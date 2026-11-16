సమాజ సేవకులకు 'రామోజీ' ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు - విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన 9 మందికి ప్రదానం
Ramoji Excellence Awards 2026: అక్షరయోధుడు రామోజీరావు పేరిట రామోజీ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానం వేడుకగా జరిగింది. 9 మంది సమాజ సేవకుల్ని పురస్కారాలతో సత్కరించడం స్ఫూర్తినింపింది.
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు (ETV Bharat)
Published : November 16, 2026 at 10:44 PM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం విజయవాడలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ ఏడాది తొమ్మిది మందికి ప్రతిభా పురస్కారాలు ప్రదానం చేయగా వారిలో ఐదుగురు మహిళలే ఉండటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా విజేతలకు జ్ఞాపికలతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు.
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీతలు వీరే :
- జర్నలిజం విభాగంలో ఎం.సుచిత్రకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- సామాజికసేవ విభాగంలో దేవేంద్రకుమార్ గుప్తాకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయంలో పొదిలి రాజశేఖరరాజుకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- వైద్యారోగ్య పరిరక్షణ విభాగంలో జెమ్మా ఎడసెరీకి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- కళలు-సంస్కృతి విభాగంలో వైకోమ్ విజయలక్ష్మికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో అర్జున్ అరుణాచలానికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- విద్యా విభాగంలో మైత్రేయి జిచ్కర్కు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- మహిళా సాధికారత విభాగంలో వి.రుక్మిణీరావుకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు
- యూత్ ఐకాన్ విభాగంలో గణేశ్ బరైయాకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు