దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్​ కేసు : మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన NIA

Delhi Bomb Blast Case : దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్​ కేసు- మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ- నిందితులు జమ్ముకశ్మీర్​కు చెందిన వారిగా గుర్తింపు!

Delhi bomb blast case
Delhi bomb blast case (Source : IANS (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 9:48 PM IST

1 Min Read
Delhi Bomb Blast Case Update : దిల్లీ బాంబు బ్లాస్ట్​ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో ఇద్దరిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్​ఐఏ అదుపులోకి తీసుకుంది. జమ్ముకశ్మీర్​కు చెందిన జమీర్ అహ్మద్, తుఫాలీ అహ్మద్​లను అధికారికంగా ఎన్​ఐఏ బుధవారం అరెస్టు చేసింది. ఈ ఇద్దరు కూడా ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనలో ప్రధాన నిందితులకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసినట్లు ఎన్​ఐఏ దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఈ కేసులో మొత్తం అరెస్టుల సంఖ్య 11కి చేరుకుంది. నిందితుల్లో వైద్యులు కూడా ఉండడం గమనార్హం.

కాగా, 2025 నవంబర్ 10న దేశ రాజధాని దిల్లీ ఎర్ర కోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో బాంబు పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 15 మంది మరణించగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఇందులో బాంబు బ్లాస్టింగ్​కు కారణమైన ప్రధాన నిందితుడు ఉమర్ ఉన్ నబీ కూడా మృతి చెందాడు. దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్​ స్పెషల్ సెల్​, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.

