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భారత సైన్యం కోసం ఎక్సో-షూట్​- తండ్రి, సోదరుల స్ఫూర్తితో తయారుచేసిన 23ఏళ్ల యువకుడు

భారత సైన్యం కోసం ఎక్సో షూట్​ తయారీ- ఈ స్టార్టప్ కంపెనీ ప్రారంభించిన యువకుడి స్ఫూర్తిదాయక పయనం ఇదే!

Hanumanta Exo Suit For Indian Army
భారత సైన్యం కోసం 'హనుమంత' ఎక్సో సూట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 5:21 PM IST

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Hanumanta Exo Suit For Indian Army : రాజస్థాన్​కు చెందిన ఓ 23 ఏళ్ల ఇంజినీర్​ భారత సైనికుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఎక్సో-సూట్​'ను రూపొందించాడు. కఠినమైన పర్వత ప్రాంతాల్లో సైతం బరువైన సామగ్రిని సులువుగా మోయడానికి, సైనికుల శారీరక సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని అతను చెబుతున్నాడు. కార్గిల్ యుద్ధ వీరుడైన తన తండ్రి, అగ్నివీర్​ అయిన తన సోదరుడి స్ఫూర్తితో సైనికుల కోసం ఈ ప్రత్యేకమైన సూట్​ను తయారు చేశానని అతను అంటున్నాడు. ఇంతకీ ఆ యువకుడు ఎవరు? అతను భారత సైన్యం కోసం రూపొందిస్తున్న ఆ షూట్​ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? చూద్దాం రండి.

రాజస్థాన్​లోని కోటా ప్రాంతంలోని వికాస్​ నగర్​కు చెందిన గౌరవ్ రాయ్ దిల్లీ ఐఐటీ ఇంక్యుబేషన్​ సెంటర్ మద్దతులో ఓ స్టార్టప్ ప్రారంభించారు. ఈ కంపెనీ భారత సైనికుల కోసం 'హనుమంత' అనే ఫుల్ బాడీ రెజిడ్ ఎక్సో సూట్​ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. సూట్​ బరువును మరింత తగ్గించి, దాని సామర్థ్యాలను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. గౌరవ్ ఇప్పటికే సైన్యానికి అవసరమైన లాజిస్టిక్స్ (వస్తు రవాణా)కు సంబంధించిన ఎక్సో-స్కెలిటన్ సూట్​ను రూపొందించారు. దీనిని ప్రస్తుతం మన ఆర్మీ ఉపయోగిస్తోంది. దీనితోపాటు యుద్ధ రంగంలో ఉపయోగపడేలా, మందుగుండు సామగ్రిని, ఆయుధాలను సులువుగా మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉన్న ఎక్సో సూట్​ను కూడా ఆయన తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది ట్రయల్స్, టెస్టింగ్​ దశలో ఉంది.

తండ్రి, సోదరులే స్ఫూర్తి
"సైనికుల కోసం ప్రత్యేక దుస్తుల తయారీ అనే ఆలోచన తన కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిందని గౌరవ్ చెప్పారు. నా తండ్రి సత్యేంద్ర రాయ్​ ఆర్మీలో సేవలు అందించారు. పెద్దన్నయ్య అగ్నివీర్​గా పనిచేస్తున్నారు. నా తండ్రి గతంలో కార్గిల్​ యుద్ధంలో, ఉరి సర్జికల్ స్ట్రైక్​లో పాల్గొన్నారు. అందువల్ల యుద్ధ సమయంలో సైనికులు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల గురించి నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది. అదే ఈ స్టార్టప్​ పెట్టడానికి, ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడానికి, ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ప్రేరణనిచ్చింది. ప్రస్తుతం మేము ఐఐటీ దిల్లీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్​ నుంచి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాం. ఇప్పటికే మేము 'హనుమంత ఎక్సో' సూట్​ను అభివృద్ధి చేశాం. దీని బరువును మరింత తగ్గించడానికి నిరంతరం పనిచేస్తున్నాం ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే 'హనుమంత ఎక్సో 1.2'ను విడుదల చేశాం" అని గౌరవ్ రాయ్​ చెప్పారు.

