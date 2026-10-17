శత్రువుల ఆట కట్టించే సరికొత్త డ్రోన్- తక్కువ ఖర్చుతోనే NIT విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ
సుమారు రూ.2 లక్షల వ్యయంతో ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ వ్యవస్థను ఎన్ఐటీ హమీర్పుర్ విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేశారు. గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగం, 2 కిలోమీటర్ల వరకు లక్ష్యాన్ని వెంబడించగలదు
Published : October 17, 2026 at 11:36 PM IST
Hamirpur NIT Student Anti-Drone System : సరిహద్దు వెంబడి వచ్చే శుత్ర డ్రోన్లు అడ్డుకోవడానికి ఖరీదైన క్షిపణులపై ఆధారపడాల్సి ఉంది. ఆ అవసరాన్ని తగ్గించే దిశగా హిమాచల్ప్రదేశ్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎన్ఐటీ) హమీర్పుర్ విద్యార్థులు ఓ వినూత్న ప్రయోగం చేశారు. సుమారు రూ.2 లక్షల వ్యయంతో శత్రు డ్రోన్లను గుర్తించి, వెంబడించి, నిర్వీర్యం చేసే లక్ష్యంతో స్వదేశీ ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ వ్యవస్థ నమూనాను అభివృద్ధి చేశారు. ఇది గరిష్ఠంగా 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. అలాగే రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు లక్ష్యాన్ని వెంబడించగలదు. అయితే ఈ దీనిని జైసల్మేర్లో భారత సైన్యం సమక్షంలో పరీక్షించనున్నారు.
భౌతికశాస్త్ర విద్యార్థి సోమేశ్ గుప్తా, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఎల్విన్ సైనీ, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి సంభవ్ అగర్వాల్ కలిసి ఈ డ్రోన్ వ్యవస్థను రూపొందించారు. స్కైరిన్ డైనమిక్స్ అనే స్టార్టప్ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసిన ఈ నమూనాను ఎన్ఐటీ హమీర్పుర్లో నిర్వహించిన ‘శిక్షా మహాకుంభ్’ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. రక్షణ రంగానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వదేశంలోనే అభివృద్ధి చేయడం, విదేశీ విడిభాగాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం తమ లక్ష్యమని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న డ్రోన్ల నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు తక్కువ వ్యయంతో పనిచేసే ప్రత్యామ్నాయాన్ని రూపొందించాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టినట్లు సోమేశ్ గుప్తా వివరించారు.
"సరిహద్దుల్లో శత్రు డ్రోన్లను అడ్డుకునేందుకు ఉపయోగించే కొన్ని క్షిపణుల ధర రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే డ్రోన్లను అడ్డుకునేందుకు ఇంత ఖరీదైన ఆయుధాలను ప్రతిసారీ ఉపయోగించడం ఆర్థికంగా సవాలుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఈ సమస్యను గుర్తించి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశాం. దీనికి ఉపయోగించే చేతితో పట్టుకోగలిగే చిన్న లాంచర్ను తయారు చేశాం. దీని ధర సుమారు రూ.50 వేలు కాగా, ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ తయారీ వ్యయం దాదాపు రూ.2 లక్షలు. పెద్ద స్థాయి ఏర్పాట్లు, ఎక్కువ మంది సిబ్బంది అవసరం లేకుండా నిర్వహించగలిగేలా నమూనాను రూపొందించాం. జీపీఎస్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, ఎలక్ట్రానిక్ జామింగ్ ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా కొన్ని సాంకేతిక ఏర్పాట్లు చేశాం"
-- సోమేశ్ గుప్తా, విద్యార్థి
ఏఐ, 4కే కెమెరాతో లక్ష్యాన్ని గుర్తించేలా
ఈ వ్యవస్థలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత సాంకేతికతతో పాటు 4కే కెమెరా, థర్మల్, డెప్త్ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించినట్లు ఎల్విన్ సైనీ తెలిపారు. వీటి సాయంతో గాల్లోని లక్ష్యాలను గుర్తించడం, వాటిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, పక్షులకు ఇతర డ్రోన్లకు మధ్య తేడాను గుర్తించడం సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. లక్ష్యాన్ని వెంబడించడంతో పాటు దానికి సంబంధించిన వీడియోను రికార్డు చేసే సామర్థ్యం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. డ్రోన్ తయారీలో విదేశీ, ముఖ్యంగా చైనా విడిభాగాలపై ఆధారపడటం ఒక సవాలుగా ఉందని, స్వదేశీ పరిష్కారాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నామని విద్యార్థులు చెప్పారు. ఇక లక్ష్యాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందించే ఆలోచనలో భాగంగా 200 గ్రాముల పేలుడు పదార్థాన్ని ఉపయోగించే ప్రణాళికను కూడా ప్రస్తావించారు. మరోవైపు, డ్రోన్ పరిధిని పెంచే కొద్దీ దాని తయారీ వ్యయం కూడా పెరగవచ్చని సంభవ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ప్రస్తుత నమూనా చిన్న డ్రోన్ల ముప్పును తక్కువ ఖర్చుతో ఎదుర్కొనే అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు రూపొందించినట్లు చెప్పారు.
పరీక్షల తర్వాతే సైనిక వినియోగంపై స్పష్టత
ఎన్ఐటీ హమీర్పుర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ హెచ్ఎం సూర్యవంశీ మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలను ప్రోత్సహించేందుకు సంస్థలో అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు రూపొందించిన డ్రోన్కు రెండు, మూడు ప్రాంతాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించాలనే ప్రతిపాదన ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుని, భారత సైన్యానికి అందించే అవకాశాలను పరిశీలించనున్నట్లు వివరించారు.
ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ అంటే ఏమిటి?
ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ అనేది శత్రు లేదా అనుమతి లేని డ్రోన్లను గుర్తించి, వాటిని వెంబడించి, గాల్లోనే నిర్వీర్యం చేసేందుకు రూపొందించే మానవరహిత వైమానిక వ్యవస్థ. ఇటువంటి వ్యవస్థల్లో కెమెరాలు, వివిధ సెన్సర్లు, లక్ష్యాన్ని గుర్తించే సాఫ్ట్వేర్ వంటి సాంకేతికతలను ఉపయోగిస్తారు. వ్యవస్థ రూపకల్పనను బట్టి లక్ష్య డ్రోన్ను ఢీకొట్టడం, పట్టుకునే పరికరాన్ని ఉపయోగించడం లేదా ఇతర అనుమతించిన పద్ధతుల ద్వారా దాని కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడం వంటి విధానాలు ఉండవచ్చు.
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