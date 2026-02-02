చీరపై కాదు బడ్జెట్పై దృష్టి పెట్టండి- ఇదే ప్రశ్న వారిని అడిగేవారా?: నిర్మలా సీతారామన్ అసహనం
బడ్జెట్ వేళ తన చీర గురించి చర్చ జరగడంపై నిర్మలసీతారామన్ మండిపాటు- పురుషమంత్రులను కూడా ఇలా దుస్తుల గురించి అడుగుతారా అని నిలదీత- బడ్జెట్పై దృష్టిపెట్టాలని, తన చీరలపై కాదని హితవుపలికిన నిర్మల
Published : February 2, 2026 at 1:07 PM IST
Union Budget 2026 : ప్రతీసారి బడ్జెట్ కేటాయింపుల వేళ పార్లమెంటులో తాను ధరించిన చీరలపై చర్చలు జరగుతుండటంపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తంచేశారు. బడ్జెట్ రోజు తానేం ధరించబోతున్నాననే ప్రశ్నలు తనకు ఒత్తిడిగా మారుతున్నాయన్నారు. ఎందుకిలా ప్రశ్నలతో వేధిస్తున్నారు, ఒకవేళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేది పురుష మంత్రులైతే వారిని కూడా ఇలాగే దుస్తుల గురించి అడిగేవారా అని ప్రశ్నించారు. తాను ధరించే చీరను కూడా బడ్జెట్లో ఒక అంశంలా మార్చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బడ్జెట్లో ఉన్న అంశాలు ఏమిటనే విషయాలను తెలుసుకోవడంపై ప్రజలు దృష్టి పెట్టాలని, చీరలపై కాదని ఆర్థిక మంత్రి హితవుపలికారు. ఇలాంటి అనవసర విషయాల గురించి ఆలోచించడం వల్ల ముఖ్యమైన విషయాలపై పట్టు కోల్పోతామన్నారు. కాగా ఆదివారం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో నిర్మల కాంచీపురం చీరలో కన్పించారు. కొన్నినెలల్లో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ ఆమె కాంచీపురం చీరను ఎంచుకోవడంపై ఈసారి చర్చ జరిగింది.