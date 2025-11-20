ETV Bharat / bharat

ఎర్రకోట బ్లాస్ట్​: NIA దర్యాప్తు- కస్టడీలోకి ముగ్గురు వైద్యులు, మత బోధకుడు

ఎర్రకోట వెలుపల పేలుడు- విచారణ వేగవంతం చేసిన ఎన్​ఐఏ

Delhi Blast Case
Delhi Blast Case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Delhi Blast Case : దేశ రాజధానిలోని ఎర్రకోట వెలుపల జరిగిన ఘోర కారు పేలుడు కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) విచారణలో వేగం పెంచింది. నవంబర్ 10న జరిగిన పేలుడు ఘటనలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, అందులో కీలక పాత్ర పోషించినట్టు గుర్తించిన ముగ్గురు వైద్యులు, ఒక మత బోధకుడిని గురువారం కస్టడీలోకి తీసుకున్నట్టు ఎన్​ఐఏ అధికారులు తెలిపారు.

జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు ముందుగా అరెస్ట్ చేసిన డాక్టర్లు ముజమ్మిల్ గనాయి, అదీల్ రాధర్, షాహీనా సయీద్‌తో పాటు మౌల్వీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ వాగేయ్‌ను ఇప్పుడు NIA కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ఆ నలుగురు కూడా ఎర్రకోట పేలుడు కుట్రలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినట్టు కేంద్ర ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఇప్పటికే ా కేసులో అమీర్ రషీద్ అలీ, జాసిర్ బిలాల్ వాని (అలియాస్ దానిష్) అనే ఇద్దరిని NIA అరెస్ట్ చేసింది. దీంతో మొత్తం అరెస్టుల సంఖ్య ఆరుగురికి చేరింది.

పేలుడు జరిగిన ఐ20 కారు డ్రైవర్ డాక్టర్ ఉమర్-ఉన్-నబీ, ఆ వాహనాన్ని అమీర్ రషీద్ అలీ పేరు మీద కొనుగోలు చేసినట్టు విచారణలో వెల్లడైంది. జాసిర్ వానిని ఉమర్ ఆత్మాహుతి బాంబర్‌గా మారమని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసినట్టు తెలిసింది. అయితే అతడు అంగీకరించకపోయినా, నిషేధిత జైషే మహ్మద్ కోసం ఓవర్‌గ్రౌండ్ వర్కర్​గా పనిచేయడానికి సిద్ధపడ్డాడని విచారణలో బయటపడింది.

దిల్లీ పేలుడు కేసుతో బట్టబయలైన "వైట్ కాలర్ టెరర్ మాడ్యూల్​లో వైద్యులు, విద్యాసంస్థలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు భాగమైనట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హర్యానాలోని పోలీసులతో కలిసి చేసిన దర్యాప్తులో ఫరీదాబాద్‌లోని అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయంలో భారీగా 2,900 కిలోల విస్ఫోటక ద్రవ్యాలు స్వాధీనం కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్టోబర్ 18-19 తేదీల మధ్య రాత్రి శ్రీనగర్ వెలుపల గోడలపై నిషేధిత జైషే మహ్మద్ పోస్టర్లు కనిపించడం నుంచే కథ ప్రారంభమైంది. వీటిలో భద్రతా సిబ్బందిపై దాడులు జరిగేదని హెచ్చరికలు ఉండటంతో, శ్రీనగర్ పోలీస్ అధికారి జీవీ సందీప్ చక్రవర్తి దీనిని సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు.

CCTV ఫుటేజ్ ఆధారంగా అరెస్ట్ చేసిన ముగ్గురు యువకులు అరిఫ్ నిసార్ డార్ (సాహిల్), యాసిర్-ఉల్-అష్రఫ్, మక్సూద్ అహ్మద్ డార్ (షాహిద్) పోస్టర్లను అతికించినట్టు బయటపడింది. విచారణలో వారు ఆ పోస్టర్లను షోపియన్‌కు చెందిన మతబోధకుడు మౌల్వీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ అందించాడని వెల్లడించారు. దీంతో అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ విచారణే అసలైన పజిల్‌ను పూర్తిగా విప్పింది.

అతడిచ్చిన వివరాల ఆధారంగా పోలీసులకు ఫరీదాబాద్‌లోని అల్ ఫలాహ్ యూనివర్సిటీ, అక్కడ పనిచేస్తున్న కశ్మీరీ వైద్యుల గ్యాంగ్‌పై అనుమానం వెళ్లింది. మొదట ముజమ్మిల్ గనాయి అరెస్ట్ కాగా, అనంతరం షాహీనా సయీద్‌ను కూడా పట్టుకున్నారు. అదీల్ రాధర్‌ను ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని సహారన్‌పూర్ నుంచి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. క్రమంగా ఎర్రకోట పేలుడు కేసు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన ఒక పెద్ద టెరర్ నెట్వర్క్‌గా బయటపడుతోంది. వైద్యుల నుంచి విద్యాసంస్థల వరకు కుట్ర విస్తరించిందని NIA చెబుతోంది. పేలుడు తర్వాత రోజు నుంచి పూర్తి బాధ్యత తీసుకున్న NIA, అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తోంది.

దిల్లీ బ్లాస్ట్ : ఎర్రకోట పార్కింగ్‌లో బాంబు తయారీ- అంతా కారులోనే!

దిల్లీ బ్లాస్ట్‌ : స్నేహమంటే ఇదేరా! ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి ఫ్రెండ్​ను కాపాడిన రాహుల్ కౌశిక్

