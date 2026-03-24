మళ్లీ జేడీయూ చీఫ్గా నీతీశ్ కుమార్ ఎన్నిక- వరుసగా నాలుగోసారి
జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నీతీశ్ కుమార్- వరుసగా నాలుగోసారి పార్టీ చీఫ్ పదవి- 20 ఏళ్ల సీఎం పదవికి త్వరలోనే నీతీశ్ వీడ్కోలు- ఏప్రిల్ 10న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణస్వీకారం
Published : March 24, 2026 at 12:01 PM IST
Nitish Kumar Re Elected As JDU Chief : జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నీతీశ్ కుమార్ మళ్లీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ కీలకమైన పార్టీ పదవి కోసం కేవలం ఆయన ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు మంగళవారం (మార్చి 24న) ఉదయం 11 గంటలకు ముగిసింది. దీంతో ఆయనే మళ్లీ జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్షుడు కావడం ఖరారైంది. ఈమేరకు వివరాలతో జేడీయూ ఓ పత్రికా ప్రకటనను విడుదల చేసింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు నీతీశ్కు ఎన్నిక పత్రాన్ని అందించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. జేడీయూ ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి, మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ అనీల్ ప్రసాద్ హెగ్డే ఎన్నిక పత్రాన్ని నీతీశ్కు ప్రదానం చేస్తారని తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమంలో జేడీయూ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత సంజయ్ కుమార్ ఝా, కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ (లలన్ సింగ్), రాష్ట్ర మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్, ఇతర సీనియర్ నేతలు పాల్గొంటారని పేర్కొంది.
వరుసగా నాలుగోసారి జేడీయూ చీఫ్ పదవి
జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్ష పదవికి నీతీశ్ ఎన్నిక కావడం వరుసగా ఇది నాలుగోసారి. ఆయన తొలిసారిగా 2016లో శరద్ యాదవ్ స్థానంలో జేడీయూ అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టారు. ఇక 2019లో రెండోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 2023 డిసెంబర్లో లలన్ సింగ్ రాజీనామా తర్వాత మూడోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పుడు 2026 మార్చిలో నాలుగోసారి పార్టీ చీఫ్గా ఎన్నికయ్యారు. ఈ కొత్త పదవీకాలం 2028 వరకు కొనసాగుతుంది.
20 ఏళ్ల సీఎం పదవికి వీడ్కోలు : ఇక జాతీయ రాజకీయాల్లోకి
మార్చి 16నే రాజ్యసభ ఎంపీగా నీతీశ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. రాజ్యసభకు ఎన్నికైనప్పటికీ, నిబంధనల ప్రకారం మరో ఆరు నెలల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగొచ్చు. కానీ ఆయన ఈ నెలాఖరులోగా సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసి, ఏప్రిల్ 10న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా బాధ్యతలను స్వీకరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో నీతీశ్ 20 ఏళ్ల ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలం ముగియనుంది. రాజ్యసభ ఎంపీ పదవిని స్వీకరించడం ద్వారా నీతీశ్ కుమార్ లోక్సభ, రాజ్యసభ, విధానసభ, విధాన పరిషత్ ఇలా నాలుగు సభల్లోనూ సభ్యునిగా పనిచేసిన అరుదైన గౌరవాన్ని పొందుతారు.
మా విన్నపం వల్లే నీతీశ్ నామినేషన్ : సంజయ్ కుమార్ ఝా
ఇటీవలే జేడీయూ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ కుమార్ ఝా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్ష పదవి కోసం నీతీశ్ కుమార్ తరఫున తామే నామినేషన్ను దాఖలు చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. కేవలం పార్టీ నేతల విన్నపం మేరకే మళ్లీ పార్టీ పగ్గాలను చేపట్టేందుకు నీతీశ్ సిద్ధమయ్యారని స్పష్టం చేశారు.
బిహార్ వికాసం కోసం జేడీయూను నీతీశ్ నడపాలి : రామ్నాథ్ ఠాకూర్
నీతీశ్ కుమారే తమ పార్టీ అధినేత అని జేడీయూ రాజ్యసభ ఎంపీ రామ్నాథ్ ఠాకూర్ తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తల అభీష్టం మేరకే మళ్లీ పార్టీ పగ్గాలను ఆయన చేపడుతున్నారని చెప్పారు. బిహార్ వికాసం కోసం జేడీయూను జాతీయ స్థాయిలో నీతీశ్ నడపాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
జేడీయూకు కేసీ త్యాగి గుడ్బై
జేడీయూ వ్యవస్థాపక సభ్యుల్లో ఒకరైన సీనియర్ నేత కేసీ త్యాగి మార్చి 17న పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన మార్చి 22న రాష్ట్రీయ లోక్ దళ్ (ఆర్ఎల్డీ) పార్టీలో చేరారు. కేసీ త్యాగికి ఆర్ఎల్డీ చీఫ్, కేంద్ర మంత్రి జయంత్ చౌదరి స్వాగతం పలికారు. తాజాగా కేసీ త్యాగి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తనకు, నీతీశ్ కుమార్కు ఎలాంటి వ్యక్తిగత గ్యాప్ లేదని తేల్చి చెప్పారు.