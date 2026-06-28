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19నెలల బాలుడి ప్రపంచ రికార్డ్​- 170కిపైగా వస్తువులను గుర్తించి ప్రతిభ చాటిన చిన్నారి కర్ణ్

అతిచిన్న వయసులో ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం- చిన్నారి జ్ఞాపకశక్తికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న స్థానికులు- హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు

Nineteen Months Sets Indian Book Of Records
Nineteen Months Sets Indian Book Of Records (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 7:39 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 7:58 PM IST

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Kid Sets Indian Book Of Records : ఈరోజుల్లో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలామంది మొబైల్ ఫోన్లకు అలవాటు పడిపోతున్నారు. పిల్లలు ఏడిస్తే చేతిలో ఫోన్ పెట్టడం, వీడియోలు చూపిస్తూ భోజనం పెట్టడం, ఆటల పేరుతో గంటల తరబడి మొబైల్ ఉపయోగించనివ్వడం చాలా ఇళ్లలో సాధారణంగా కనిపించే దృశ్యం. అయితే గుజరాత్‌కు చెందిన ఓ చిన్నారి మాత్రం ఈ అందుకు పూర్తి భిన్నంగా నిలిచాడు. మొబైల్ ఫోన్‌కు దూరంగా ఉంటూనే తన అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తితో కేవలం 19 నెలల వయసులోనే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌'లో చోటు సంపాదించాడు. అంతేకాదు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ గుర్తింపు పొందాడు. ఇంతకీ ఎవరా చిన్నారి? ఎలా ఘనత సాధించాడు? తెలుసుకుందాం.

గుజరాత్‌లోని అమ్రేలీ జిల్లాలో కెరియాచాడ్ గ్రామానికి చెందిన మిథున్​భాయీ పర్మార్, నెహాల్​బెన్​ పర్మార్​ దంపతులకు 2024 జులై 5న కర్ణ్ పర్మార్ జన్మించాడు. అయితే చిన్న వయసులోనే కర్ణ్‌లో ఉన్న అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తిని తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. అతడు చూసిన వస్తువులను త్వరగా గుర్తుంచుకోవడం వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీంతో కుమారుడి ప్రతిభను మరింత మెరుగుపర్చాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. దీనికోసం కర్ణ్‌ను మొబైల్ ఫోన్లు, టెలివిజన్, ఇతర డిజిటల్ స్క్రీన్‌లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంచారు. బదులుగా పుస్తకాలు, ఫ్లాష్‌కార్డులు, చిత్రాలతో కూడిన విద్యా సామగ్రి, విద్యాపరమైన ఆటలను అతడికి నేర్పించడం ప్రారంభించారు. రోజూ కొంత సమయం కేటాయించి వివిధ వస్తువులను చూపిస్తూ వాటి పేర్లు నేర్పేవారు. ఈ విధంగా నిరంతర సాధన చేయడంతో కర్ణ్‌లోని జ్ఞాపకశక్తి మరింత పెరిగింది.

Nineteen Months Sets Indian Book Of Records
19 నెలలకే ప్రపంచ రికార్డ్ సాధించిన కర్ణ (ETV Bharat)

170కిపైగా వస్తువులను గుర్తించగలడు
ప్రస్తుతం కర్ణ్ ఆంగ్ల అక్షరాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, అడవి జంతువులు, పెంపుడు జంతువులు, పక్షులు, వాహనాలు, జాతీయ జెండాలు, రోజువారీ ఉపయోగించే వస్తువులు ఇలా 170కిపైగా అంశాలను ఎలాంటి సందేహం లేకుండా గుర్తించగలుగుతున్నాడు. ఈ అసాధారణ ప్రతిభ ఆధారంగా కేవలం 19 నెలల వయసులోనే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించాడు. అంతేకాకుండా ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నుంచి "సూపర్ టాలెంటెడ్ కిడ్ (వన్ ఇన్ ఎ మిలియన్)" అనే ప్రతిష్ఠాత్మక బిరుదును కూడా అందుకున్నాడు.

"కర్ణ్ పుట్టినప్పటి నుంచి మేము అతడిని మొబైల్ ఫోన్లు, డిజిటల్ స్క్రీన్‌లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాం. చిన్నప్పటి నుంచే పుస్తకాలు, ఫ్లాష్‌కార్డులు, విద్యాపరమైన ఆటలతో నేర్పించాం. ప్రస్తుతం అతడు 170కిపైగా వస్తువులను సులభంగా గుర్తించగలుగుతున్నాడు. ఇంత చిన్న వయసులోనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం మా కుటుంబానికి ఎంతో గర్వకారణం. ఇది మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కూడా ఇచ్చింది."
- మిథున్​భాయీ పర్మార్, కర్ణ్ తండ్రి

విద్యాపరమైన ఆటలు మాత్రమే
చిన్నారి తల్లి నెహాల్​బెన్​ పర్మార్ కూడా తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. కర్ణ్‌ను ఎప్పుడూ మొబైల్‌కు అలవాటు చేయలేదని చెప్పారు. బదులుగా ప్రతిరోజు కొంత సమయం కేటాయించి పుస్తకాలు చదివించడం, ఫ్లాష్‌కార్డులు చూపించడం, విద్యాపరమైన ఆటలు ఆడించడం ద్వారా అతడి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచామని వివరించారు. పిల్లలతో గడిపే నాణ్యమైన సమయం వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతుందని ఆమె తెలిపారు.

నేటి కాలంలో చిన్నారులు చాలా తక్కువ వయసులోనే మొబైల్ ఫోన్లు, డిజిటల్ స్క్రీన్‌లకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఇది వారి ఆరోగ్యం, ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తిపై ప్రభావం చూపుతుందనే ఆందోళనలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. అలాంటి సమయంలో కర్ణ్ సాధించిన విజయం తల్లిదండ్రులకు మంచి సందేశంగా మారింది. పిల్లలతో సమయం గడిపి, వారికి సరైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తే వారి ప్రతిభను చిన్న వయసులోనే వెలికితీయవచ్చని ఈ కుటుంబం నిరూపించిందని స్థానికులు వాపోయారు.

ఇదిలా ఉండగా, కర్ణ్ తండ్రి ప్రస్తుతం సూరత్‌లో బార్‌కోడ్ ప్రింటర్ల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. వారి కుటుంబం జునాగఢ్ జిల్లాలోని అంబలియాల గ్రామానికి చెందినది కాగా, కర్ణ్ స్వస్థలం అమ్రేలీ జిల్లాలోని కెరియాచాడ్ గ్రామం. కర్ణ్ సాధించిన ఈ ఘనతతో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు గ్రామస్థులు, స్థానిక ప్రజలు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత చిన్న వయసులోనే అరుదైన గుర్తింపు పొందిన కర్ణ్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని అందరూ ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

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Last Updated : June 28, 2026 at 7:58 PM IST

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