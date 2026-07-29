స్మగ్లింగ్, చొరబాట్లను అడ్డుకునేందుకు కీలక నిర్ణయం- ఇండో- పాక్ బార్డర్లో రాత్రివేళ రాకపోకలు బంద్
భారత్-పాక్ సరిహద్దు వెంబడి రాత్రిపూట రాకపోకలపై ఉన్న ఆంక్షలను నవంబర్ 30 వరకు పొడిగింపు- దేశ భద్రత, చొరబాట్లను అడ్డుకునేందుకు జైసల్మేర్ జిల్లా యంత్రాంగం నిర్ణయం
Representational Image (ANI)
Published : July 29, 2026 at 10:24 AM IST
Jaisalmer Indo Pak Border : దేశ భద్రతను పటిష్టం చేయడానికి, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్ జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జైసల్మేర్ జిల్లాలోని భారత్-పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట రాకపోకలపై ఆంక్షలను నవంబర్ 30 వరకు పొడిగించింది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉన్న 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రాత్రి వేళల్లో ముందస్తు అనుమతి లేకుండా తిరగడం, సంచరించడంపై నిషేధం విధించింది. ఈ మేరకు జైసల్మేర్ జిల్లా కలెక్టర్ అనుపమ జోర్వాల్ ఉత్తర్వు జారీ చేశారు.