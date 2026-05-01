కొత్త ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఏర్పాటు సులభతరం- రాష్ట్రాలకు నీతి ఆయోగ్ కీలక సూచనలు
Published : May 1, 2026 at 3:53 PM IST
NITI Aayog On Private Schools : దేశంలో ప్రైవేటు స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం, వేగవంతం చేసే దిశగా నీతి ఆయోగ్ కసరత్తు చేస్తోంది. అనవసర నిబంధనలన్నీ తొలగించి, ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఏర్పాటుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనుమతుల మంజూరుకు చర్యలను చేపట్టాలని రాష్ట్రాలకు నీతి ఆయోగ్ సూచించింది. తాజాగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పాఠశాల విద్యాశాఖల ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన వర్చువల్ సమావేశంలో నీతి ఆయోగ్ అధికారులు ఈమేరకు సూచనలు చేశారు. కొత్తగా ప్రైవేటు స్కూలు ఏర్పాటు చేయాలని భావించే వారు సమర్పించాల్సిన నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ల(ఎన్ఓసీ) సమాచారంపై అన్ని రాష్ట్రాలను నీతి ఆయోగ్ అధికార వర్గాలు ఆరాతీశాయి. ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఏర్పాటు అనుమతులతో ముడిపడిన అనవసర నిబంధనలు, అనవసర సర్టిఫికెట్లను తొలగించాలని వాటికి సూచించాయి.