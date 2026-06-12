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మోదీ సర్కార్​పై ప్రజల్లో ఆగ్రహం- వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమిదే విజయం: రాహుల్ గాంధీ

వచ్చే ఎన్నికల్లో పోలింగ్ నిష్పక్షపాతంగా జరగకపోవచ్చు- విమర్శలనే విమర్శలు మింగే నీలకంఠుడిని నేను- ఇండియా కూటమి మీటింగ్​లో రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 6:55 PM IST

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Rahul To INDIA Bloc : మోదీ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆగ్రహాన్ని బట్టి చూస్తే, వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి విజయం ఖాయమని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కానీ అసలు సమస్య ఏమిటంటే, విపక్ష కూటమి గెలవడానికి ఇక్కడ స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాతమైన ఎన్నికలు జరగవు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఐక్యంగా పోరాడదాం
సోమవారం జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో రాహుల్ మాట్లాడుతూ, విపక్ష నేతలు అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. "మనం కలిసికట్టుగా నిలబడి ప్రతిఘటిస్తే బీజేపీని ఓడించడం చాలా సులువు" అని పేర్కొన్నారు. ఇక వామపక్ష పార్టీలతో సహా ఇతర మిత్ర పక్షాలు కాంగ్రెస్​పై చేస్తున్న విమర్శలపై గాంధీ స్పందిస్తూ, "నేను విషన్ని మింగిన నీలకంఠుడిని, నాపైగానీ, నా పార్టీపై గానీ వాళ్లు చేసే ఎలాంటి విమర్శలనైనా ముఖ్యంపై చిరునవ్వుతో స్వీకరిస్తాను" అని అన్నారు. తాజాగా (శుక్రవారం) ఈ ప్రసంగం వీడియోను ఆయన తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.

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