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బీజేపీ నూతన జాతీయ కార్యవర్గం- పురందేశ్వరికి ఉపాధ్యక్ష పదవి- ప్రధాన కార్యదర్శులుగా 8 మంది

బీజేపీ జాతీయ నూతన కార్యవర్గం ప్రకటించిన నితిన్ నబీన్- 13 మందికి బీజేపీ ఉపాధ్యక్ష పదవులు- 8 మందికి బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవులు

BJP New Team
బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 3:35 PM IST

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BJP New Team : భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) కొత్త జాతీయ టీమ్‌ను ప్రకటించింది. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ నేతృత్వంలో పనిచేయనున్న కొత్త కార్యవర్గంలో అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ నాయకులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. మహిళలకు కూడా గణనీయమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. నబీన్‌ పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టి దాదాపు ఆరు నెలల తర్వాత కొత్త టీమ్‌ను ప్రకటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. జాతీయ కార్యదర్శులుగా 16మందికి అవకాశం కల్పించగా, పురందేశ్వరి సహా 13మంది ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. అయితే ఈ టీమ్​లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇద్దరికి చోటుదక్కగా, తెలంగాణ నుంచి ఒక్కరికి కూడా ప్రాతినిధ్యం లభించలేదు.

జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (సంస్థాగత వ్యవహారాలు)గా బీఎల్​ సంతోష్ తన పదవిలోనే కొనసాగనున్నారు. అమేఠీ మాజీ ఎంపీ స్మృతి ఇరానీ, త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి బిప్లబ్​ దేబ్, సునీల్ బన్సల్​, వినోద్​ తావ్డే, గజేంద్ర పటేల్, సతీశ్ పూనియా, హరీశ్ ద్వివేది, సంజయ్ భాటియాకు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా కీల బాధ్యతలు అప్పగించారు.

ఉపాధ్యక్షుల్లో ఆరుగురు మహిళలు
పార్టీలో కీలకమైన జాతీయ ఉపాధ్యక్ష పదవులకు పలువురు సీనియర్‌ నేతలను నియమించారు. మాజీ రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి వసుంధర రాజే, మాజీ ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం తీరథ్‌ సింగ్‌ రావత్‌, రామ్‌ మాధవ్‌, బైజయంత్‌ జయ్‌ పాండా, ఆంధ్రప్రదేశ్​కు డీ పురందేశ్వరి, రేఖా వర్మ తదితరులకు ఈ బాధ్యతలు దక్కాయి. మొత్తం 13 మంది కొత్త జాతీయ ఉపాధ్యక్షుల్లో ఆరుగురు మహిళలు ఉండటం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. వర్షాబెన్‌ నరేంద్రభాయ్‌ దోషి, భారతి ప్రవీణ్‌ పవార్‌, మన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ బాదల్‌, లాల్‌ సింగ్‌ ఆర్య, ప్రొఫెసర్‌ ఎం. నాగరాజ, ప్రొఫెసర్‌ తారిఖ్‌ మన్సూర్‌, మధుచంద్ర కర్‌ తదితరులు కూడా ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు.

జాతీయ కార్యదర్శులుగా 16 మందికి చోటు
జాతీయ కార్యదర్శుల జాబితాలోనూ పలు రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి కవితా పటిదార్‌, కేరళ నుంచి కె. సురేంద్రన్‌, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ నుంచి డాక్టర్‌ భోలా సింగ్‌, జార్ఖండ్‌ నుంచి ప్రదీప్‌ వర్మ, గుజరాత్‌ నుంచి జగదీశ్‌ ఇశ్వర్‌భాయ్‌ పటేల్‌ నియమితులయ్యారు. దిల్లీ నుంచి సందీప్‌ పాఠక్‌, స్వదేశ్‌ సింగ్‌, జై ప్రకాశ్‌, నాగాలాండ్‌ నుంచి ఫాంగ్నోన్‌ కొన్యాక్‌, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ నుంచి సంగీత యాదవ్‌, కేరళ నుంచి అనిల్‌ ఆంటోనీ, తమిళనాడు నుంచి ఎం. వెంకటేశన్‌, బంగాల్ నుంచి మనోజ్‌ టిగ్గా, బిహార్‌ నుంచి సిద్ధార్థ్‌ శంభు, అసోం నుంచి మృగాంక దేవ్‌ బర్మన్‌, గుజరాత్‌ నుంచి రోహన్‌ గుప్తాకు జాతీయ కార్యదర్శుల బాధ్యతలు అప్పగించారు.

పీయూశ్​ గోయల్​కు మరోసారి
కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌కు మరోసారి బీజేపీ జాతీయ కోశాధికారి బాధ్యతలు అప్పగించారు. పార్టీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను ఆయన పర్యవేక్షించనున్నారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు తరుణ్‌ చుగ్‌ను కేంద్ర కార్యాలయ ఇన్‌చార్జ్‌గా నియమించారు. గుజరాత్‌ ఎంపీ హేమాంగ్‌ జోషికి బీజేపీ యువమోర్చా బాధ్యతలు అప్పగించగా., ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన రూప్‌ కుమారి చౌధరీ మహిళా మోర్చాను పర్యవేక్షించనున్నారు.

మీడియా, సోషల్‌ మీడియా టీమ్‌లోనూ మార్పులు
బీజేపీ మీడియా విభాగంలోనూ కీలక బాధ్యతలను ఖరారు చేసింది. లోక్‌సభ ఎంపీ అనిల్‌ బలూనీ మీడియా కన్వీనర్‌గా కొనసాగనున్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఆశిశ్ ఉషా అగర్వాల్‌, దిల్లీకి చెందిన ప్రదీప్‌ భండారీ, సిద్ధార్థ్‌ యాదవ్‌ కో-కన్వీనర్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన దీపక్‌కు సోషల్‌ మీడియా కన్వీనర్‌ బాధ్యతలు అప్పగించారు. పార్టీ ప్రచార వ్యూహాల్లో సామాజిక మాధ్యమాల ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నియామకం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

కొత్త టీమ్​కు మోదీ అభినందనలు
ఇదిలా ఉండగా, బీజేపీ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. బీజేపీని బలోపేతం చేయడంలోనూ, ప్రజా సేవపై దృష్టి సారించడంలోనూ ఈ కొత్త బృందం తమ వంతు ఉత్తమ కృషి చేస్తుందనే నమ్మకం ఉందని అన్నారు. అలాగే క్షేత్రస్థాయి ప్రజలతో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఇక నితిన్‌ నబీన్‌ కొత్త టీమ్‌కు ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలే. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ సహా పలు కీలక రాష్ట్రాల్లో వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలాన్ని మరింత పెంచడం, సంస్థాగత వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కొత్త టీమ్‌కు కీలకంగా మారనుంది.

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