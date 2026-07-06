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ECHR కోర్టులోనూ నీరవ్ మోదీకి షాక్- త్వరలోనే భారత్‌కు అప్పగింత!

నీరవ్‌ మోదీకి మూసుకుపోయిన అన్ని దారులు- యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ రైట్స్‌‌లోనూ ఎదురుదెబ్బ- భారత్‌‌ రప్పించేందుకు మార్గం సుగమం!

Nirav Modi
Nirav Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 5:22 PM IST

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Nirav Modi Back In India : భారతీయ బ్యాంకులను రూ.వేల కోట్ల మేర మోసం చేసి పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్​ మోదీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారత్‌కు తనను అప్పగించడానికి గతంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ నీరవ్ యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ రైట్స్‌ (ఈసీహెచ్ఆర్)ను ఆశ్రయించగా అక్కడా మొండిచెయ్యి ఎదురైంది. నీరవ్ మోదీకి ఉపశమనం కల్పించడానికి ఈసీహెచ్ఆర్ నిరాకరించింది. దీంతో ఆయన్ను భారత్‌కు అప్పగించడానికి ఇప్పుడు ఎలాంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో నీరవ్‌ను యూకే త్వరలో భారత్‌కు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.

నీరవ్‌కు మూసుకుపోయిన అన్ని దారులు
గత కొన్నేళ్లుగా చట్టంలోని ప్రతి అవకాశాన్నీ వినియోగించుకుని భారత్‌కు రాకుండా తప్పించుకుంటున్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీకి ఇప్పుడు న్యాయపరంగా దాదాపు అన్ని దారులూ మూసుకుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. బ్రిటన్‌లోని కోర్టుల నుంచి యూరోపియన్‌ మానవ హక్కుల కోర్టు వరకు చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలూ విఫలం కావడంతో నీరవ్ మోదీ అప్పగింతకు చివరి న్యాయ అడ్డంకి కూడా తొలగిపోయిందని దౌత్య వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో యూకే అధికారులు నీరవ్ మోదీ అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారని తెలిపాయి. నీరవ్‌ను భారత్‌కు అప్పగించడం ఎప్పుడైనా జరగవచ్చని స్పష్టం చేశాయి.

ఆరేళ్లుగా లండన్ జైలులో
2019 మార్చిలో అరెస్టు అయినప్పటి నుంచి నీరవ్ మోదీ లండన్‌లోని వాండ్స్‌వర్త్ జైలులో ఉన్నారు. పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకులో రూ.వేల కోట్లు రుణాల ఎగవేత, మనీలాండరింగ్‌ కేసులకు సంబంధించి భారత్‌కు నీరవ్ మోదీని అప్పగించాలని సీబీఐ, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) యూకేను కోరుతున్నాయి. తనను భారత్‌కు అప్పగిస్తే అక్కడ తాను చిత్రహింసలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వాదిస్తూ యూకే కోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను భారత్ తరఫున సీబీఐ, ఈడీ అధికారులు బలమైన ఆధారాలతో తిప్పికొట్టారు. ఈ క్రమంలో యూకే హైకోర్టులోనూ నీరవ్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇండియాలో జైలు పరిస్థితులు, అక్కడి సిబ్బందికి అందించే సేవలకు సంబంధించి భారత్ ఇచ్చిన హామీలు సరిపోతాయని యూకే హైకోర్టు పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో తన అప్పగింతను సవాల్ చేస్తూ నీరవ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది.

ఈ క్రమంలో నీరవ్ మోదీని భారత్ అప్పగించేందుకు బ్రిటన్ సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో నీరవ్ మోదీ యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ రైట్స్‌ (ఈసీహెచ్ఆర్)ను ఆశ్రయించారు. అక్కడా ఆయనకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నీరవ్‌కు ఉపశమనం కల్పించడానికి ఈసీహెచ్ఆర్ నిరాకరించింది. దీంతో ఆయనకు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న అన్ని న్యాయపరమైన రక్షణదారులు మూసుకుపోయాయి. త్వరలోనే నీరవ్ భారత్‌కు రప్పించే అవకాశాలున్నాయి.

అసలేంటీ కేసు?
నీరవ్‌ మోదీ పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకులో రుణాలు తీసుకొని రూ.13,500 కోట్ల మేర ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2018లో ఆయన భారత్‌ నుంచి పరారీ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఆయన కోసం వెతుకుతున్నాయి. 2019 మార్చి 19న లండన్‌ అధికారులు అరెస్టు చేసి నీరవ్‌ను వాండ్స్‌వర్త్ జైలుకు పంపారు. దాదాపు ఆరేళ్లుగా అదే జైళ్లోనే ఉంటున్నాడు నీరవ్. అతడ్ని స్వదేశానికి తీసుకురావడం కోసం భారత ప్రభుత్వం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసింది. 2021లో నీరవ్‌ను భారత్‌కు అప్పగించడానికి అప్పటి బ్రిటన్‌ హోం మంత్రి ప్రీతి పటేల్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత నీరవ్ పలుమార్లు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో అతడి అప్పగింత ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యమైంది.

అలాగే ఇటీవల ఆర్థిక కోణానికి సంబంధిన విషయంలోనూ లండన్ హైకోర్ట్‌లో నీరవ్‌కు షాక్ తప్పలేదు. వ్యక్తిగత రుణ హామీకి సంబంధించిన వడ్డీతో సహా మొత్తం 11.5 మిలియన్ డాలర్లకు ( సుమారు రూ.100 కోట్లు) పైగా మొత్తాన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెల్లించాలని నీరవ్‌ను లండన్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. భారతీయ చట్టం ప్రకారం ఈ వ్యక్తిగత హామీ చెల్లనిది లేదా అమలు చేయలేనిది కాదని అభిప్రాయపడింది.

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