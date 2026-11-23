మానవ మూత్రంతో ఎరువుల తయారీ- NIT రూర్కెలా శాస్త్రవేత్తల సరికొత్త ప్రయోగం!
Urine Fertilizer Recovery: మానవ మూత్రం నుంచి మొక్కల ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఫాస్ఫరస్ను 'స్ట్రువైట్' రూపంలో సేకరించే కొత్త విధానాన్ని ఎన్ఐటీ రూర్కెలా పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు.
Published : November 23, 2026 at 6:56 PM IST
మానవ మూత్రం నుంచి మొక్కల ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎరువును సేకరించే కొత్త పద్ధతిని ఎన్ఐటీ రూర్కెలా శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. విద్యుత్ రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా యూరిన్లోని ఫాస్ఫరస్ను 'స్ట్రువైట్' రూపంలోకి మార్చే విధానాన్ని రూపొందించారు. స్ట్రువైట్ అంటే మెగ్నీషియం, అమ్మోనియం, ఫాస్ఫేట్ అనే ఖనిజాల కలయికతో ఏర్పడుతుంది. ఈ ఎరువు మొక్కలకు పోషకాలను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తుంది. వ్యర్థాల నుంచి విలువైన పోషకాలను తిరిగి పొందేందుకు ఈ పరిశోధన ఉపయోగపడనుంది.
మొక్కల పెరుగుదలకు ఫాస్ఫరస్ కీలకం
మొక్కలు బాగా పెరగాలంటే ఫాస్ఫరస్ అవసరం. నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం (ఎన్పీకే) ఎరువుల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన పోషకం. పంటలు, భూసారం పెరగడానికి రైతులు ఈ ఎరువులను వాడుతుంటారు. అయితే ఈ ఎరువుల తయారీకి అధిక మొత్తంలో శక్తి అవసరం. ఖర్చు కూడా అధికంగానే ఉంటుంది. అందుకే పరిశ్రమల్లో తయారు చేయడంతోపాటు, వ్యర్థాల నుంచి ఈ పోషకాలను పొందడం ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది.
గత పద్ధతిలో రసాయనాల వినియోగం ఎక్కువ
మానవ మూత్రం నుంచి నత్రజని, ఫాస్ఫరస్ను సేకరించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు గతంలో పలు పద్ధతులను పరిశీలించారు. వాటిలో రసాయనాలతో పోషకాలను వేరు చేసే విధానం ఒకటి. ఈ పద్ధతిలో మూత్రానికి కొన్ని రసాయనాలు కలుపుతారు. దీంతో అందులోని పోషకాలు ఘన రూపంలోకి మారతాయి. వాటిని వేరు చేసి సేకరిస్తారు. అయితే ఈ పద్ధతిలో ఎప్పటికప్పుడు క్షార రసాయనాలు, మెగ్నీషియం లవణాలు కలపాల్సి ఉంటుంది. దీంతో రసాయనాల వినియోగంతోపాటు నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
మెగ్నీషియం యానోడ్తో కొత్త విధానం
ఈ నేపథ్యంలో పరిశోధకులు విద్యుత్ రసాయన పద్ధతిని అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో మెగ్నీషియం యానోడ్ను ఉపయోగించి అవసరమైన మెగ్నీషియం అయాన్లను అక్కడికక్కడే తయారు చేస్తారు. దీంతో బయట నుంచి అదనపు రసాయనాలు కలపాల్సిన అవసరం ఉండదు. పోషకాలను వేరు చేసే ప్రక్రియను కూడా నియంత్రించవచ్చు. ఈ విధానం తక్కువ స్థలంలో ఏర్పాటు చేసుకునేలా ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి విస్తరించుకోవచ్చు. స్థానికంగానే వ్యర్థాల నుంచి పోషకాలను సేకరించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విషయాన్ని రూర్కెలాలోని జాతీయ సాంకేతిక సంస్థ (ఎన్ఐటీ) బయోటెక్నాలజీ, మెడికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ బాలసుబ్రమణియన్ తెలిపారు.
ఎలక్ట్రోడ్లపై బురద పేరుకుపోవడమే సవాలు
ఇందులో ప్రధాన సమస్య, ఎలక్ట్రోడ్ల ఉపరితలంపై బురద పేరుకుపోవడం. దీనివల్ల ఎలక్ట్రోడ్లు సరిగా పనిచేయవు. విద్యుత్ ప్రవాహానికి ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా రసాయన చర్య వేగం తగ్గి, మొత్తం ప్రక్రియ సామర్థ్యం పడిపోతుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు పరిశోధకులు రివర్స్ పోలరైజేషన్ పద్ధతిని ఉపయోగించారు. ఇందులో విద్యుత్ ప్రవాహం దిశను క్రమం తప్పకుండా మారుస్తారు. దీంతో ఎలక్ట్రోడ్లపై పేరుకున్న మలినాలు తొలగిపోతాయి. యూరిన్లోని మెగ్నీషియం కూడా సమానంగా కరుగుతుంది.
ఇతర పోషకాల సేకరణతోనే ఆర్థిక ప్రయోజనం
ఈ విధానంపై పరిశోధకులు సాంకేతిక, ఆర్థిక విశ్లేషణ చేశారు. 35 లీటర్ల రియాక్టర్ నుంచి స్ట్రువైట్ను మాత్రమే సేకరిస్తే నిర్వహణ ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయని గుర్తించారు. అందువల్ల ఇది ఒక్కటే ఆర్థికంగా లాభదాయకం కాదని తెలిపారు. 'స్ట్రువైట్'తో పాటు అమ్మోనియం సల్ఫేట్ వంటి ఇతర పోషకాలను కూడా సేకరించే ప్రక్రియను జతచేయాలని సూచించారు. అలా చేస్తే ఈ విధానం మరింత ప్రయోజనకరంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో ఎన్ఐటి రూర్కెలా అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు పి. బాలసుబ్రమణియన్, జె. శివరామన్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ బికాష్ చంద్ర మహారాజ్, పరిశోధకురాలు అలీషా జాఫర్ ఉన్నారు. ఈ వివరాలు 'జర్నల్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రాసెస్ ఇంజినీరింగ్'లో ప్రచురితమయ్యాయి.