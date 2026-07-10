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శ్రీనగర్ హింసాకాండ 1996 కేసు- ఆరుగురు కశ్మీరీ వేర్పాటువాద నాయకులపై ఎన్ఐఏ ఛార్జ్‌షీట్

1996లో శ్రీనగర్‌లో హింసాకాండపై ఎన్​ఐఏ ఛార్జ్‌షీట్- హురియత్ కాన్ఫరెన్స్‌కు చెందిన ఆరుగురు కశ్మీరీ వేర్పాటువాద నాయకులపై అభియోగాలు

NIA Chargesheet On Srinagar Violence 1996
National Investigation Agency (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 5:21 PM IST

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NIA Chargesheet On Srinagar Violence : 1996లో శ్రీనగర్‌లో పోలీసు సిబ్బందిపై మూక దాడి, విచక్షణారహితంగా కాల్పుల జరిపిన కేసులో షబీర్ అహ్మద్ షాతో సహా హురియత్ కాన్ఫరెన్స్‌కు చెందిన ఆరుగురు కశ్మీరీ వేర్పాటువాద నాయకులపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) శుక్రవారం ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది. జమ్మూలోని ఎన్ఐఏ ప్రత్యేక కోర్టులో దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌షీట్‌లో షబీర్ అహ్మద్ షాతో పాటు సయ్యద్ అలీ షా గిలానీ, అబ్దుల్ గనీ లోన్, మహ్మద్ యాకూబ్ వకీల్ అలియాస్ మహ్మద్ యాకూబ్ వకీల్, జావిద్ అహ్మద్ మీర్, షకీల్ అహ్మద్ బక్షిల పేర్లను చేర్చింది. ఈ ఆరుగురిపై రణబీర్ పీనల్ కోడ్-1989 ప్రకారం నేరపూరిత కుట్ర, హత్యాయత్నం, అల్లర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై దాడి వంటి అభియోగాలను మోపింది. అలాగే చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం (ఉపా)-1967లోని సెక్షన్ 13 కింద ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది. విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో గిలానీ, లోన్, వకీల్ మరణించడంతో వారిపై ఉన్న అభియోగాలు రద్దయ్యాయి. ఈ మేరకు ఎన్ఐఏ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

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