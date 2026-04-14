'సుశాసన్ బాబు' నుంచి 'పల్టూ రామ్' దాకా- నీతీశ్ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎన్నో కోణాలు!

బిహార్ సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా- గత 20 ఏళ్లలో రాష్ట్ర రాజకీయాలపై తనదైన ముద్ర- సామాజిక న్యాయ నినాదం, జనాకర్షక పథకాలతో విజయాలు- వారసత్వ రాజకీయాలకు మొగ్గుచూపని నేతగా ఖ్యాతి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 9:01 PM IST

Nitish Kumar Political Journey : దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి 75 ఏళ్ల నీతీశ్ కుమార్ మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. 10 సార్లు సీఎంగా ప్రమాణం చేసిన రికార్డును కలిగిన ఆయన, ఇకపై రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, జేడీయూ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా జాతీయ రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెట్టనున్నారు. పెద్దపెద్ద నాయకుల్లాగే నీతీశ్‌కూ రాజకీయాల్లో మిశ్రమ నేపథ్యం ఉంది. 'న్యాయంతో కూడిన అభివృద్ధి'ని అందించిన ఆధునిక బిహార్ రూపశిల్పిగా, సుశాసన్​ బాబుగా మాత్రమే తనను ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలని నీతీశ్ కోరుకుంటున్నారు. కానీ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాప్రతినిధుల ఏ కోణమూ దాగదు. కొన్నిసార్లు ఒక్క రోజులో, ఇంకొన్ని సార్లు కొన్ని గంటల్లోనే నీతీశ్ కూటములు మారిపోవడాన్ని యావత్ దేశం చూసింది. 'పల్టూ రామ్' అంటూ ఆయనను లాలూ ఎగతాళి చేశారు. 2 దశాబ్దాల పాటు సీఎంగా ఉన్నా ఎన్నడూ తన కుటుంబీకులకు నీతీశ్ పదవులను కట్టబెట్టలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడు నిశాంత్‌ను డిప్యూటీ సీఎం చేస్తారని తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి నిష్క్రమించే వేళ ఈ నెగెటివ్ పాయింట్ నీతీశ్ ఖాతాలో చేరింది. సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసిన సందర్భంగా ఆయన రాజకీయ జీవితపు పూర్వాపరాలు, భిన్న విభిన్న పార్శ్వాలపై పరిశీలనాత్మక కథనమిది.

మండల్ ఉద్యమంతో ప్రజాదరణ
బిహార్​కు చెందిన లోక్‌నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ (జేపీ) భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, సోషలిస్ట్ నాయకుడు. 1970వ దశకంలో నాటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ దేశంలో విధించిన అత్యవసర పరిస్థితి (Emergency)కి వ్యతిరేకంగా జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ఉద్యమించారు. 1974లో జేపీ ఉద్యమం ద్వారానే రాజకీయాల్లో నీతీశ్ కుమార్ యాక్టివ్​ అయ్యారు. కానీ 1990వ దశకం ప్రారంభంలో జరిగిన మండల్ ఉద్యమంలోనే ఆయన బాగా ప్రజాదరణను పొందారు. మండల్ కమిషన్ సిఫార్సులను అప్పటి వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం అమలు చేయడాన్ని నీతీశ్ కుమార్ బలంగా సమర్థించారు. దీన్ని అణగారిన వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం చేకూర్చే చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఆ రోజుల్లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్‌తో కలిసి నీతీశ్ సామాజిక న్యాయ పోరాటం చేశారు. 1989లో లాలూ ప్రసాద్ బిహార్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎదిగేందుకు నీతీశ్ మద్దతుగా నిలిచారు. తద్వారా బిహార్‌లో కీలక సామాజిక న్యాయ నాయకుడిగా నీతీశ్‌కు పేరు వచ్చింది. అప్పటివరకు జనతాదళ్‌ పార్టీలోనే నీతీశ్ కొనసాగారు.

సమతా పార్టీ నుంచి జేడీయూ దాకా
అయితే జనతాదళ్‌ పార్టీలో పెరుగుతున్న కుల రాజకీయాలకు నిరసనగా 1994లో జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్‌, నీతీశ్ కుమార్ కలిసి సమతా పార్టీని స్థాపించారు. 1996 లోక్‌సభ ఎన్నికల సమయంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్‌డీఏ కూటమితో సమతా పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంది. కానీ 1998, 1999 ఎన్నికల్లో సమతా పార్టీ, శరద్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని జనతాదళ్ విడివిడిగా పోటీ చేయడం వల్ల ఓట్లు చీలిపోయి లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ సారథ్యంలోని ఆర్‌జేడీకి లాభం చేకూరింది. ఈ చీలికను అరికట్టి, ఎన్‌డీఏ కూటమిని బలోపేతం చేయడానికి జనతాదళ్, సమతా పార్టీలను విలీనం చేయాలని నీతీశ్ నిర్ణయించారు. ఈ రెండు పార్టీల విలీనంతో 2003 అక్టోబర్ 30న జేడీయూ పార్టీ ఏర్పడింది.

