రాత్రి వీచే వడగాలులూ సమస్యే- నగరాల హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్- వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిందే!
2012- 2022 మధ్యకాలంలో భారత్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పైపైకి- ఉక్కపోతతో కూడిన రాత్రుల సంఖ్య పెరుగుతున్న వైనం- ఇందుకు అనుగుణంగా హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లను రూపొందించాలి- భారత్లోని 100 స్మార్ట్ సిటీలపై అధ్యయన నివేదిక
Published : April 2, 2026 at 3:52 PM IST
Nighttime Heat Waves : వడగాలులు అనగానే మనకు మండే ఎండలే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ రాత్రి టైంలో వీచే వడగాలులు కూడా భారత్లోని నగరాల హీట్ రిస్క్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని తాజా అధ్యయనంలో గుర్తించారు. ప్రస్తుతం భారత్లోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో అమల్లో ఉన్న పర్యావరణ విధానాలను కేవలం పగటి వేళలో వీచే వడగాలులనే పరిగణనలోకి తీసుకొని రూపొందించారు. దేశంలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రజారోగ్య భద్రత కోసం హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్ (HAP) రూపకల్పనకు ఇకపై రాత్రి టైంలో వీచే వడగాలులనూ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో ఉన్న పండిట్ ప్రీతీ నాథ్ (పీపీఎన్) పీజీ కాలేజీకి చెందిన పరిశోధకులు భారత్లోని 100 స్మార్ట్ సిటీలపై అధ్యయనం చేశారు. వారు రూపొందించిన నివేదిక 'నైట్ టైమ్ అండ్ కాంపౌండ్ హీట్ వేవ్స్ యాజ్ ఎమర్జింగ్ క్లైమేట్ రిస్క్స్ ఇన్ ఇండియన్ స్మార్ట్ సిటీస్' శీర్షికన మార్చి 12న 'ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ది ఎర్త్' జర్నల్లో ప్రచురితమైంది.
రాత్రి వడగాలులను సమస్యగానే గుర్తించలేదు!
దేశంలోని ప్రతీ నగరం, పట్టణం, రాష్ట్రానికి అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్ (HAP) ఉంటుంది. దీని ప్రాతిపదికనే ఏటా వేసవి సీజన్లో వడగాలులపై ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంటారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలను సూచిస్తుంటారు. అయితే ఈ అన్నిచోట్లా హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్ల రూపకల్పనకు కేవలం పగటిపూట వీచే వడగాలులనే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటున్నారు. రాత్రి పూట వీచే వడగాలులను అస్సలు పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవడం అనేది ఆందోళనకర అంశమని పండిట్ ప్రీతీ నాథ్ పీజీ కాలేజీ అధ్యయనంలో సహ రచయితగా వ్యవహరించిన కాషిఫ్ ఇమ్దాద్ తెలిపారు.
పగలు, రాత్రి రెండు వేళల్లోనూ వీచే వడగాలులను ప్రాతిపదికగా తీసుకొని రూపొందించే హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లు ప్రజారోగ్యానికి మరింత మెరుగైన భద్రతను అందిస్తాయని ఆయన చెప్పారు. రాత్రి వేళ వీచే వడగాలులను భారత్లో ఇప్పటివరకు ఒక సమస్యగానే గుర్తించలేదన్నారు. భారత్ సహా యావత్ ప్రపంచంలో రాత్రివేళ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో గుర్తించారని కాషిఫ్ ఇమ్దాద్ గుర్తుచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రిటైంలో వీచే వడగాలులనూ పరిగణనలోకి తీసుకొని హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లను తయారు చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు.
రాత్రివేళ వడగాలులు - నివేదికలోని అంశాలివీ
• 2012 నుంచి 2022 మధ్యకాలంలో భారత్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదైన పగటి వేళల కంటే రాత్రివేళల సంఖ్య వేగంగా పెరిగింది. ఈ విషయాన్ని 2025లో కౌన్సిల్ ఆన్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాటర్ (CEEW) సంస్థ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో గుర్తించారు.
• CEEW నివేదిక ప్రకారం, 2025 సంవత్సరం మార్చి- జూన్ సమ్మర్ సీజన్లో దేశంలోని 70 శాతానికిపైగా జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు కలిగిన రాత్రివేళల సంఖ్య అదనంగా మరో 5కుపైగా పెరిగాయి.
