నిఠారీ హత్యల కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు – సురేందర్ కోలీకి విముక్తి
Published : November 11, 2025 at 5:35 PM IST
Nithari killings Case SC Judgement : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నిఠారీ వరుస హత్యల కేసులో సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. పలు కేసుల్లో దోషిగా తేలి మరణశిక్ష పడిన నిందితుడు సురేందర్ కోలీ (Surendra Koli)పై ఉన్న ఆరోపణలను సుప్రీం కోర్టు కొట్టివేసింది. న్యాయస్థానం అతడిని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ, వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. మంగళవారం (నవంబర్ 11) సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పుతో 19 ఏళ్ల నిఠారీ కేసు మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
తాజాగా విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఒకే సాక్ష్యం ఆధారంగా ముఖ్యంగా ఒక కత్తి ఆధారంగా మాత్రమే సురేందర్ కోలీని నిందితుడిగా నిర్ధారించడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది. నేరానికి తగిన పట్టుదలైన సాక్ష్యాధారాలు లేవని, ప్రాసిక్యూషన్ తగిన రీతిలో తన వాదనను నిరూపించలేకపోయిందని పేర్కొంది. ఇప్పటికే సురేందర్ కోలీపై నమోదైన 16 కేసుల్లో 12 కేసుల్లో అతడు నిర్దోషిగా తేలిన విషయాన్ని అత్యున్నత న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, నిఠారీ హత్యల్లో 15 ఏళ్ల బాలిక హత్యకేసులోనూ అతడిపై ఉన్న ఆరోపణలను రద్దు చేస్తూ వెంటనే విడుదల చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
నిఠారీ కేసు నేపథ్యం
2006లో నోయిడా సమీపంలోని నిఠారీ గ్రామంలో ఈ భయానక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వ్యాపారవేత్త మోనిందర్సింగ్ పంఢేర్ ఇంటి వెనుక మురుగుకాల్వలో 16 మంది చిన్నారుల అస్థికలు బయటపడటంతో దేశం షాక్కు గురైంది. సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టి, పంఢేర్తోపాటు అతడి ఇంటి సహాయకుడు సురేందర్ కోలీని అరెస్టు చేసింది. అనంతరం మొత్తం 19 కేసులు నమోదు చేసింది. అందులో 3 కేసులను తగిన సాక్ష్యాలు లేవని మూసివేసింది. మిగిలిన 16 కేసుల్లో పన్నెండింటిలో కోలీని నిర్దోషిగా 2023 అక్టోబర్ 16న అలహాబాద్ హైకోర్టు తేల్చింది.
సీబీఐ నిర్లక్ష్యం: హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు
అలహాబాద్ హైకోర్టు తన తీర్పులో సీబీఐ విచారణ పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దర్యాప్తు సరిగా జరగలేదని, నిందితులే నేరానికి పాల్పడ్డారనే నిర్ధారణకు సరైన ఆధారాలు సమర్పించలేదని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నేపథ్యంలో పంఢేర్, కోలీ ఇద్దరినీ చాలా కేసుల్లో నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సీబీఐతోపాటు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కూడా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే సుప్రీం కోర్టు ఈ ఏడాది జూలైలో ఆ పిటిషన్లన్నిటినీ కొట్టివేసింది. అయినప్పటికీ, 15 ఏళ్ల బాలిక హత్యకేసులో కోలీకి నిర్దోషిత్వం లభించకపోవడంతో అతడు ఇప్పటివరకు జైల్లోనే ఉన్నాడు.
సురేందర్ కోలీకి స్వేచ్ఛ
తాజా తీర్పుతో సుప్రీం కోర్టు కోలీపై ఉన్న ఆఖరి కేసులో కూడా అతడిని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. దీంతో 19 ఏళ్ల తరువాత అతడు పూర్తిగా విముక్తి పొందాడు. అధికారులను అతడిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. అయితే సుప్రీం తాజా తీర్పుతో ఈ కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. ఇప్పుడు న్యాయవేత్తలు, సామాజిక వర్గాలు సీబీఐ దర్యాప్తుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి.
