బీజేపీ కొత్త బాస్ ఆయనే- ఏకగ్రీవంగా నితిన్ నబిన్ ఎన్నిక!
కమల దళపతిగా యువ నాయకుడు- జేపీ నడ్డా వారసుడిగా బాధ్యతలు- 37 సెట్ల నామినేషన్లు అన్నీ ఆయనకే- అధికారిక ప్రకటన చేసిన ఎన్నికల అధికారి కె.లక్ష్మణ్
Published : January 19, 2026 at 8:16 PM IST
Nitin Nabin BJP National President: బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవనున్నారు. అధ్యక్షుడి పదవి కోసం నితిన్ నబీన్ తరఫున 37 నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి, రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్ ప్రకటించారు. దిల్లీలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు JP నడ్డా నితిన్ తరఫున నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, నితిన్ గడ్కరీ, కిరణ్ రిజిజు, పలువురు బీజేపీ ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. తర్వాత నితిన్ నబీన్కు మద్దతుగా బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు, సీనియర్ నేతలు, అన్ని రాష్ట్రాల బీజేపీ అధ్యక్షులు లేఖలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు తరఫున కూడా నితిన్ నబీన్కు మద్దతుగా నామినేషన్ అందించారు. మొత్తం 37 నామినేషన్లు చెల్లుబాటు అయినట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి లక్ష్మణ్ ప్రకటించారు. ఉపసంహరణకు గడువు ఉన్నందున నితిన్ ఎన్నికను మంగళవారం అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం నితిన్ నబీన్ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణం చేయనున్నారు.
37 సెట్ల నామినేషన్లు అన్నీ ఆయనకే
బీజేపీ అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా సోమవారం (జనవరి 19) మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్య నామినేషన్ల స్వీకరణ జరిగింది. ఈ సమయంలో మొత్తం 37 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు కాగా అన్నీ నితిన్ నబిన్కు మద్దతు ఇచ్చారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియ సాగిందిలా
బీజేపీ రాజ్యాంగం ప్రకారం జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవాలంటే ముందుగా రాష్ట్రాల ఎన్నికలు పూర్తి కావాలి. దేశంలోని మొత్తం 36 రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కనీసం 50 శాతం చోట్ల రాష్ట్ర అధ్యక్షుల ఎన్నిక జరగాలి. ఇప్పటికే 30 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల ఎన్నిక పూర్తయింది. ఇది అవసరమైన కోరం కంటే చాలా ఎక్కువ. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. సోమవారం నామినేషన్ల ప్రక్రియను విజయవంతంగా ముగించారు.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
బీజేపీ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19, 21 ప్రకారం ఈ ఎన్నిక జరిగింది. ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం, పార్టీ అధ్యక్షుడి ఎన్నిక ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇందులో జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు, రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం అర్హులైన ఏ సభ్యుడైనా వరుసగా రెండు పర్యాయాలు (ఒక్కోటి 3 ఏళ్లు) అధ్యక్షుడిగా కొనసాగవచ్చు. అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే వ్యక్తి కనీసం 4 పర్యాయాలు క్రియాశీలక సభ్యుడిగా ఉండాలి. మొత్తంగా 15 ఏళ్ల పాటు పార్టీ సభ్యత్వం కలిగి ఉండాలి. ఎలక్టోరల్ కాలేజీలోని ఏవైనా 20 మంది సభ్యులు ఉమ్మడిగా ఒక పేరును ప్రతిపాదించవచ్చు. నితిన్ నబిన్ విషయంలో ఏకంగా 37 సెట్ల నామినేషన్లు రావడం విశేషం.