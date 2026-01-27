వరుసగా 9వసారి బడ్జెట్- చరిత్ర సృష్టించనున్న నిర్మలమ్మ- హల్వా వేడుకతో లాక్ ఇన్​!

ETV Bharat / bharat

FILE- Union Finance Minister Nirmala Sitharaman shows the Budget tablet at Ministry of Finance before heading to the Parliament to present the Union Budget 2025 ((ANI))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 5:36 PM IST

Nirmala Sitharaman Budget Record : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరోసారి చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఆమె వరుసగా తొమ్మిదోసారి కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. స్వాతంత్ర్య భారతదేశ చరిత్రలో ఒకే ప్రధానమంత్రి హయాంలో వరుసగా తొమ్మిది బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టిన తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా ఆమె రికార్డు సొంతం చేసుకోనున్నారు. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితుల మధ్య ఈసాలరి బడ్జెట్‌లో కీలక సంస్కరణలు ఉండనున్నాయని అంచనాలు ఉన్నాయి.

2019లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిర్మలా సీతారామన్‌ను మహిళా ఆర్థిక మంత్రిగా నియమించారు. అప్పటి నుంచి వరుసగా బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెడుతూ వస్తున్నారు. 2024లో మోదీ మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా ఆర్థిక శాఖ బాధ్యతలు ఆమెకే కొనసాగాయి. ఇప్పటివరకు ఆమె ఎనిమిది బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టగా, 2024 ఫిబ్రవరిలో మధ్యంతర బడ్జెట్ కూడా ఇందులో భాగమే.

మొర్జారీ దేశాయ్​ రికార్డుకు మరింత దగ్గరగా!
అయితే ఈసారి ప్రవేశపెట్టనున్న తొమ్మిదో బడ్జెట్‌తో ఆమె మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ రికార్డుకు మరింత దగ్గరవుతారు నిర్మలా సీతారామన్​. దేశాయ్ మొత్తం 10 బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టిన రికార్డు ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. అయితే వరుసగా తొమ్మిది బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మాత్రం నిర్మలా సీతారామన్‌కే దక్కనుంది.

బడ్జెట్ చరిత్రలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు
మొదటి బడ్జెట్ : స్వాతంత్ర్యం తర్వాత తొలి కేంద్ర బడ్జెట్‌ను 1947 నవంబర్ 26న దేశ తొలి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్.కె. షణ్ముఖం శెట్టి ప్రవేశపెట్టారు.

ఎక్కువ బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టిన నేత : మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ అత్యధికంగా 10 బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టారు. 1959 నుంచి 1969 మధ్య కాలంలో వివిధ ప్రభుత్వాల్లో ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ రికార్డు సృష్టించారు. పి.చిదంబరం తొమ్మిది సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. 1996లో మొదటిసారి బడ్జెట్ పెట్టిన ఆయన, యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐదు వరుస బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టారు. 2013, 2014లో మరో రెండు బడ్జెట్‌లు సమర్పించారు.
ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఎనిమిది బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టారు. 1982 నుంచి 1984 వరకు మూడు, 2009 నుంచి 2012 వరకు ఐదు వరుస బడ్జెట్‌లు సమర్పించారు. 1991 నుంచి 1995 వరకు ఐదు వరుస బడ్జెట్‌లు ప్రవేశపెట్టారు. ఆర్థిక సంస్కరణలతో ఈ కాలం చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం దక్కించుకుంది.

బడ్జెట్ ప్రసంగాల రికార్డులు
అత్యంత పొడవైన ప్రసంగం : 2020 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన బడ్జెట్ ప్రసంగం రెండు గంటల 40 నిమిషాలు సాగి రికార్డు సృష్టించింది. చివరికి రెండు పేజీలు మిగిలి ఉండగానే ప్రసంగాన్ని ముగించారు.
అత్యంత చిన్న ప్రసంగం : 1977లో హీరుభాయ్ ముల్జీభాయ్ పటేల్ చేసిన మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రసంగం కేవలం 800 పదాలతోనే ముగిసింది.

సమయం, తేదీ మార్పులు
బ్రిటీష్ కాలం నుంచి సంప్రదాయంగా ఫిబ్రవరి చివరి రోజున సాయంత్రం 5 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేవారు. లండన్ సమయానికి అనుగుణంగా ఆ విధానం కొనసాగింది. అయితే 1999లో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి యశ్వంత్ సిన్హా ఉదయం 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే పద్ధతిని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ఇదే సమయం కొనసాగుతోంది. 2017లో మరో కీలక మార్పు చేశారు. బడ్జెట్ తేదీని ఫిబ్రవరి 1కి మార్చారు. దీని వల్ల ఏప్రిల్ 1 నుంచే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ అమలు చేసే అవకాశం ఏర్పడింది. ఈసారి ఆదివారం అయినా కూడా ఫిబ్రవరి 1నే బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు నిర్మలమ్మ.

హల్వా వేడుక
మరోవైపు, ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనున్న నేపథ్యంలో నిర్మలా సీతారామన్​ మంగళవారం హల్వా వేడుకను నిర్వహించారు. భారత్​లో ఏ మంచి కార్యక్రమం ప్రారంభించినా ముందుగా తీపి పదార్థాలు పంచడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అందుకే ఏటా బడ్జెట్​కు ముందు సంప్రదాయం ప్రకారం, దిల్లీలోని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్యాలయం- నార్త్ బ్లాక్​లో హల్వా వేడుక చేస్తుంటారు. బడ్జెట్ తయారీ ప్రక్రియలో పాల్గొనే అధికారులకు, సిబ్బందికి ఆ హల్వాను పంచిపెడతారు.

బడ్జెట్ లాక్​-ఇన్​ పీరియడ్​
హల్వా వేడుకతో బడ్జెట్ లాక్​-ఇన్​ పీరియడ్ ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే బడ్జెట్ తయారీలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే అధికారులు, సిబ్బంది - పార్లమెంట్​లో దానిని ప్రవేశపెట్టేవరకు ఆ నార్త్ బ్లాక్​లోనే ఉంటారు. వారు బయటకు వెళ్లడానికి వీలుండదు. వారు ఎల్లప్పుడూ సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోల నిరంతర పర్యవేక్షణలో ఉంటారు. కనీసం వారు ఫోన్ చేయడానికి కూడా వీలుండదు. అత్యవసర సమయాల్లో మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది సమక్షంలో ఫోన్​ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తారు.

HALWA CEREMONY
హల్వా వేడుక (IANS)

1950 బడ్జెట్ లీక్​- అందుకే ఇలా!
మొదట్లో రాష్ట్రపతి భవన్​లోనే బడ్జెట్ ప్రతులను ముద్రించేవారు. కానీ 1950లో బడ్జెట్లోని అధిక భాగం ముద్రణ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో లీక్ అయ్యింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీనితో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి జాన్ మథాయ్​ బడ్జెట్ సమర్పించిన కొద్ది సేపటి తర్వాత రాజీనామా చేశారు. ఆ ఘటన తరువాత బడ్జెట్ ముద్రణను - మింటో రోడ్​లోని ప్రభుత్వ ప్రెస్​కు మార్చారు. దాని తరువాత లాక్​- ఇన్​ వ్యవధిని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. వాస్తవానికి హల్వా వేడుకను కచ్చితంగా ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారో తెలియదు. కానీ దాదాపు 1950ల్లోనే ఇది ప్రారంభమైనట్లు భావిస్తున్నారు.

