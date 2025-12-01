దిల్లీ పేలుడు కేసు- ప్రధాన నిందితురాలు షాహిన్ ఇంట్లో ఎన్ఐఏ సోదాలు
సోదాల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్న పోలీసులు- ఉగ్రవాద నిరోధక సంస్థతో కలిసి వచ్చిన ఎన్ఐఏ-సోదాలలో పలు డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం
Published : December 1, 2025 at 10:42 PM IST
NIA Raid Shahin House : దిల్లీ పేలుడు కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర కుట్రలో భాగస్వామి అయిన డాక్టర్ షాహిన్కు సంబంధించిన వివిధ ప్రదేశాల్లో సోదాలు చేస్తోంది. తాజాగా లఖ్నవూలోని షాహిన్ నివాసంపై దాడులు నిర్వహించిన అధికారులు ఆమె కుటుంబసభ్యులను విచారిస్తున్నారు. ఆమె నివాసంలో లభ్యమైన పలు డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎన్ఐఏ అధికారుల సోదాల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఎన్ఐఏ అధికారులు షాహిన్ తండ్రి సయిద్ అన్సారీ, సోదరుడు షోయబ్లను ఉదయం కొన్ని గంటల పాటు విచారించారు.
జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి అల్ఫలా వ్యవస్థాపకుడు సిద్ధిఖీ
ఉగ్రవాద సంబంధిత మనీలాండరింగ్ కేసులో అరెస్టైన అల్ఫలా వ్యవస్థాపకుడు జావేద్ సిద్ధిఖీకి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధిస్తున్నట్లు దిల్లీ కోర్టు వెల్లడించింది. అతనిపై ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున్న తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని ఈడీ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు సిద్ధిఖీకి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఉగ్ర మాడ్యూల్లో ఉన్న వైద్యులకు అల్-ఫలాతో సంబంధాలు ఉండడం, తప్పుడు అక్రిడిటేషన్ ఆధారంగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల నుంచి మొత్తం రూ.415 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించడంతో ఇటీవల ఎన్ఐఏ అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇరవై రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఎన్ఐఏ అధికారులు వచ్చి సోదాలు చేయడంతో మా కుటుంబం తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. నా కూతురు అలాంటి పని చేసిందంటే ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నా
-షాహిన్ తండ్రి
ఆమె ముజమ్మిల్ షకీల్కు అత్యంత సన్నిహితురాలు
దిల్లీ బాంబు పేలుళ్ల కేసులో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న డాక్టర్ షాహిన్ను ఫరీదాబాద్లో అరెస్టు చేశారు. ఆమె డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్కు అత్యంత సన్నిహితురాలని, అరెస్టు సమయంలో ఆమె కారు నుంచి ఏకే-47 తుపాకిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ తరహా దాడులకు కుట్ర
దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ ఘటన వెనుక పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న జైష్-ఏ-మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థ ఉన్నట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. 26/11 ముంబై దాడుల తరహాలో దిల్లీలో వరుస పేలుళ్లకు ఈ సంస్థ కుట్ర పన్నినట్లు అధికారుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఉగ్రవాదుల టార్గెట్ లిస్ట్లో ఎర్రకోటతో పాటు ఇండియా గేట్, కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్, గౌరీశంకర్ ఆలయం, పలు రైల్వే స్టేషన్లు, షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నట్లు తేలింది. వీటిపై దాడులకు సుమారు 200 శక్తివంతమైన ఐఈడీలను తయారు చేసే పనిలో వీరు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇటీవల జమ్మూ-కాశ్మీర్, హరియాణ, ఉత్తర్ప్రదేశ్, దిల్లీలో కేంద్ర ఏజెన్సీలు చేపట్టిన ఆపరేషన్లో అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్ లాంటి పేలుడు పదార్థాలను సుమారు 2 వేల 900 కిలోల దాకా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.దిల్లీ పేలుడు కేసును ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం 10 మంది సభ్యులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. జమ్మూకశ్మీర్, దిల్లీ, హరియాణా పోలీసుల నుంచి కేసు డైరీలను తీసుకొని అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తోంది. నిందితుల కార్యకలాపాలు, వారికి అందిన ఆర్థిక సహకారం గురించి ఆరా తీస్తోంది.