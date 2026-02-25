దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్ కేసు : మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన NIA
Delhi Bomb Blast Case : దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్ కేసు- మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ- నిందితులు జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన వారిగా గుర్తింపు!
Published : February 25, 2026 at 9:48 PM IST
Delhi Bomb Blast Case Update : దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో ఇద్దరిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ అదుపులోకి తీసుకుంది. జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన జమీర్ అహ్మద్, తుఫాలీ అహ్మద్లను అధికారికంగా ఎన్ఐఏ బుధవారం అరెస్టు చేసింది. ఈ ఇద్దరు కూడా ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనలో ప్రధాన నిందితులకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసినట్లు ఎన్ఐఏ దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఈ కేసులో మొత్తం అరెస్టుల సంఖ్య 11కి చేరుకుంది. నిందితుల్లో వైద్యులు కూడా ఉండడం గమనార్హం.
కాగా, 2025 నవంబర్ 10న దేశ రాజధాని దిల్లీ ఎర్ర కోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో బాంబు పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 15 మంది మరణించగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఇందులో బాంబు బ్లాస్టింగ్కు కారణమైన ప్రధాన నిందితుడు ఉమర్ ఉన్ నబీ కూడా మృతి చెందాడు. దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.