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నిఠారీ హత్య కేసులో నిర్దోషి సురేందర్ కోలీ ఆత్మహత్య

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 2005-06 నిఠారీ వరుస హత్యల కేసులు- ఈ కేసుల్లోని నిర్దోషి అయిన సురేందర్‌ కోలీ మృతి- హరిద్వార్‌లో ఒక టీస్టాల్‌లో ఉరికి వేలాడుతూ కనిపించిన సురేందర్‌ కోలీ

Nithari Case Surendra Koli dead
సురేందర్ కోలీ బలవన్మరణం (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 3:31 PM IST

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Nithari Case Surendra Koli dead : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 2005-06 నిఠారీ వరుస హత్యల కేసులో నిర్దోషి అయిన సురేందర్‌ కోలీ మృతి చెందాడు. హరిద్వార్‌లో ఒక టీస్టాల్‌లో ఉరివేసుకున్నాడు. అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2006లో నొయిడాలోని నిఠారీ వద్ద మోనిందర్‌సింగ్‌ పంఢేర్‌ ఇంటి వెనుక మురుగుకాల్వలో 16 మంది చిన్నారుల అస్థికలు బయటపడటం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఈ కేసుల్లో దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐ పంఢేర్‌తోపాటు అతడి ఇంట్లో సహాయకుడైన కోలీని అరెస్టు చేసింది.

ఈ వ్యవహారంలో, మొత్తం 19 కేసులను 2007లో నమోదు చేసింది. తగిన సాక్ష్యాధారాలు లేకపోవడంతో వాటిలో మూడింటిని మూసివేసింది. మిగతా కేసుల్లో కోలీని నిర్దోషిగా 2023 అక్టోబరు 16న అలహాబాద్‌ హైకోర్టు తేల్చింది. దర్యాప్తులో సీబీఐ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని, నిందితులే నేరం చేసినట్టు ప్రాసిక్యూషన్‌ రుజువు చేయలేకపోయిందని వ్యాఖ్యానించింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో సీబీఐ, మృతుల తరఫు బంధువులు పిటిషన్లు వేయగా వాటన్నింటినీ, సుప్రీం కోర్టు గత ఏడాది జులైలో కొట్టివేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, కొన్ని రోజుల క్రితం హరిద్వార్‌ వెళ్లిపోయిన కోలీ అక్కడే ఓ టీషాప్‌లో పనిచేస్తున్నాడు.

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SURENDRA KOLI SUICIDE
NITHARI CASE HARIDWAR
NITHARI CASE SURENDRA KOLI DEAD

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