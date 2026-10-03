చిన్న వయసులో అరుదైన వరల్డ్ రికార్డ్- 6వేల మీటర్ల ఎత్తైన పర్వతాన్ని అధిరోహించిన తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు
లాహౌల్-స్పితిలోని మౌంట్ యూనమ్ను విజయవంతంగా అధిరోహించిన విహాన్- 6,000 మీటర్లకు పైగా ఎత్తున్న శిఖరాన్ని అధిరోహించిన రెండో అతి చిన్న బాలుడిగా రికార్డు- ఆక్సిజన్ కొరత, తీవ్ర చలి, ఉప్పొంగిన నదిని దాటుతూ సాహసం
Published : October 3, 2026 at 6:08 PM IST
High Mount Yunam Young Boy Record : తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు అరుదైన ఘనత సాధించాడు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని 6,111 మీటర్ల ఎత్తున్న మౌంట్ యూనమ్ను విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. లాహౌల్-స్పితి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ పర్వతాన్ని అధిరోహించేందుకు విహాన్ ఎంతో కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నాడు. పర్వతంపైకి వెళ్లే కొద్దీ ఎదురైన ఆక్సిజన్ కొరత, అలసట, తీవ్రమైన చలి, నది ప్రవాహం వంటి సవాళ్లను అధిగమించాడు. ఆ ఘనతతో 6,000 మీటర్లకు పైగా ఎత్తున్న శిఖరాన్ని అధిరోహించిన ప్రపంచంలోని రెండో అతి చిన్న బాలుడిగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు.
తల్లిదండ్రుల నుంచే ట్రెక్కింగ్పై ఆసక్తి
గుజరాత్లోని జామ్నగర్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో ఉమేశ్ చేతరియా దంతవైద్యుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు, ఆయన భార్యకు ట్రెక్కింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. దీంతో ఆ ఆసక్తిని తమ కుమారుడు విహాన్కు కూడా పరిచయం చేశారు. చిన్నతనం నుంచే తల్లిదండ్రులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించిన విహాన్, ఆ అనుభవాలను ఎంతగానో ఆస్వాదించేవాడని ఉమేశ్ తెలిపారు. విహాన్ తొలిసారిగా తన తండ్రితో కలిసి హంప్టా పాస్ ట్రెక్కింగ్ చేశాడు. ఆ ప్రయాణం అతడికి ఎంతో నచ్చింది. ట్రెక్కింగ్ అనుభవం బాగా నచ్చడంతో మరిన్ని పర్వతాలను అధిరోహించాలని తన తండ్రిని కోరాడు. కుమారుడికి పర్వతారోహణపై ఉన్న ఆసక్తిని గమనించిన ఉమేశ్ అతడిని మరింత ఎత్తైన ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
5 వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఫ్రెండ్షిప్ పీక్
మొదటగా విహాన్ను 5,000 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ పీక్కు తీసుకెళ్లారు. విహాన్ ఆ పర్వతాన్ని కూడా విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. దీంతో అతడిలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. ఆ తర్వాత 6,111 మీటర్ల ఎత్తున్న మౌంట్ యూనమ్ను అధిరోహించేందుకు సన్నాహాలు ప్రారంభించాడు. యూనమ్ పర్వతారోహణ సాధారణ ట్రెక్కింగ్కు భిన్నంగా సవాలుతో కూడుకున్నది. ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ఆక్సిజన్ స్థాయులు తగ్గుతాయి. దీంతో శరీరంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు విహాన్ ముందుగానే కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ప్రతిరోజు జిమ్కు వెళ్లడంతో పాటు పర్వతారోహణకు అవసరమైన శారీరక సాధన చేశాడని అతడి తండ్రి ఉమేశ్ తెలిపారు.
ఎత్తుకు వెళ్లేకొద్దీ ఆక్సిజన్ కొరత
మౌంట్ యూనమ్ను అధిరోహించే సమయంలో ఎదురైన అనుభవాలను విహాన్ పంచుకున్నాడు. పర్వతంపైకి వెళ్లేకొద్దీ ఆక్సిజన్ స్థాయులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపాడు. ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా కొద్దిదూరం నడిచిన తర్వాతే అలసట వచ్చేదని చెప్పాడు. దీంతో వేగంగా నడవడం సాధ్యం కాలేదని, చాలా నెమ్మదిగా ముందుకు సాగాల్సి వచ్చిందని వివరించాడు. ఎత్తు పెరిగేకొద్దీ ఎదురైన ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ విహాన్ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడని తెలిపాడు. పర్వతాన్ని అధిరోహించే సమయంలోనే కాకుండా కిందికి దిగుతున్న సమయంలోనూ అతడికి మరో సవాలు ఎదురైందని చెప్పాడు.
ఉప్పొంగిన నది- తీవ్ర చలి
పర్వతం నుంచి కిందికి దిగుతున్న సమయంలో మార్గమధ్యంలో ఓ చిన్న నది ఎదురైందని విహాన్ అన్నాడు. వేడి కారణంగా మంచు కరగడంతో నదిలో నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగిందని తెలిపాడు. దీంతో ఆ నదిని దాటాల్సి వచ్చిందని చెప్పాడు. నదిలోని నీరు చాలా చల్లగా ఉండటంతో తన కాళ్లపై చిన్న చిన్న మచ్చలు ఏర్పడ్డాయని విహాన్ వివరించాడు. అయినప్పటికీ ఆ పరిస్థితులకు భయపడకుండా నదిని దాటి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడని అన్నాడు. పర్వతారోహణలో ఎదురైన ఒక్కో సవాలును అధిగమిస్తూ చివరకు తన లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడని చెప్పాడు.
రెండో అతి చిన్న బాలుడిగా రికార్డు
మొదట 5,000 మీటర్ల ఎత్తున్న ఫ్రెండ్షిప్ పీక్ను అధిరోహించిన విహాన్, ఆ తర్వాత 6,111 మీటర్ల ఎత్తున్న మౌంట్ యూనమ్ను విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. దీంతో 6,000 మీటర్లకు పైగా ఎత్తున్న పర్వత శిఖరాన్ని అధిరోహించిన ప్రపంచంలోని రెండో అతి చిన్న బాలుడిగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. చిన్న వయసులోనే ఇంతటి ఎత్తైన పర్వతాన్ని అధిరోహించడంతో విహాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భవిష్యత్తులో విహాన్ మరింత ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు అతడి తండ్రి ఉమేశ్ తెలిపారు.
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