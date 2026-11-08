పెళ్లైన 4రోజులకే నవవధువు మాయం- రూ.16 లక్షల నగలు, నగదు కూడా! ఏం జరిగింది?
New Bride Missing : పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఓ నవవధువు అదృశ్యమైంది. ఇంట్లో నుంచి రూ.16 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలు కూడా కనిపించకుండా పోయాయని కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : November 8, 2026 at 1:59 PM IST
పెళ్లి జరిగి పట్టుమని నాలుగు రోజులు కూడా కాలేదు. ఇంతలోనే నవవధువు ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైంది. అంతేకాదు, ఇంట్లో ఉన్న భారీ మొత్తంలో బంగారు, వెండి ఆభరణాలతో పాటు నగదు కూడా కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో అత్తింటి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని బిలాస్పుర్ జిల్లాలో వెలుగుచూసిందీ ఘటన. యువతి సుమారు రూ.16 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు, రూ.1.80 లక్షల నగదు తీసుకెళ్లినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
బిలాస్పుర్ జిల్లా భరారీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో ఆ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఆ గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడికి హరియాణాలోని యమునానగర్కు చెందిన 22 ఏళ్ల యువతితో వివాహం జరిగింది. అక్టోబర్ 31న హరియాణాలోని జగాధరి కోర్టులో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అనంతరం యువతి తన భర్తతో కలిసి అత్తారింటికి వచ్చింది. కొత్త కోడలు ఇంటికి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఎంత వెతికినా!
అయితే ఆ ఆనందం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే అంటే నవంబర్ 4న యువతి అకస్మాత్తుగా ఇంటి నుంచి కనిపించకుండా పోయింది. కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెతికినా ఆమె ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో సుమారు రూ.16 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలు కనిపించలేదు. అలాగే ఇంట్లో ఉంచిన రూ.1.80 లక్షల నగదు కూడా మాయమైనట్లు గుర్తించారు.
యువతి కనిపించకుండా పోవడంతో పాటు విలువైన ఆభరణాలు, నగదు కూడా లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానం వచ్చింది. వాటిని యువతే తన వెంట తీసుకెళ్లి ఉంటుందని వారు భావిస్తున్నారు. తొలుత తమకు తెలిసిన ప్రాంతాల్లో, బంధువుల వద్ద ఆమె కోసం వెతికారు. అయినప్పటికీ ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదు. దీంతో యువకుడి సోదరి భరారీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. యువతి ఆచూకీ గుర్తించి, ఘటనపై విచారణ జరపాలని పోలీసులను కోరారు.
కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ విషయాన్ని బిలాస్పుర్ జిల్లా ఎస్పీ అభిషేక్ ధీమాన్ ధ్రువీకరించారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. అదృశ్యమైన యువతి కోసం గాలింపు చేపట్టామని, ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నామని వెల్లడించారు. అయితే యువతి నిజంగానే ఆభరణాలు, నగదు తీసుకెళ్లిందా? ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఆ ఘటన వెనుక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే విషయాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. యువతి ఆచూకీ లభించిన తర్వాతే ఆ వ్యవహారంపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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