బిహార్ NDA శాసనసభాపక్షనేతగా నీతీశ్ కుమార్- రేపే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం
గురువారం 10వసారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న నీతీశ్ కుమార్
Published : November 19, 2025 at 5:04 PM IST
Nitish Elected Bihar NDA Leader : బిహార్లో నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ కుమార్ను అధికారికంగా ఖరారు చేశారు. ఎన్డీఏ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో కూటమి నేతగా నీతీశ్ను ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లిన నీతీశ్ కుమార్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా సమర్పించారు. గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ దానిని ఆమోదించారు. తరువాత నీతీశ్ కుమార్, ఎన్డీఏ నేతలు నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని గవర్నర్ను కోరారు.
10వసారి సీఎంగా నీతీశ్
గురువారం పట్నాలో జరిగే కార్యక్రమంలో పదోసారి బిహార్ సీఎంగా నీతీశ్ కుమార్ ప్రమాణం చేయనున్నారు. అంతకుముందు జేడీయూ ఎమ్మెల్యేలు తమ శాసనసభపక్ష నేతగా నీతీశ్ కుమార్ను ఎన్నుకున్నారు. సచివాలయంలోని సంవాద్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో నీతీశ్ కుమార్ను శాశనసభపక్షనేతగా విజయ్ చౌదరి, ఉమేష్ కుష్వాహా ప్రతిపాదించగా, పార్టీ నేతలు మద్దతు తెలిపారు. మరోవైపు బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేతగా తారాపుర్ ఎమ్మెల్యే సామ్రాట్ చౌదరిని ఎన్నుకున్నారు. బీజేపీ కేంద్ర పరిశీలికుడిగా హాజరైన ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. కాగా రేపు పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో సీఎం, మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుంది.
మంత్రి పదవుల మాటేమిటి?
అంతకుముందు స్పీకర్ పదవితో సహా కీలక మంత్రి పదవుల కేటాయింపుపై చర్చలు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్పీకర్ పదవి కోసం బీజేపీ, జేడీయూ పార్టీలు గట్టిగా పట్టుబట్టినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. గత అసెంబ్లీలో బీజేపీకి చెందిన నంద్కిశోర్ యాదవ్ స్పీకర్గా ఉన్నారు. జేడీయూ పార్టీకి చెందిన నరేంద్ర నారాయణ్ యాదవ్ డిప్యూటీ స్పీకర్గా వ్యవహరించారు. అయితే ఈసారి కూడా స్పీకర్ పదవిని దక్కించుకోవాలని బీజేపీ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, మంత్రివర్గ కూర్పుపై భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలకు ఒక మంత్రి పదవి ఫార్ములాకు ఎన్డీఏలోని పార్టీలు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ (89), జేడీయూలకు (85) భారీగా సీట్లు రావడంతో ప్రతి ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలకు ఓ మంత్రి పదవి కేటాయించానే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం బీజేపీకి 15 లేదా 16, జేడీయూకు 14, ఎల్జేపీ (రామ్విలాస్) పార్టీకి 3, ఆర్ఎల్ఎం, హెచ్ఏఎంలకు ఒక్కోటి చొప్పున మంత్రిపదవులు లభించే అవకాశం ఉంది. కాగా, ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఎందరు? ఎవరెవరికీ ఇస్తారు? అనే విషయంపై ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి సమాచారం లేదు.
ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి 243 సీట్లకు గాను ఏకంగా 202 సీట్లు సాధించి ఘనవిజయం సాధించింది. బీజేపీ ఏకంగా 89 సీట్లు సాధించి బిహార్లో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది. జేడీయూ 85, ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్) 19, హెచ్ఏఎం 5, ఆర్ఎల్ఎం 4 సీట్లు చొప్పున సాధించాయి. కాగా మహాగఠ్బంధన్ కేవలం 35 సీట్లతో ఘోర పరాజయం పొందింది. ఇక ఏఐఎంఐఎం పార్టీ బిహార్లోని ముస్లిం మెజారీటీ స్థానాల్లో తనదైన ముద్ర వేసి 5 స్థానాల్లో గెలిచింది. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒక స్థానంలో గెలుపొందింది. మరోవైపు ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ నెలకొల్పిన జనసూరజ్ పార్టీ కనీసం ఖాతా కూడా తెరవలేకపోయింది. దీనితో బిహార్లో మరోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది.