. ఇందులో రూ. 17,409 నగదు, రూ. 72,22,805 విలువైన ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్‌డీ) ఉన్నాయి. అలాగే నిశాంత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, పోస్ట్ ఆఫీస్‌లోని నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్(ఎన్ఎస్‌సీ)లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10, కియా సెల్టోస్‌ కార్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పట్నాలోని నలంద, కంకర్బాగ్, షేక్‌పురా, జగన్‌పురా ప్రాంతాలలో భూమి, ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. నిశాంత్‌పై ఎటువంటి క్రిమినల్ కేసులు లేవు.

ఇంజినీరింగ్ విద్యను మధ్యలో ఆపేసిన నిశాంత్
నిశాంత్ తన ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేయలేదు. ఆయన 1998లో పట్నా సైన్స్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత రాంచీలోని ప్రతిష్టాత్మక బిర్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మెస్రాలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులో చేరారు. అయితే మొత్తం ఎనిమిది సెమిస్టర్లలో ఐదు మాత్రమే పూర్తి చేశారు. 2001లో మధ్యలోనే చదువు మానేయడంతో ఆ కోర్సును పూర్తి చేయలేకపోయారు. దీంతో ఇంజినీరింగ్ డ్రాపౌట్‌గా నిలిచారు.

తండ్రి రాజీనామాతో రాజకీయాల్లోకి
బిహార్ సీఎంగా ఉన్న నీతీశ్ కుమార్ ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి రాజ్యసభకు వెళ్లడంతో నిషాంత్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత సమ్రాట్‌ చౌధరీ మంత్రివర్గంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అలాగే జేడీయూను బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.

రూ.19.44 కోట్ల ఆస్తులున్న పవన్ సింగ్
మరోవైపు, భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన పవన్ సింగ్ ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. ఆ ఎన్నికల ఆఫిడవిట్‌లో తన ఆస్తుల వివరాలను పొందుపర్చారు. పవన్ సింగ్ రూ. 19.44 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను కలిగి ఉన్నారు. ఆయన వద్ద టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లెజెండర్, ల్యాండ్ క్రూయిజర్, మహీంద్రా థార్, స్కార్పియో వంటి కార్లు ఉన్నాయి. సుజుకి స్కూటర్ ఉంది. పవన్ సింగ్‌పై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి. పట్నా, ఆరా, లఖ్‌నవూ, ముంబయిలలో భూమి, వాణిజ్య భవనాలు, ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 70 లక్షల విలువైన బంగారం కూడా ఉంది.

బీజేపీకి చెందిన మరో అభ్యర్థి సంజయ్ మయూఖ్‌కి టాటా సఫారీ కారు, 100 గ్రాముల బంగారంతో సహా రూ. 1.76 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు ఉన్నాయి. అనుమతి లేకుండా ఊరేగింపు నిర్వహించడం, రోడ్డుపై బైఠాయించడం వంటి ఆరోపణలపై పట్నా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆయనపై ఓ కేసు నమోదైంది. మరో భారతీయ జనతా పార్టీ నేత అనిల్ ఠాకూర్ తన వద్ద 100 గ్రాముల బంగారం, 600 గ్రాముల వెండి ఉన్నట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. రూ. 71,000 విలువైన వ్యవసాయ భూమి ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. రూ. 60,000 నగదు, రూ. 1,63,000 బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్, మారుతి డిజైర్ కారు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

భారతీ మోహతా ఆస్తులెంతంటే?
జేడీయూ అభ్యర్థి భారతీ మెహతా ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో తన ఆస్తుల వివరాలను ప్రకటించారు. తన వద్ద 620 గ్రాముల బంగారం, 700 గ్రాముల వెండి, రూ. 67,000 విలువ చేసే వజ్రం ఉందని పేర్కొన్నారు. నివాస గృహం (ఫ్లాట్), వ్యవసాయ భూమి, టయోటా ఇన్నోవా కారు ఉన్నట్లు భారతీ మోహతా తెలిపారు. మరో జేడీయూ క్యాండిడేట్ లాలన్ ప్రసాద్ వద్ద రూ. 5.60 లక్షల విలువైన చరాస్తులు, రూ. 14.90 లక్షల విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి. అలాగే 2007లో కొనుగోలు చేసిన మోటార్‌ సైకిల్, రూ. 1,00,000 విలువైన బంగారు ఉంగరం ఉంది.

ఆర్‌జేడీ అభ్యర్థిపై 8 క్రిమినల్ కేసులు
మరోవైపు, ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేస్తున్న ఆర్‌జేడీ నాయకుడు సునీల్ సింగ్ తన వద్ద రూ. 10.87 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే మారుతి ఎస్టీమ్, హ్యుందాయ్ కార్లతో పాటు రూ. 61 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసారు. డబుల్ బారెల్ బ్రీచ్ లోడింగ్ షాట్‌గన్, రివాల్వర్ కూడా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. తనపై ఎనిమిది క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని అఫిడవిట్‌లో పొందుపర్చారు. కాగా, బిహార్ శాసనమండలిలో 10 స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి. వాటి కోసం నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్‌డీఏ) తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపగా, ప్రతిపక్ష రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్‌జేడీ) ఒక అభ్యర్థిని పోటీలో నిలిపింది. దాదాపుగా వీరందరూ గెలుపు లాంఛనమే. ఎటువంటి పోటీ లేకపోవడంతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కానున్నారు.

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