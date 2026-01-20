బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నితిన్ నబీన్
Published : January 20, 2026 at 12:07 PM IST
BJP President Nitin Nabin Oath : బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. మంగళవారం ఉదయం దిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నితిన్ నబీన్ ఎన్నికను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పార్టీ ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి లక్ష్మణ్ ధ్రువపత్రాన్ని ఆయనకు అందజేశారు. అనంతరం కమల దళపతిగా నబీన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జేపీ నడ్డా, అమిత్షా, రాజ్నాథ్ సింగ్, నితిన్ గడ్కరీ సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు, ముఖ్యనేతలు హాజరయ్యారు.
