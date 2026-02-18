ఇక తుపానులను కచ్చితంగా అంచనా వేయొచ్చు!- NIOT అద్భుత ఆవిష్కరణ- తొలి స్వదేశీ డివైజ్
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ అద్భుత ఆవిష్కరణ- వేవ్ పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ను అభివృద్ధి చేసిన ఎన్ఐఓటీ
Published : February 18, 2026 at 12:19 PM IST
NIOT Ocean Monitoring Device : తమిళనాడు చెన్నైలో ఉన్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ (NIOT) అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసింది. సముద్ర పర్యవేక్షణ, తీరప్రాంత ప్రక్రియ అధ్యయనాలు (సముద్ర అలలు, ఆటుపోట్లు, ప్రవాహాల వల్ల తీరరేఖలో జరిగే మార్పులు) కోసం పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. అదే వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్. ఎన్ఐఓటీ దీన్ని చెన్నై సముద్ర తీరంలో ఎన్ఐఓటీ విజయవంతంగా పరీక్షించింది. కాగా, సముద్ర పర్యవేక్షణ కోసం దేశంలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన మొదటి డివైజ్గా వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ నిలిచింది.
కీలక పరికరాన్ని డెవలప్ చేసిన ఎన్ఐఓటీ
కేంద్ర భూ శాస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ (మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్) పరిధిలో పనిచేస్తున్న చెన్నైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఈ డివైజ్ను రూపొందించింది. వాతావరణం, తుపానులను మరింత కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఈ వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ అనే డివైజ్ బాగా పనికొస్తుంది.
ప్రస్తుతం వాతావరణ శాఖ గాలి పీడనం, దిశ, సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత వంటి అంశాల ఆధారంగా తుపాను తీవ్రత, దాని ప్రయాణ దిశను అంచనా వేస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు తుపాను స్వభావం, దిశ మారుతుంటుంది. అందుకే ఈ సవాళ్లను అధిగమించడానికి కేంద్ర భూ శాస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే విపత్తులను కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి, వాటి నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి దేశంలో వివిధ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది.
తుపాను అంచనా అనేది కేంద్ర భూ శాస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేసే సంస్థలు అందించే డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర భూ శాస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తున్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ వివిధ ఆధునిక పరికరాలను ఉపయోగించి కచ్చితమైన వాతావరణ అంచనాకు అవసరమైన సముద్ర డేటాను సేకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సముద్రంలోని వాతావరణ మార్పులను ముందుగానే క్షుణ్ణంగా అంచనా వేయడానికి వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ (WVP) అనే పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది.
'50 మీటర్ల లోతులో పరీక్షలు'
చెన్నై సముద్ర తీరంలో 50 మీటర్ల లోతులో స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ను విజయవంతంగా పరీక్షించామని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ బాలాజీ రామకృష్ణన్ తెలిపారు. "సముద్రపు నీటి లవణీయత, ఉష్ణోగ్రత వంటివి తుపాను ఏర్పడటం, అది బలపడటం, ప్రయాణ దిశను నిర్ణయిస్తాయి. ప్రపంచంలోని మొత్తం వేడిలో 90 శాతాన్ని సముద్రాలు గ్రహిస్తాయి. సముద్రం పైపొరలోని నీరు వేడిని గ్రహిస్తుంది. ఈ వేడి నేరుగా సముద్రం అడుగుకు వెళ్తుంది." అని రామకృష్ణన్ స్పష్టం చేశారు.
"తుపాను సంబంధిత డేటాను పొందడానికి ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తున్న బోయ్లు సముద్రంలోని వాతావరణ పరిస్థితుల సమాచారాన్ని సేకరించే సెన్సార్లతో అమర్చి ఉంటాయి. వీటిని సముద్ర మట్టానికి దిగువన ఉన్న మోరింగ్లతో అమర్చుతాం. డేటాను పొందడానికి 10 సెన్సార్లను ఏర్పాటు చేస్తాం. వాటి నుంచి సముద్ర మట్టానికి 500 మీటర్ల దిగువ నుంచి డేటాను పొందొచ్చు. వేవ్-పవర్డ్ వర్టికల్ ప్రొఫైలర్ పరికరంతో 12 సెన్సార్లను ఇన్స్టాల్ చేయడం ద్వారా సేకరించిన డేటాను ఒకే సెన్సార్తో పొందొచ్చు. ఈ ఆధునిక పరికరాన్ని పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా రూపొందించాం. ఈ పరికరాన్ని ఎక్కువగా ఇన్స్టాల్ చేసి ఎక్కువ డేటాను సేకరించొచ్చు. దీంతో తుపానును ముందుగానే అత్యంత కచ్చితత్వంతో అంచనా వేయవచ్చు. "
--బాలాజీ రామకృష్ణన్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్
'ఇంకా కొన్ని మార్పులు అవసరం'
దేశంలో ఇటువంటి ఆధునిక పరికరం తయారు చేయడం ఇదే మొదటిసారని రామకృష్ణన్ స్పష్టం చేశారు. రెండు వారాల క్రితం ఈ పరికరంతో సముద్రంలో పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపారు. సెన్సార్లు, కెమెరాలు మొదలైన వాటిని ఉపయోగించి చేసిన పరీక్షలో కొన్ని మార్పులు అవసరమని గుర్తించామని పేర్కొన్నారు. ఆ మార్పులు చేసి డేటాను సేకరించిన తర్వాత మళ్లీ ఈ డివైజ్ను సముద్రంలో ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నామని పేర్కొన్నారు. "పునరుత్పాదక ఉపరితల తరంగ శక్తిని ఉపయోగించి ఈ పరికరాన్ని సెకనుకు 0.037 మీటర్ల అవరోహణ వేగంతో, సెకనుకు 0.26 మీటర్ల ఆరోహణ వేగంతో మోహరించి 30 మీటర్ల లోతు వరకు సముద్ర డేటాను సేకరించవచ్చు. స్థిరమైన సముద్ర పర్యవేక్షణలో ఇదొక ముఖ్యమైన విజయం." అని రామకృష్ణన్ వ్యాఖ్యానించారు.