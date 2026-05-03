నిశాంత్ కుమార్ సద్భావ యాత్ర- పట్నా నుంచి ప్రారంభం- జేడీయూ బలోపేతమే లక్ష్యం
పట్నా నుంచి సద్బావ యాత్రను ప్రారంభించిన నిశాంత్ కుమార్
Published : May 3, 2026 at 2:23 PM IST
Nishant Kumar Sadbhav Yatra : బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ కుమారుడు, జేడీయూ నేత నిశాంత్ కుమార్ ఆదివారం సద్భావ యాత్రను ప్రారంభించారు. పట్నాలోని పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు. జేడీయూ పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం, ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా కలిసేందుకు ఈ యాత్ర చేపట్టినట్లు తెలిపారు. విలేకర్లుతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'మేం ఈ యాత్రకు దీనికి సద్భావ యాత్ర అని పేరు పెట్టాం. దీని అర్థం అందరినీ కలుపుకొని వెళ్లడం. ధనికులు, పేదలు, దళితులు, అతి పేదలు, మైనారిటీల అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకుని వెళ్లాలి. సమాజంలో పరస్పర ప్రేమ, ఐక్యత పెంపొందించడమే లక్ష్యం. మహాత్మా గాంధీ కూడా తన మొదటి సత్యాగ్రహాన్ని చంపారన్ నుంచే ప్రారంభించారు. మా నాన్నగారు కూడా తన యాత్రలన్నీ అక్కడి నుంచే చేశారు. అదే స్ఫూర్తితో తాను కూడా యాత్రను ప్రారంభిస్తున్నా. దీని ద్వార పార్టీ కార్యకర్తలను కలవడం, వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం అలాగే ప్రజల సమస్యలను వినడం దీని ఉద్దేశ్యం' అని నిశాంత్ కుమారు తెలిపారు.
लोगों का यह स्नेह और आशीर्वाद अतुलनीय है।— Janata Dal (United) (@Jduonline) May 3, 2026
“सद्भाव यात्रा” के क्रम में सारण जिले के बजरंग चौक में श्री @Nishantjdu जी का जद(यू) कार्यकर्ताओं और जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया।#SadbhavYatra #Bihar #NishantKumar#JDU #JanataDalUnited pic.twitter.com/2KMs8dDB5e