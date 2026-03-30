నీతీశ్‌ను, బిహార్ ప్రజలను BJP మోసం చేసింది: తేజస్వీ యాదవ్

బిహార్ ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసిన ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్- ఈ క్రమంలో ఆయనపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్- నీతీశ్‌ను, బిహార్ ప్రజలను బీజేపీ మోసం చేసిందని విమర్శలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 4:02 PM IST

Nitish Kumar MLC Resignation : ఎమ్మెల్సీ పదవికి బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయడంపై ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ స్పందించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ బిహార్ ప్రజలను, నీతీశ్ కుమార్‌ను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ కుమార్‌ను మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ శిందేతో పోల్చారు. ఈ మేరకు తేజస్వీ ఓ వార్తా సంస్థతో వ్యాఖ్యానించారు.

"ఎన్నికల తర్వాత నీతీశ్ కుమార్ బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగరని మేము మొదటి నుంచీ చెబుతూనే ఉన్నాం. మహారాష్ట్రలోలాగే (ఏక్‌నాథ్ శిందే సీఎం పదవీ కాలాన్ని ఉద్దేశించి) కొద్ది కాలం పాటు ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్‌ను కొనసాగనిచ్చారు. ఇప్పుడు నీతీశ్‌ను సీఎం పదవి నుంచి బీజేపీ తొలగిస్తోంది. నీతీశ్ కుమార్‌ను, బిహార్ ప్రజానీకాన్ని బీజేపీ మోసం చేసింది. కమలం పార్టీ మాటలకు, చేతలకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది" అని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

నిశాంత్ పొలిటికల్ ఎంట్రీని స్వాగతించిన తేజస్వీ
ఇదిలా ఉండగా బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ జేడీయూలో చేరడాన్ని తేజస్వీ యాదవ్ స్వాగతించారు. అయితే పార్టీని నడిపించే సామర్థ్యం నిశాంత్‌కు ఉందా? అనే విషయంపై సందేహాలను వ్యక్తం చేశారు. "పార్టీని నడిపించే సామర్థ్యం నిశాంత్‌కు ఉందో లేదో ఆయన పనితీరే మనకు తెలియజేస్తుంది. అయితే, ఏ యువకుడైనా రాజకీయాల్లోకి వస్తే మేము వారిని స్వాగతిస్తాం" అని తేజస్వీ వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రకటించిన శాసనమండలి ఛైర్మన్
బిహార్ ఎమ్మెల్సీ పదవికి నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసినట్లు ఆ రాష్ట్ర శాసన మండలి ఛైర్మన్ అవధేశ్ నారాయణ్ సింగ్ సోమవారం ధ్రువీకరించారు. బిహార్‌లో అత్యంత ఎక్కువ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జేడీయూ చీఫ్ నీతీశ్ కుమార్ శాసన మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారని, అది ఆమోదం పొందిందని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్సీ పదవి నుంచి ఆయన నిష్క్రమణ పట్ల రాష్ట్రం విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.

మార్చి 16న జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నీతీశ్ కుమార్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అయితే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని సెక్షన్ 69 ప్రకారం వేరే పదవిలో ఉండి రాజ్యసభకు ఎన్నికైనవారు ఫలితాలు వెలువడిన 14 రోజుల లోపు పాత పదవిని వదులుకోవాలి. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ తాజాగా ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు.

బిహార్‌లో రాజకీయ ఉత్కంఠ
ఎమ్మెల్సీ పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేయడంతో బిహార్‌లో రాజకీయ ఉత్కంఠ మళ్లీ ప్రారంభమైంది. నీతీశ్ సీఎం పోస్టుకు ఎప్పుడు గుడ్‌బై చెబుతారనే చర్చ అక్కడ మొదలైంది. సాధారణంగా ఎమ్మెల్సీ లేదా ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా ఆరు నెలల వరకు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగొచ్చు. శ్రవణ్ కుమార్ వంటి సీనియర్ మంత్రులు ఇటీవలి కాలంలో ఇటువంటి ప్రకటనలే చేశారు.

మరికొద్ది రోజుల్లో సీఎం పదవికి నీతీశ్ గుడ్‌బై!
అయితే వచ్చే నెల (ఏప్రిల్) ప్రారంభంలో రాజ్యసభ ఎంపీగా నీతీశ్ ప్రమాణం స్వీకారం చేయనున్నారని, ఆర్నెల్ల పాటు సీఎం పోస్టులో ఆయన కొనసాగే అవకాశం లేదని ఎన్​డీఏ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏప్రిల్ 14తో ఖర్మాస్‌ (అశుభ కాలం) ముగుస్తుందని, ఆ తర్వాత అధికార మార్పిడి జరగవచ్చని పేర్కొంటున్నాయి. అయితే బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠం బీజేపీకి దక్కే ఛాన్స్ ఉంది. బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరీ, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ సహా మరికొందరు నాయకులు సీఎం రేసులో ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

నీతీశ్ కొడుకు పొలిటికల్ ఎంట్రీ
ఇదిలా ఉండగా నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ మార్చి 8న జేడీయూలో చేరి క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నారు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పొల్గొంటున్నారు. ఇటీవలే ఈద్ పర్వదినం సందర్భంగా పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్‌లో జరిగిన సామూహిక ప్రార్థనలకు వెళ్లారు. ఆ కార్యక్రమానికి నీతీశ్ కుమార్ హాజరు కాలేదు.