'న్యాయ్ కే సాథ్ వికాస్' నినాదంతో పాపులారిటీ
వాస్తవానికి నీతీశ్ కుమార్ తొలిసారిగా 2000వ సంవత్సరం మార్చి 3న బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, ఆ సమయంలో ఆయనకు అసెంబ్లీలో తగినంత మెజారిటీ లేకపోవడంతో కేవలం 7 రోజుల్లోనే (2000 మార్చి 10న) పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక 2005 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో 'న్యాయ్ కే సాథ్ వికాస్' అనే నినాదాన్ని నీతీశ్ కుమార్ ఇచ్చారు. ఇది చాలా పాపులర్ అయింది. ప్రజలను ఆకట్టుకుంది, ఆలోచింపజేసింది. రెండోసారి 2005 నవంబర్ 24న ఆయన సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2014-15 మధ్య జితన్ రామ్ మాంఝీ బిహార్ సీఎంగా పనిచేశారు. ఆ ఒక్క ఏడాది మినహాయించి, 2005 నుంచి ఇప్పటిదాకా బిహార్ సీఎంగా నీతీశే వ్యవహరించారు. అధికారంలో కొనసాగడానికి ఎల్లప్పుడూ బీజేపీపై ఆధారపడినప్పటికీ, సామాజిక న్యాయం, మత సామరస్యంపై తనకు ఉన్న నిబద్ధత గురించి ఆయన పదేపదే చెప్పేవారు. 2005లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత బిహార్‌లో శాంతిభద్రతలను గాడిన పెట్టడంలో నీతీశ్ సక్సెస్ అయ్యారు. ఆయన తొలి ఐదేళ్ల పాలన రాష్ట్రానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని తీవ్ర విమర్శకులు సైతం అంగీకరిస్తారు.

బీజేపీకి తొలి ఛాన్స్- కుమారుడికి పదవి
ఇప్పటివరకు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయిన ఏకైక హిందీ నేల బిహార్. నీతీశ్ నిష్క్రమణ వల్లే అక్కడ సర్కారును ఏర్పాటు చేసే ఛాన్స్ బీజేపీకి దక్కుతోందనే విమర్శలు వినవస్తున్నాయి. ఇటీవలే జేడీయూలో చేరిన నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కనీసం ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు. అయినా త్వరలో ఏర్పడే నూతన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో నిశాంత్‌కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి దక్కుతుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే జరిగితే, వారసత్వ రాజకీయాలకు మొగ్గుచూపని నిఖార్సయిన నేతగా నీతీశ్‌ సాధించిన క్లీన్ ఇమేజ్‌కు భంగం కలగనుంది.

