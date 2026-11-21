'సోనియాపై పుస్తకం రాస్తా'- మారుతి నుంచి బోఫోర్స్ వరకు నిశికాంత్ దూబే 10 ప్రశ్నలు
Nishikant Dubey On Sonia Gandhi : సోనియా గాంధీ రాజకీయ ప్రస్థానంపై పుస్తకం రాస్తానని బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే ప్రకటించారు. మారుతి, నేషనల్ హెరాల్డ్, బోఫోర్స్ పది అంశాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
Published : November 21, 2026 at 3:01 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీపై బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె రాజకీయ ప్రస్థానంపై పుస్తకం రాస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది వ్యక్తిగత విమర్శలతో కూడిన రచన కాదని, ఆమె రాజకీయ జీవితంలోని కీలక పరిణామాలు, వివాదాలు, పలు అంశాలపై సమగ్ర వివరాలతో రూపొందిస్తానని పేర్కొన్నారు. మారుతి సంస్థకు యజమానిగా ఎలా అయ్యారు?, నేషనల్ హెరాల్డ్ వ్యవహారం, బోఫోర్స్ వివాదం సహా పలు అంశాలను పుస్తకంలో ప్రస్తావించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా సోనియా గాంధీకి సంబంధించిన పది ప్రశ్నలను ప్రస్తావిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
సోనియా రాజకీయ ప్రస్థానంపై పది ప్రశ్నలు
- సోనియా గాంధీ మారుతి సంస్థకు యజమానిగా ఎలా మారారు?
- నేషనల్ హెరాల్డ్ సంస్థను కొనుగోలు చేసిన విధానం వెనుక ఏముంది?
- 2004 నుంచి 2014 మధ్య ప్రధానమంత్రి కంటే సోనియాకి ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణల వెనుక వాస్తవాలేమిటి?
- బోఫోర్స్ వివాదానికి సంబంధించిన అసలు కథ ఏమిటి?
- మేనకా గాంధీ, సోనియా గాంధీ మధ్య వివాదానికి కారణాలేమిటి?
- ప్రధానమంత్రి వెళ్లకుండా సోనియా తన కుటుంబంతో కలిసి చైనా ఒలింపిక్స్కు ఎందుకు వెళ్లారు?
- సీతారాం కేసరి ధోతీకి సంబంధించిన వ్యవహారం వెనుక కథ ఏమిటి?
- మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు, సోనియా గాంధీ మధ్య విభేదాలు ఎందుకు వచ్చాయి?
- 1999లో కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో సోనియాకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించిన నేత ఎవరు?
- రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాల్లో రాజకీయంగా సోనియా ఎవరికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు?
'వేచి చూడండి' అంటూ నిశికాంత్ దూబే తన పోస్టును ముగించారు.
మారుతి సంస్థపై మరోసారి ఆరోపణలు
పుస్తక ప్రకటనకు ముందే సోనియా గాంధీకి మారుతి సంస్థతో ఉన్న సంబంధాలపై నిశికాంత్ దూబే పలు ఆరోపణలు చేశారు. సంస్థ యాజమాన్యం, వాటాదారుల వివరాలు, డైరెక్టర్ పదవి వంటి అంశాలను ప్రశ్నిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో మారుతి సంస్థ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఉన్నాయని పేర్కొంటున్న సంబంధాలపైనా వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోనియా గాంధీ విదేశీ పౌరురాలిగా ఉన్న సమయంలో మారుతి సంస్థలో కీలక బాధ్యతలు ఎలా చేపట్టారని, సంస్థలో వాటాదారుగా ఎలా కొనసాగారని దూబే ప్రశ్నించారు. ఆమె మారుతి సంస్థకు అసలైన యజమాని అని ఆరోపిస్తూ, సంస్థకు సంబంధించిన పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.
सुपारी नहीं, मैं तो सोनिया गांधी जी पर असली किताब लिखूँगा 1. मारुति की मालकिन सोनिया जी कैसे बनी? 2. नेशनल हेराल्ड कैसे ख़रीदा गया? 3. 2004-14 कैसे सोनिया जी प्रधानमंत्री से उपर थीं ? 4. बोफोर्स की असली कहानी क्या है? 5. मेनका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लड़ाई की असली वजह क्या है? 6. चीन ओलंपिक में प्रधानमंत्री के स्थान पर सोनिया जी परिवार सहित क्यों गईं? 7. सीताराम केशरी जी की धोती की कहानी क्या है ? 8. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और सोनिया गांधी जी के बीच लड़ाई क्यों हुई? 9. 1999 में उनको धोखा किस कॉंग्रेस के नेता ने दिया? 10. राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में वे किसे राजनीतिक तौर पर पसंद करती हैं? इंतज़ार कीजिए— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 21, 2026
1970 ఒప్పందం, 1968లోనే అనుమతులా?
1970 నవంబర్ 21న సంజయ్ గాంధీ, సోనియా గాంధీకి సంబంధం ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్న మారుతి టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఒప్పందం చేసుకున్నారని దూబే తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. 1970లో సంస్థ ఏర్పాటైనప్పటికీ, 1968లోనే కార్ల తయారీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి లేఖ ఇచ్చిందని ఆరోపించారు. సంస్థ స్థాపనకు ముందే తయారీ అనుమతులు ఎలా వచ్చాయన్న ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. మారుతి సంస్థలో సోనియా గాంధీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా, 50 శాతం వాటాదారుగా ఉన్నారని దూబే పేర్కొన్నారు. విదేశీ పౌరులకు భారతీయ కంపెనీల్లో డైరెక్టర్ పదవులు చేపట్టేందుకు నిబంధనలు అనుమతించేవా? అనే అంశంపైనా సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. 1970లో ఆమె డైరెక్టర్గా ఎలా నియమితులయ్యారని ప్రశ్నించారు. ఇక సోనియా గాంధీ తన జ్ఞాపకాల పుస్తకం 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' ఇటీవల విడుదల అయ్యింది. ఈ పుస్తకంపై కాంగ్రెస్, బీజేపీ పరస్పర విమర్శలు చేసుకున్నాయి.
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