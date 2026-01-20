ETV Bharat / bharat

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నితిన్ నబీన్

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నితిన్ నబీన్

BJP President Nitin Nabin Oath
BJP President Nitin Nabin Oath (ANI File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP President Nitin Nabin Oath : బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. మంగళవారం ఉదయం దిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నితిన్ నబీన్​ ఎన్నికను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పార్టీ ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారి లక్ష్మణ్ ధ్రువపత్రాన్ని ఆయనకు అందజేశారు. అనంతరం కమల దళపతిగా నబీన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జేపీ నడ్డా, అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, నితిన్‌ గడ్కరీ సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు, ముఖ్యనేతలు హాజరయ్యారు.

TAGGED:

BJP PRESIDENT NITIN NABIN OATH
BJP PRESIDENT NITIN NABIN OATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.