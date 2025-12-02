అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కిడ్నీ డొనేషన్- ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో పోటీ- గెలిపించాలని వేడుకున్న కుటుంబం!
నిలంబూర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్- ఓ కిడ్నీని ఉచితంగా దానం చేసిన షాజహాన్- మద్దతుగా కిడ్నీగ్రహీత కుటుంబం సోషల్ మీడియా పోస్ట్
Published : December 2, 2025 at 11:18 AM IST|
Updated : December 2, 2025 at 11:29 AM IST
Shajahan Kidney Donation Story : సాధారణంగానైతే ఏదైనా ఒక మున్సిపల్ డివిజన్ ఎన్నిక గురించి రాష్ట్రస్థాయి చర్చ జరగదు. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ఇందుకు కారణం ఒకే ఒక్క అభ్యర్థి. ఆయనే షాజహాన్. కేరళలోని నిలంబూర్ మున్సిపాలిటీ 11వ డివిజన్ ఉన్న మమ్ముల్లి ఏరియా నుంచి కార్పొరేటర్ పదవి కోసం తొలిసారిగా పోటీ చేస్తున్నారు. బరిలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు చాలామందే ఉన్నా, రాష్ట్రస్థాయిలో చర్చ మాత్రం షాజహాన్ గురించే జరుగుతోంది. ఇంతకీ ఎందుకు అనేది తెలియాలంటే కథనాన్ని చివరిదాకా చదివేయండి.
సాధారణ అంబులెన్స్ డ్రైవర్
షాజహాన్ పత్తిప్పర ఒక సాధారణ అంబులెన్స్ డ్రైవర్. ఆయనకు సామాజిక సేవాభావం ఎక్కువ. గత సంవత్సరం (2024లో) విపత్తుతో అతలాకుతలమైన కవలప్పర, ముందకై-చూరల్మల ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఇంత మంచి నేపథ్యం ఉన్నా, నిలంబూర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో షాజహాన్ సొంత డప్పు కొట్టుకోవడం లేదు. తాను మంచోడినని, గొప్పోడినని గొంతు చించుకోవడం లేదు. అయితే షాజహాన్ మంచితనం గురించి స్వయంగా ప్రజలే సోషల్ మీడియా వేదికగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో కేరళలోని కొట్టాయంకు చెందిన ఓ కుటుంబం సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. దాన్ని చూసిన వాళ్లంతా షాజహాన్ ఆణిముత్యం అని అంటున్నారు. ఈ కలికాలంలోనూ మంచివాళ్లు ఇంకా మిగిలే ఉన్నారని చాలామంది చర్చించుకుంటున్నారు.
షాజహాన్కు మద్దతుగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్
షాజహాన్కు మద్దతుగా, ఆయనకు ఓట్లు వేయాలని కోరుతూ కొట్టాయంకు చెందిన కుటుంబం సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెట్టింది. '2020లో మా కుటుంబంలో అందరి కంటే చిన్నదైన ఐశ్వర్య రెండు కిడ్నీలు పూర్తిగా పాడయ్యాయి. అవి పనిచేయడం లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు. కిడ్నీ మార్పిడి సర్జరీ చేయించడం మినహా మరో మార్గం లేదని డాక్టర్లు మాతో చెప్పారు. దీంతో మేం షాక్లో ఉండిపోయాం. కిడ్నీ దాతలు ఎవరైనా ఉంటే సంప్రదించాలంటూ మేం సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెట్టాం. వాటికి అంతగా స్పందన రాలేదు. కొందరు నెటిజన్లు మమ్మల్ని మోసం చేసేందుకు యత్నించారు. దీంతో ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఈ తరుణంలో మలప్పురం జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి నుంచి మాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. తన రెండు కిడ్నీలలో ఒకటి ఇచ్చేస్తానని ఆయన చెప్పాడు. డబ్బులేం అక్కర్లేదన్నాడు. ఐశ్వర్య బతికితే చాలు అన్నాడు. ఆయన మాటలు చెప్పడమే కాదు, ఆస్పత్రికి వచ్చి కిడ్నీని దానం కూడా చేశాడు. ఎలాగోలా మా ఐశ్వర్య బతికింది. మాకు ఆనాడు సాయం చేసిన వ్యక్తి మరెవరో కాదు షాజహాన్ పత్తిప్పర. జీవన్మరణ పోరాటం చేసిన మా ఐశ్వర్యకు జీవం పోసిన మంచి మనిషి ఆయనే. మమ్ముల్లి డివిజన్ కార్పొరేటర్ పదవి కోసం షాజహాన్ పోటీ చేస్తున్నారని మాకు తెలిసింది. అందుకే ఈ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెడుతున్నాం. ఆయనలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ప్రజలు తప్పకుండా ఎన్నుకోవాలి. మాకైతే షాజహాన్ ఒక దేవుడిలా సాయం చేశాడు. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఉచితంగా కిడ్నీని దానం చేశాడు. తప్పకుండా ఓటర్ల ఆశలు, ఆశయాలను కూడా ఆయన నెరవేర్చగలడు. ఈవిషయాన్ని ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అందరూ షాజహాన్కు ఓటువేసి గెలిపించాలి' అని పోస్ట్లో ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు అందరూ షేర్ చేస్తున్నారు. షాజహాన్ను కొనియాడుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
మంచితనం ఓట్లలోకి బదిలీ అయ్యేనా ?
నిలంబూర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 11వ డివిజన్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా షాజహాన్ పోటీచేస్తున్నారు. ఎల్డీఎఫ్ కూటమి తరఫున రిషద్ కంజిరపార, యూడీఎఫ్ కూటమి తరఫున షౌఖత్ అలీ కూమంచెరి పోటీ చేస్తున్నారు. లీగ్ రెబల్ (స్వతంత్ర) కబీర్ మఠం, సీపీఐ రెబల్ (స్వతంత్ర) ఫైసల్ చిరక్కల్ కూడా బరిలో ఉన్నారు. బీజేపీ తరఫున అనూప్ కైపంచెరి, ఎస్డీపీఐ మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి షబీర్, స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఉన్నికృష్ణన్ పోటీ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ డివిజన్ నుంచి ఎవరు గెలుస్తారు అనేది ఇప్పుడే అంచనా వేయడం సాధ్యపడటం లేదు. కానీ మంచితనానికి మారుపేరుగా నిలుస్తున్న షాజహాన్కు అనతికాలంలో జనంలో పెద్దఎత్తున క్రేజీ వచ్చింది. ఇది ఓట్ల రూపంలోకి బదిలీ అవుతుందా ? కాదా ? అనేది వేచిచూడాలి.