దిల్లీ పేలుడు కేసు- ఉగ్రవాది ఉమర్ నబీకి ఆశ్రయం కల్పించిన సోయబ్ అరెస్టు
దిల్లీ పేలుడు కేసులో ఏడో నిందితుడు సోయబ్ను అరెస్టు చేసిన ఎన్ఐఏ
Published : November 26, 2025 at 11:50 AM IST
NIA Arrests Faridabad Man : దిల్లీ పేలుడు కేసులో అరెస్టులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ దౌజ్కు చెందిన సోయబ్ అనే వ్యక్తిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) అరెస్టు చేసింది. దిల్లీ పేలుడుకు ముందు ఉగ్రవాది ఉమర్ నబీకి సోయబ్ ఆశ్రయం కల్పించినట్లు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది. లాజిస్టికల్ మద్దతు సైతం సోయబ్ అందించినట్లు తెలిపింది.
ఈ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసిన ఎన్ఐఏ, పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా సోదాలు చేస్తోంది. బాంబు పేలుడుకు జమ్మూకశ్మీర్, హరియాణాలోని పలువురు వైద్యులకు సంబంధాలున్నట్టు ఇప్పటికే గుర్తించిన ఎన్ఐఏ, ప్రతిచిన్న ఆధారాన్ని వదలకుండా దర్యాప్తు చేస్తోంది.