అలా మొదలైంది!
కంపెనీ చీఫ్​ ఆపరేటింగ్​ ఆఫీసర్​ (సీఓఓ) సుతీర్థ్​ చంద్రగుతి మాట్లాడుతూ, తాము రూపొందించిన స్పెషల్ సూట్ గురించి కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. " 2025లో ఆర్మీ కోసం మేము పూర్తి బాడీని కవర్ చేసే ఎక్సో సూట్ 'హనుమంత ఎక్సో 1.0' తయారు చేశాం. దీని బరువు సుమారు 15 కేజీలు కాగా, ఇది 80 కేజీల వరకు బరువును ఎత్తగలదు. అయితే ఇది చాలా బరువుగా అనిపించడంతో 2025 సెప్టెంబర్​లో 'హనుమంత ఎక్సో 1.1'ను రూపొందించాం. దీనితో సూట్​ బరువు ఏకంగా 4 కేజీల వరకు తగ్గింది, సామర్థ్యం మాత్రం స్థిరంగా ఉంచగలిగాం" అని చెప్పారు.

ఇప్పుడు మరింత తేలికగా!
ఇండియన్ ఆర్మీ ఈ ఎక్సో సూట్​ బరువును మరింత తగ్గించాలని కోరడంతో, తాము కేవలం ఒకటిన్నర నెలల్లోనే చాలా వేగంగా డిజైన్ మార్పులు చేశామని గౌరవ్​ రాయ్​ తెలిపారు. "మేము చాలా వేగంగా డిజైన్ మార్పులు చేశాం. ఫ్రేమ్ బరువును తగ్గించాం. ప్రొటోటైప్​ను కేవలం ఒకటిన్నర నెలల్లోనే అభివృద్ధి చేశాం. ఈ విధంగా మేము 'హనుమంత ఎక్సో 1.2'ను తయారు చేశాం. దీని బరువు కేవలం 7.5 కేజీలు, ఇది 60 కేజీల బరువును సులువుగా మోయగలదు. దీనిని సైన్యం ముందు విజయవంతంగా ప్రదర్శించాం. ఈ సూట్​ను మరింత తేలికగా చేస్తూ, భవిష్యత్తు అవసరాలు తీర్చే విధంగా రూపొందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయితే దీని సంబంధించిన వివరాలను ప్రస్తుతానికి రహస్యంగా ఉంచాం. దాదాపు డజను మంది దీని కోసం పనిచేస్తున్నారు" అని గౌరవ్ రాయ్​ పేర్కొన్నారు.

Hanumanta Exo Suit For Indian Army
గౌరవ్​ రాయ్​ రూపొందించిన హనుమంత ఎక్సో షూట్​ 1.2 (ETV Bharat)

ఈ స్టార్టప్​ పెట్టుబడి ఎంతంటే?
ఆర్మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఈ ఉత్పత్తులపై పరిశోధన చేయడానికి, డిజైన్ చేయడానికి గౌరవ్​ రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టారు. వివిధ విద్యాసంస్థల నుంచి ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీలు పొందిన సాంకేతిక నిపుణులను తన కంపెనీలో చేర్చుకున్నారు. ఈ బృందంలో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్​ సుతీర్థ్​ చంద్రగుతి, హెడ్ చీఫ్ డిజైన్​ తౌఫిర్​ అహ్మద్​, మార్కెటింగ్​ విభాగాన్ని రోహిత్ నాయక్, అనుపమ్ మిశ్రా కంపెనీ చార్టర్డ్​ అకౌంటెంట్​గా పని చేస్తున్నారు. అభిజిత్ నాయక్​ కంపెనీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ఆర్మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా!
తమ కంపెనీ తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ఆర్మీ నేరుగా కొనుగోలు చేయదని గౌరవ్ తెలిపారు. సైన్యం అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటిలో తగు మార్పులు చేయాలని సూచిస్తుందని, అందుకు తగ్గట్టుగానే తమ ఉత్పత్తులను రూపొందిస్తామని గౌరవ్​ స్పష్టం చేశారు. లోయర్ బ్యాక్ సపోర్టు, ఫుల్ బాడీ సపోర్ట్​ లాజిస్టిక్స్ పరికరాలు కూడా తాము అందిస్తామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా లాజిస్టిక్స్ సపోర్టు కోసం తాము ఉపలక్​ ఎక్సో షూట్​ సహా పలు ఉత్పత్తులను సరఫరా చేసినట్లు అతను వెల్లడించాడు. ఉపలక్ ఎక్సో షూట్ కేవలం 3 కేజీల బరువు మాత్రమే ఉండి, 90 కేజీల వరకు రవాణా చేయడానికి సహాయపడుతుందని గౌరవ్ తెలిపారు. అయితే వాటి ధర, సరఫరా విషయాలను ఆయన గోప్యంగా ఉంచారు.

గౌరవ్​ తన పాఠశాల విద్యను కోటాలోని బారన్ రోడ్​లోని ఓ ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చదివారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన కంపెనీని నడుపుతూనే పీహెచ్​డీ చేయడానికి సిద్ధం అవుతున్నారు.

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