• ఈ విధంగా రాత్రిటైంలోనూ టెంపరేచర్స్ పెరగడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. పగలంతా భారీ వేడిని తట్టుకునే మానవ శరీరం, కనీసం రాత్రి వేళ చల్లబడలేని దుస్థితిని ఎదుర్కొంటుంది. ఫలితంగా వడదెబ్బ, డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు లాంటి సమస్యలు వస్తాయి.
• దేశంలోని 100 స్మార్ట్ సిటీలను తీసుకుంటే, జమ్ముకశ్మీరులోని శ్రీనగర్ 2001 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో పగటివేళ భారీ వడగాలులను చవిచూసింది. రాత్రిటైంలోనూ అక్కడ వడగాలులు కొనసాగి, టెంపరేచర్స్ను పెంచాయి. గుజరాత్లోని దాహోద్లోనూ పగలు, రాత్రి వేళల్లో వడగాలుల తీవ్రత పెరిగింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని వారణాసిలో రాత్రివేళ వడగాలుల తీవ్రత పెరగగా, మణిపుర్లోని ఇంఫాల్లో పగటివేళ వడగాలుల తీవ్రత పెరిగాయి.
దక్షిణ పీఠభూమి పరిధిలోని నగరాల్లో ఇదీ పరిస్థితి!
"2001 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో భారత్లోని 100 స్మార్ట్ సిటీల్లో పగటి వేళ, రాత్రివేళ వడగాలులు ఎలా వీచాయి? పగటి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉన్న తేడాలు ఏమిటి ? అనే మేం అధ్యయనం చేశాం. దీని ప్రాతిపదికన ఒక డియుర్నల్ పర్సిస్టెన్స్ ఇండెక్స్ (DPI)ను రూపొందించాం. అధ్యయనంలో భాగంగా భారత్లోని స్మార్ట్ సిటీలను మైదానాలు, పీఠభూములు, తీర ప్రాంతాలు, పర్వత ప్రాంతాలుగా విభజించాం. గంగా మైదాన నగరాల్లో పగటివేళ వడగాలుల తీవ్రత తగ్గుతోందని మేం గుర్తించాం. కానీ పగటివేళతో సరిసమానంగా రాత్రివేళలోనూ వడగాలులు వీస్తున్నాయి. ఇక దక్షిణ పీఠభూమి పరిధిలోని నగరాల్లో రాత్రి కంటే పగటిపూటే వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. తీర ప్రాంత, కొండ ప్రాంత నగరాల్లో పగటి కంటే రాత్రిపూటే వడగాలుల తీవ్రతే ఎక్కువగా ఉంది" అని పరిశోధకుడు కాషిఫ్ ఇమ్దాద్ తెలిపారు.
హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లో ఇవి చేర్చాల్సిందే!
• నగరాలు, పట్టణాల హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లో చేర్చాల్సిన పలు కీలక అంశాలను పరిశోధకుడు కాషిఫ్ ఇమ్దాద్ సూచించారు.
• రాత్రివేళ వీచే వడగాలుల బారిన ప్రజలు పడకుండా పరిరక్షించే చర్యలతో హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లను పట్టణాలు, నగరాలు రూపొందించుకోవాలి.
• ఇందుకోసం ఇంటి పైకప్పులకు ప్రత్యేకమైన కోటింగ్ వేయించుకునేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించాలి.
• ఇళ్ల వెంటిలేషన్ సదుపాయాలను మెరుగుపర్చుకోవాలని ప్రజలకు తెలియజేయాలి.
• ఇళ్ల ఆవరణలో చెట్లు, మొక్కల పెంపకానికి చేయూతను అందించాలి.
• ప్రజల సౌకర్యార్ధం నైట్ టైమ్ కూలింగ్ షెల్టర్లను స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయొచ్చు.
• వేసవిలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలి.
అధ్యయన టీమ్ ఇదే!
ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించిన టీమ్లో కాషిఫ్ ఇమ్దాద్తో పాటు కాన్పూర్లోని పండిట్ ప్రీతీ నాథ్ పీజీ కాలేజీ పీహెచ్డీ స్కాలర్ అనుభా యాదవ్, ఇదే నగరంలోని విక్రమ్జిత్ సింగ్ సనాతన్ ధర్మ కాలేజీ పరిశోధకురాలు అర్చనా చౌదరి, బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ పరిశోధకుడు రయీస్ అహ్మద్ ఉన్నారు.