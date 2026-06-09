టెర్రర్ నెట్వర్క్పై ఎన్ఐఏ నజర్- హరియాణా, పంజాబ్ల్లోని 18 చోట్ల సోదాలు
నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) దూకుడు- పాక్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాది షహజాద్ భట్టికి సంబంధించిన మూడు కేసుల్లో పంజాబ్, హరియాణాలో దాడులు- పలు ఆధారాలు స్వాధీనం
Published : June 9, 2026 at 5:14 PM IST
NIA Raids In Punjab And Haryana : పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాది షహజాద్ భట్టికి సంబంధించిన మూడు ఉగ్రవాద గ్యాంగ్స్టర్ నెట్వర్క్ కేసులకు సంబంధించి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) మంగళవారం పంజాబ్, హరియాణాలలో 18 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. సంబంధిత సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు పలువురిని విచారించింది. ఈ మూడు కేసుల్లో ఎన్ఐఏ నిఘాలో ఉన్న వ్యక్తుల కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు, పలు డిజిటల్ డివైజ్లు, పత్రాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ మేరకు ఎన్ఐఏ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఎన్ఐఏ ప్రకటనలో ఏముందంటే?
హరియాణా, పంజాబ్లోని తొమ్మిది జిల్లాల్లోని 18 ప్రాంతాల్లో తమ బృందాలు సోదాలు చేపట్టాయని ఎన్ఐఏ తెలిపింది. సరిహద్దుల అవతల జరుగుతున్న భారీ కుట్రను ఛేదించేందుకు సోదాల సమయంలో సేకరించిన సమాచారం, సాక్ష్యాలను ఫోరెన్సిక్, సాంకేతిక పరీక్షల కోసం పంపినట్లు పేర్కొంది. గ్యాంగ్స్టర్ నుంచి ఉగ్రవాదిగా మారిన షహజాద్ భట్టి నడుపుతున్న నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న భారీ కుట్రను ఛేదించే లక్ష్యంతో సాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, తదుపరి విచారణ కోసం కొందరు వ్యక్తులకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది. భట్టి సహచరులను, ఈ మూడు కేసులకు సంబంధించి ఉగ్ర కుట్రతో సంబంధం ఉన్న ఇతరులను గుర్తించేందుకు ఈ సోదాలు జరిపామని వివరించింది.
The NIA conducted coordinated searches at 18 locations across nine districts in Punjab and Haryana in connection with three terror-gangster network cases linked to Pakistan-based terrorist Shahzad Bhatti. Digital devices, documents, and financial transaction records were seized.… pic.twitter.com/NC7lydpVhP— IANS (@ians_india) June 9, 2026