నీతీశ్ ప్రస్థానంలోని కీలక మజిలీలు

  • నీతీశ్ కుమార్ కుర్మీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేత. ఆయన రాజకీయ పార్టీ జేడీయూకు కుర్మీలతో పాటు ఓబీసీ, ఎస్సీ, అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలు, మహా దళితుల బలమైన మద్దతు ఉంది. అందుకే బిహార్‌లో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకునే ఏ కూటమికైనా నీతీశ్‌ను కలుపుకుపోవడం అనేది అనివార్యంగా మారింది.
  • దివంగత ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి మంత్రివర్గంలో కేంద్ర మంత్రిగా నీతీశ్ పనిచేశారు. ఈయనను అత్యంత సమర్థుడైన మంత్రివర్గ సహచరుడిగా వాజ్‌పేయి కొనియాడారు. బిహార్‌లో లాలూ ప్రసాద్ నేతృత్వంలోని ఆర్‌జేడీ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవడానికి నీతీశ్‌ను ఎన్‌డీఏ కూటమి అగ్రనేతగా వాజ్‌పేయి పేర్కొన్నారు.
  • నీతీశ్ కుమార్ రైల్వే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దేశ రైల్వే వ్యవస్థ ఆధునీకరణపై ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచారు.
  • జేడీయూ సీనియర్ నేత, మోకామా ఎమ్మెల్యే అనంత్ కుమార్ సింగ్ వంటి మాఫియా డాన్‌లతో కలిసి పనిచేయడానికి నీతీశ్ ఎన్నడూ వెనుకాడలేదు. ఇక అదే సమయంలో శాంతిభద్రతలను నెలకొల్పడానికి పోలీసులకు పూర్తి అధికారాలు ఇచ్చారు.
  • నీతీశ్ రాజకీయాలలో ప్రజాకర్షణవాదం మూలస్తంభంగా నిలిచింది. ఆయన పాలన ప్రారంభంలో ఉచిత సైకిళ్ల స్కీం, పాఠశాల బాలికలకు యూనిఫారాల పంపిణీ పథకం ఎంతో ప్రజాదరణ పొందాయి. 2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఆయన పలు జనాకర్షక పథకాలను ప్రకటించారు. ఈ జాబితాలో 125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, పోటీ పరీక్షల దరఖాస్తు ఫారాలపై విధించే రుసుము మాఫీ వంటి పథకాలు ఉన్నాయి. ఇవి అసెంబ్లీ పోల్స్‌లో ఎన్‌డీఏ కూటమికి కలిసొచ్చాయి.
  • నీతీశ్ తీసుకున్న చర్యలdలో అత్యంత సాహసోపేతమైంది, వివాదాస్పదమైంది బిహార్‌లో సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధాన్ని అమల్లోకి తేవడం. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థోమత ఉన్నవారి ఇళ్లకు రహస్యంగా మద్యాన్ని సప్లై చేసే సమాంతర పరిశ్రమ ఏర్పడిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్ర మహిళలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ నిషేధాన్ని నీతీశ్ అమల్లోకి తెచ్చారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన తన చిరకాల ప్రత్యర్థి లాలూ ప్రసాద్‌తో పొత్తు పెట్టుకుని, తన పాత మిత్రపక్షమైన బీజేపీని సునాయాసంగా ఓడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
  • మాట మార్చడంలో, కూటమి ఫిరాయించడంలో స్పెషలిస్టుగా నీతీశ్‌ కుమార్‌పై ముద్రపడింది. ప్రస్తుతం ఎన్‌డీఏ కూటమిలో అగ్రనేతగా వెలుగొందుతున్న ఆయన, విచిత్రంగా విపక్ష ఇండియా కూటమి రూపశిల్పులలోనూ ఒకరిగా వ్యవహరించారు.
  • పలుసార్లు ఒక్క రోజులో, కొన్నిసార్లు కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే నీతీశ్ కూటములు మారిపోయారు. అందుకే ఆయన్ను 'పల్టూ రామ్'గా ఆర్‌జేడీ అధినేత లాలూప్రసాద్ యాదవ్ విమర్శించారు. ఆశ్చర్యకరంగా నీతీశ్ పొత్తు ప్రతిపాదనతో సంప్రదించినప్పుడల్లా, చేతులు కలపడానికి లాలూ సిద్ధమైపోయారు. అధికారం అంటే ఎవరికి మాత్రం చేదు.
  • నీతీశ్‌కు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయనే ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఆ వివరాలేవీ ఎన్నడూ బయటికి రాలేదు. ఈవిషయంలో ఆయన్ను ఎగతాళి చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలు ఎన్నో వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎట్టకేలకు బీజేపీకి లైన్ క్లియర్
గత 20 ఏళ్లలో బిహార్‌లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను పరిశీలిస్తే, నీతీశ్ కుమార్‌కు చెందిన జేడీయూ కంటే బీజేపీనే మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది. జేడీయూ కంటే కమలదళమే ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లను సాధిస్తూ వచ్చింది. కానీ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు పొత్తులు కీలకం కావడంతో, ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని నీతీశ్ సీఎం పీఠాన్ని దక్కించుకుంటూ వచ్చారు. తాజాగా సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేయడంతో బీజేపీకి లైన్ క్లియర్ అయింది. 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్‌లో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించిన బీజేపీకి, తొలిసారిగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసే అవకాశం దక్కనుంది. ఆ పార్టీ నేత సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించనున్నారు. గతంలో విపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఉన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై నీతీశ్ ఎన్నో విమర్శలు చేశారు. అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఎన్‌డీఏ కూటమి అగ్రనేతగా ఆయన గౌరవాన్ని అందుకుంటున్నారు. అంతేకాదు, త్వరలో బీజేపీ సారథ్యంలో ఏర్పడనున్న బిహార్ నూతన ప్రభుత్వంపైనా నీతీశ్ ప్రభావం కొనసాగుతుందని అంటున్నారు.

